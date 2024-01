Mahsun Kırmızıgül

Bırak be zalım bırak Bırak be hain bırak O yara gideceğim Benim yolum çok ırak O yara gideceğim Benim yolum çok ırak *** Ay hanım hanım hanım A benim canım canım Ay hanım hanım hanım A benim canım canım *** Yandan bak pencereye Yandan bak pencereye Nere çıkıp gidelim Bende bilmem nereye Nere çıkıp gidelim Bende bilmem nereye *** Bırak be zalim bırak Bırak be hain bırak O yare gideceğim Benim yolum pek irak O yare gideceğim Benim yolum pek irak *** Ay hanım hanım hanım A benim canım canım Ah hanım hanım hanım A benim canım canım