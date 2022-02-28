Mahsun Kırmızıgül

Felek sen ne feleksen Halım ettin eleksen Felek sen ne feleksen Halım ettin eleksen *** Aldın gül yüzlü yari Daha ne ne gereksen *** Elbet yüzün gülecek Bülbül güle erecek Bu karanlık günlerin Bir gün sonu gelecek Bu karanlık günlerin Bir gün sonu gelecek *** Ağla gözlerim sızla gözlerim Ağla gözlerim sızla gözlerim Ben felek vurgunuyam Yanar gezerim Ben felek vurgunuyam Yanar gezerim *** Ah Feleğin, feleğin bir günü var Köşkünde düğünü var aney kurban Şükür edelim bu güne vala bundan beter günü var Aney kurban *** Ah Aman aman aman aman aman Aman aman aman aman aman *** Herkes bahtiyar felek Talihi yaver felek Herkes bahtiyar felek Talihi yaver felek Bizi bir gün görmeden Ettin ihtiyar felek *** Elbet yüzüm gülecek Göz yaşlarım dinecek Bu karanlık günlerin Bir gün sonu gelecek Bu karanlık günlerin Bir gün sonu gelecek *** Ağla gözlerim sızla gözlerim Ağla gözlerim sızla gözlerim *** Ben felek vurgunuyam Yanar gezerim Ben felek vurgunuyam Yanar gezerim...