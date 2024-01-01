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7/24 Dinle Yüzyılın Türküleri

Yüzyılın Türküleri Şarkı Sözleri

Mahsun Kırmızıgül Yüzyılın Türküleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahsun Kırmızıgül Yüzyılın Türküleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yüzyılın Türküleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül

Yüzyılın Türküleri

  • Göçmen Kızı

  • Bir Ataş Ver

  • Haydar ( Ben Melamet Hırkasını)

  • Şu Garip Halimden

  • İki Dağın Arasında Kalmışam

  • Garip

  • Zello

  • Sarı Gelin

  • Uzun İnce Bir Yoldayım

  • Dersim Dört Dağın İçinde

  • Bölemedim Felek Yine Kozumu

  • Uyandım Sabah İle

  • Fincanın Etrafı Yeşil

  • Dağda Harman Olurmu?

  • Kahpe Felek

  • Ayrılık

  • Şevko

  • Ordunun Dereleri

  • Urfalıyam Ezelden

  • Aman Ağrı

  • Burası Muştur

  • Odam Kireç Tutmuyor

  • Şu Karşı Yaylada

  • Gayri Dayanamam Ben Bu Hasrete

  • Gönlüm Ateşlerde Yandı Gidiyor

  • Bitliste Beş Minare

  • Çarşambayı Sel Aldı

  • Yaylanın Soğuk Suyu

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