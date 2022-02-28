Diyarbekir İçinde Şarkı Sözleri
Mahsun Kırmızıgül Diyarbekir İçinde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahsun Kırmızıgül Diyarbekir İçinde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Diyarbekir İçinde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mahsun Kırmızıgül
Diyarbekir İçinde
Tüm Şarkıları
-
Diyarbekir'in içinde gül topladım deste deste
İstedim seni babandan vermedi ki oldum heste
Digel digel canım olasan, digel digel malım olasan
Kebrağ baban ölem desen, yetim kalasan
Benim olasan, canım olasan digel digel
Kaşmer baban ölem desen, yetim kalasan
Benim olasan, canım olasan digel digel
***
Bir yanımda Karacadağ, bir yanımda Dicle ağlar
Zalım baban, seni vermez sedvan ciğerimi yakar
Digel digel canım olasan, digel digel malım olasan
Kebrağ baban ölem desen, yetim kalasan
Benim olasan, canım olasan digel digel
Kaşmer baban ölem desen, yetim kalasan
Benim olasan, canım olasan digel digel
***
Digel digel canım olasan, digel digel malım olasan
Kebrağ baban ölem desen, yetim kalasan
Benim olasan, canım olasan digel digel
Kaşmer baban ölem desen, yetim kalasan
Benim olasan, canım olasan digel digel