Mahsun Kırmızıgül

Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim Dem ortağımdır benim, dem ortağımdır benim Söyletme çok ağlaram, söyletme çok ağlaram Yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim *** Oy dağlar dağlar dağlar, oy dağlar dağlar dağlar Başı dumanlı dağlar Göğsü çimenli dağlar Yol verin yara gidem, yol verin yara gidem Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar *** Fincanın etrafı yeşil aman aman Fincanın etrafı yeşil aman aman At kolun kolların boynumdan aşır At kolun kolların boynumdan aşır Sarhoşam dilim dolaşır aman aman Sarhoşam dilim dolaşır aman aman *** Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin göz ettin mahvettin beni Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin göz ettin mahvettin beni *** Dağda harman olur mu dağda harman olur mu Bege ferman olur mu bege ferman olur mu Yana yana kül oldum yana yana kül oldum Küle derman olur mu küle derman olur mu *** Oy neyleyim neyleyim neyleyim Yar neyleyim neyleyim Ben yarimin malıyım Ben Alikomun malıyım *** Oy neyleyim neyleyim neyleyim Yar neyleyim neyleyim Ben yarimin malıyım Ben Alikomun malıyım