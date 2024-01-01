Fincanın Etrafı Yeşil Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Fincanın Etrafı Yeşil
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Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim
Dem ortağımdır benim, dem ortağımdır benim
Söyletme çok ağlaram, söyletme çok ağlaram
Yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim
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Oy dağlar dağlar dağlar, oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Yol verin yara gidem, yol verin yara gidem
Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar
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Fincanın etrafı yeşil aman aman
Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun kolların boynumdan aşır
At kolun kolların boynumdan aşır
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
***
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
***
Dağda harman olur mu dağda harman olur mu
Bege ferman olur mu bege ferman olur mu
Yana yana kül oldum yana yana kül oldum
Küle derman olur mu küle derman olur mu
***
Oy neyleyim neyleyim neyleyim
Yar neyleyim neyleyim
Ben yarimin malıyım
Ben Alikomun malıyım
***
Oy neyleyim neyleyim neyleyim
Yar neyleyim neyleyim
Ben yarimin malıyım
Ben Alikomun malıyım