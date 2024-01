Mahsun Kırmızıgül

Kimse bana yaran olmaz yar olmaz Mertlik hırkasını giydim giyeli Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı, duyalı, duy İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı, duyalı, duy *** İmanın hükümdar benmiyim esir Ehli beyti sevdim dedimse kusur Kimi korkak dedi kimide cesur Kurt ile koyunu yaydım yayalı, yayalı, yayalı, yayalı, of Kurt ile koyunu yaydım yayalı, yayalı, yayalı, yayalı, of *** Kimi benden kağıt ücret arıyor Hal bilmeyen dipte demir soruyor Dostlar ölümüme karar kalıyor Sefil seninmiyim dedim diyeli, diyeli, diyeli, oy Sefil seninmiyim dedim diyeli, diyeli, diyeli, oy

Bırak be zalım bırak Bırak be hain bırak O yara gideceğim Benim yolum çok ırak O yara gideceğim Benim yolum çok ırak *** Ay hanım hanım hanım A benim canım canım Ay hanım hanım hanım A benim canım canım *** Yandan bak pencereye Yandan bak pencereye Nere çıkıp gidelim Bende bilmem nereye Nere çıkıp gidelim Bende bilmem nereye *** Bırak be zalim bırak Bırak be hain bırak O yare gideceğim Benim yolum pek irak O yare gideceğim Benim yolum pek irak *** Ay hanım hanım hanım A benim canım canım Ah hanım hanım hanım A benim canım canım