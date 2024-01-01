Mahsun Kırmızıgül

Gel Beriye Perdesi siyah perde ben öleyim vay vay Yeni düştüm bu derde ben kurbanım vay vay Kabahat sende değil ben öleyim vay vay Sahan gönül verende ben öleyim vay vay *** Gördüm göreli seni yürekten vurdu beni Geleceksen gel artık yeter kandırma beni Gördüm göreli seni yürekten vurdu beni Geleceksen gel artık yeter ağlatma beni *** Gel beriye gel, gel beriye gel Ateşim yükseldi gel söndür güzel Gel beriye gel, gel beriye gel Ateşim yükseldi gel söndür güzel *** Pencerede duran yar ben öleyim vay vay Bayram geldi dolaş yar ben kurbanım vay vay Kurbansız bayram olmaz ben öleyim vay vay Kurban olam sana yar ben öleyim vay vay *** Gördüm göreli seni yürekten vurdu beni Geleceksen gel artık yeter kandırma beni Gördüm göreli seni yürekten vurdu beni Geleceksen gel artık yeter kandırma beni *** Gel beriye gel, gel beriye gel Ateşim yükseldi gel söndür güzel Gel beriye gel, gel beriye gel Ateşim yükseldi gel söndür güzel

Alem Buysa … Sevmek buysa seven sensin Ölmek buysa ölen sensin Sevmek buysa seven sensin Ölmek buysa ölen sensin *** … Kadir kıymet bilen sensin Âlem buysa kral sensin Âlem buysa kral sensin *** … Köylü benem, garip benem Âşık benem, dertli benem Köylü benem Mahsun benem Aşık benem, dertli benem *** … İnsanları seven benem Âlem buysa kral benem Âlem buysa kral benem *** … Kimi bir ekmek derdinde Kimi şan şöhret peşinde Kimi bir ekmek derdinde Kimi şan şöhret peşinde *** … Kimi de hava peşinde Âlem buysa kral sensin Âlem buysa kral benim *** … Dünya düzenini bozmuş Soytarılar sultan olmuş Dünya düzenini bozmuş Soytarılar sultan olmuş *** … Şan babası baba olmuş Âlem buysa kral benem Âlem buysa kral benem *** … Sevdim deyip aldatan var İnsanları kandıran var Sevdim deyip aldatan var İnsanları kandıran var *** … Dünya malına tapan var Âlem buysa kral sensin Âlem buysa kral benim *** … Sevdiğimi bilen sensin Bu derdime çare sensin Sevdiğimi bilen sensin Bu derdime çare sensin *** … Gözyaşımı silen sensin Âlem buysa kral sensin Âlem buysa kral sensin Âlem buysa kral benim

Hele Zalim Söz veripte gelmedin, söyle sebep ne? Zehirli bir ok muydu vurduğun darbe? Seni melek sanmıştım, olmuşsun kahpe *** Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım) Girdin koynuma Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım) Vurdun bağrıma *** Çok bekledim seni o mabed yerde Sen düştün bir de beni düşürdün derde Seni melek sanmıştım olmuşsun kahpe *** Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım) Girdin koynuma Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım) Vurdun bağrıma *** Kör olsaydı gözüm görmez olaydım Kırılsaydı dizim gelmez olaydım Nerden sevdim seni sevmez olaydım *** Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım) Girdin koynuma Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım) Vurdun bağrıma

Mihriban Sarı saçlarını deli gönlüme Bağlamışım çözülmüyor Mihriban Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban Sevdiğim Mihriban *** Yar değince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor Lambada titreyen alev üşüyor Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban Sevdiğim Mihriban *** Tabiblerde ilaç yoktur yarama Aşk değince ötesini arama Her nesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor Mihriban Sevdiğim Mihriban

Dün Gece Rüyamda Gördüm Dün gece rüyamda görüp Hayalin kurduğum yeter Senin o gül cemalini Ayda bir görsem de yeter, ah *** Senin o gül cemalini Ayda bir görsem de yeter *** Benim sevdiğim var diye Saçı uzun siyah diye Her gördükçe ah ah diye Göğsüme vurduğum yeter *** Her gördükçe ah ah diye Saçımı yolduğum yeter *** Anladım ki dünya fani Veren allah alır canı O güzel sevmesse beni Sevdiğimi bilsin yeter ah *** O güzel sevmesse beni Sevdiğimi bilsin yeter *** Benim sevdiğim var diye Saçı uzun siyah diye Her gördükçe ah ah diye Göğsüme vurduğum yeter *** Her gördükçe ah ah diye Sinemi dövdüğüm yeter