Gerçek adı Abdullah Bazencir, sahne adı Mahsun Kırmızıgül olan sanatçı 26 Mart 1969 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. İlk ve ortaokul eğitimini Diyarbakır'da tamamlamıştır. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası evi terk ederek Bingöl'e gitmiştir. Babası gittikten sonra abisi eve bakmış ancak iş kazasında ölmüştür. Ardından annesi kiremit ocağında çalışmaya başlamış, Kırmızıgül ise ailesine destek olabilmek için çaycılık yapmış ve çiğ köftecide çalışmıştır. Sanatçı ilk olarak Diyarbakır Karpuz Festivali'nde ismini duyurmuş ardından düğünlerde türküler söylemiştir. Hacı Tahir adlı bir şoför sayesinde İstanbul’a doldurduğu bir kaseti göndermiş ve ‘Güneş Plak’ tarafından plak doldurmak için 1984 yılında İstanbul’a çağırılmıştır. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nde eğitim görmüştür. 1980 yılında müzik piyasasına tam olarak giren Kırmızıgül, albüm çalışmalarına başlamış ve 8 albüm çıkarmıştır. Profesyonel olan ilk albümü “Alem Buysa Kral Sensin” le 1993 yılınca müzik piyasasında sesini duyurarak başarı yakalamıştır. Prestij Müzik şirketine Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir' den sonra üçüncü ortak olarak 1994 yılında aralarına katılmıştır. Böylelikle yapımcı olarak da müzik sektörü içinde bulunmuştur. Başarılı şarkıcı 1998 Kral Tv Video Müzik ödüllerinde halk oylamasıyla üç ayrı dalda ödül kazanmıştır. Kırmızıgül, “Güneşi Gördüm” adlı filminde, sosyal ve ekonomik sıkıntılar yüzünden başka ülkelere iltica edenlerin dramını gözler önüne sermiştir. 2010’da Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp aynı zamanda yönettiği “New York'ta Beş Minare” adlı sinema filmi başrollerinde; Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Robert Patrick, Gina Gershon, Danny Glover rol almıştır. 1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu yazıp ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filmi de büyük başarı yakalamıştır. Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırmıştır. Mahsun Kırmızıgül; Mert Turak, Erdem Yener ve Büşra Pekin gibi isimlerle birlikte “Mucize” isimli filminde rol almıştır. Türk şarkıcı, besteci, oyuncu, yönetmen ve senarist olan Kırmızıgül, elde ettiği başarılar sayesinde çeşitli ödüllere layık görülmüştür.