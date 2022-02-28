Mahsun Kırmızıgül

Felek Şarkı Sözleri
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Felek sen ne feleksen
Halım ettin eleksen
Felek sen ne feleksen
Halım ettin eleksen
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Aldın gül yüzlü yari
Daha ne ne gereksen
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Elbet yüzün gülecek
Bülbül güle erecek
Bu karanlık günlerin
Bir gün sonu gelecek
Bu karanlık günlerin
Bir gün sonu gelecek
***
Ağla gözlerim sızla gözlerim
Ağla gözlerim sızla gözlerim
Ben felek vurgunuyam
Yanar gezerim
Ben felek vurgunuyam
Yanar gezerim
***
Ah
Feleğin, feleğin bir günü var
Köşkünde düğünü var aney kurban
Şükür edelim bu güne vala bundan beter günü var
Aney kurban
***
Ah
Aman aman aman aman aman
Aman aman aman aman aman
***
Herkes bahtiyar felek
Talihi yaver felek
Herkes bahtiyar felek
Talihi yaver felek
Bizi bir gün görmeden
Ettin ihtiyar felek
***
Elbet yüzüm gülecek
Göz yaşlarım dinecek
Bu karanlık günlerin
Bir gün sonu gelecek
Bu karanlık günlerin
Bir gün sonu gelecek
***
Ağla gözlerim sızla gözlerim
Ağla gözlerim sızla gözlerim
***
Ben felek vurgunuyam
Yanar gezerim
Ben felek vurgunuyam
Yanar gezerim...