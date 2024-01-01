Haddinden Fazla Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Haddinden Fazla
-
Ah düş de gör kardaş
Düş de gör, düş de gör
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Düş de gör
***
Azrail gelende, yatağa düşende
Bir zalımı bir soysuzu
Bir güzeli sevende düş de gör
***
Ah
Sağ olan ne bilsin, ne bilsin hastanın hâlından
Sevmeyen sevmeyen ne bilsin sevenin hâlından
Ah, düşmeyen ne bilsin düşenin hâlından
***
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Aman düş de gör
***
İyi günden, ah, güzel günden
Vallah kötü güne, vallah zor güne
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Aman aman düş de gör, düş de gör
-
Sen bana bakma ilk değil bu
Gidenin kazandığı hileli bir oyun bu
Sen bana bakma belki de en doğrusu bu
Ben sonbaharım döktüğüm son yaprak bu
***
Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni
Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini
Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi
Sen de git unut beni
***
Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni
Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini
Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi
Sen de git unut beni
***
Sen bana bakma ilk değil bu
Gidenin kazandığı hileli bir oyun bu
Sen bana bakma belki de en doğrusu bu
Ben sonbaharım döktüğüm son yaprak bu
***
Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni
Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini
Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi
Sen de git unut beni
***
Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni
Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini
Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi
Sen de git unut beni
***
Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni
Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini
Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi
Sen de git unut beni
***
Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni
Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini
Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi
Sen de git unut beni
-
Bu kadar emek vermişken
Bu kadar çok sevmişken
Seni kendime katmışken
Gitmek bana ağır geliyor
***
Çaresi yok sanma sakın onarılmaz mı?
Her gece dua ettim duyulmaz mı?
Yanlışlar yapmadık affedilmeyecek
Ne sen ne de ben
***
Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam
İster arkadaşın, ister sevgilin olsam
Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam
Havadan ya da sudan
***
Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam
İster arkadaşın, ister sevgilin olsam
Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam
Havadan ya da sudan
***
Çaresi yok sanma sakın onarılmaz mı?
Her gece dua ettim duyulmaz mı?
Yanlışlar yapmadık affedilmeyecek
Ne sen ne de ben
***
Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam
İster arkadaşın, ister sevgilin olsam
Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam
Havadan ya da sudan
***
Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam
İster arkadaşın, ister sevgilin olsam
Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam
Havadan ya da sudan
***
Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam
İster arkadaşın, ister sevgilin olsam
Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam
Havadan ya da sudan
-
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Beni de soğuttun aşktan
Durumum çok ağır
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Dilerim yataklarda yalnızlığa sarıl
***
Bi' daha bi' yerlerde
Karşılaşır mıyız bilmem ama
Seni gördüğümde
Elim ayağıma dolanmaz İnşallah
***
Bu da geçer diyorlar
Sanırım halimi görmüyorlar
Onu bunu geçtim de
Merak ettiğim bi şey var
***
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Beni de soğuttun aşktan
Durumum çok ağır
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Dilerim yataklarda yalnızlığa sarıl
***
Bi' daha bi' yerlerde
Karşılaşır mıyız bilmem ama
Seni gördüğümde
Elim ayağıma dolanmaz İnşallah
***
Bu da geçer diyorlar
Sanırım halimi görmüyorlar
Onu bunu geçtim de
Merak ettiğim bi' şey var
***
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Beni de soğuttun aşktan
Durumum çok ağır
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Dilerim yataklarda yalnızlığa sarıl
***
Nasıl uyuyorsun?
Merak ettiğim bi' şey var
***
Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
Dilerim yataklarda yalnızlığa sarıl
Nasıl uyuyorsun?
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