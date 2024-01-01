Mahsun Kırmızıgül

Düş de Gör Ah düş de gör kardaş Düş de gör, düş de gör Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Düş de gör *** Azrail gelende, yatağa düşende Bir zalımı bir soysuzu Bir güzeli sevende düş de gör *** Ah Sağ olan ne bilsin, ne bilsin hastanın hâlından Sevmeyen sevmeyen ne bilsin sevenin hâlından Ah, düşmeyen ne bilsin düşenin hâlından *** Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Aman düş de gör *** İyi günden, ah, güzel günden Vallah kötü güne, vallah zor güne Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Aman aman düş de gör, düş de gör

Ben Ne Yangınlar Gördüm Sen bana bakma ilk değil bu Gidenin kazandığı hileli bir oyun bu Sen bana bakma belki de en doğrusu bu Ben sonbaharım döktüğüm son yaprak bu *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Sen bana bakma ilk değil bu Gidenin kazandığı hileli bir oyun bu Sen bana bakma belki de en doğrusu bu Ben sonbaharım döktüğüm son yaprak bu *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni *** Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi Sen de git unut beni

Havadan Sudan Bu kadar emek vermişken Bu kadar çok sevmişken Seni kendime katmışken Gitmek bana ağır geliyor *** Çaresi yok sanma sakın onarılmaz mı? Her gece dua ettim duyulmaz mı? Yanlışlar yapmadık affedilmeyecek Ne sen ne de ben *** Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam İster arkadaşın, ister sevgilin olsam Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam Havadan ya da sudan *** Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam İster arkadaşın, ister sevgilin olsam Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam Havadan ya da sudan *** Çaresi yok sanma sakın onarılmaz mı? Her gece dua ettim duyulmaz mı? Yanlışlar yapmadık affedilmeyecek Ne sen ne de ben *** Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam İster arkadaşın, ister sevgilin olsam Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam Havadan ya da sudan *** Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam İster arkadaşın, ister sevgilin olsam Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam Havadan ya da sudan *** Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam İster arkadaşın, ister sevgilin olsam Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam Havadan ya da sudan