Mahsun Kırmızıgül

Dün gece rüyamda görüp Hayalin kurduğum yeter Senin o gül cemalini Ayda bir görsem de yeter, ah *** Senin o gül cemalini Ayda bir görsem de yeter *** Benim sevdiğim var diye Saçı uzun siyah diye Her gördükçe ah ah diye Göğsüme vurduğum yeter *** Her gördükçe ah ah diye Saçımı yolduğum yeter *** Anladım ki dünya fani Veren allah alır canı O güzel sevmesse beni Sevdiğimi bilsin yeter ah *** O güzel sevmesse beni Sevdiğimi bilsin yeter *** Benim sevdiğim var diye Saçı uzun siyah diye Her gördükçe ah ah diye Göğsüme vurduğum yeter *** Her gördükçe ah ah diye Sinemi dövdüğüm yeter