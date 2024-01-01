Dert Sinemi (U.H) Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Dert Sinemi (U.H)
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Dert sinemi, çürüttü kardaş
Dert sinemi
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Felek felek felek
Taktın tacını yıkılsın eey
Valla senin her işin tersinemi, tersinemi ya ya ya ya ya aay
Garibin elinden bilmezin elinden
Yetimin elinden, yaralıyam ben...