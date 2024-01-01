Mahsun Kırmızıgül

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Ben bir göçmen kızı gördüm tuna boyunda
Elinde bir deste gül var, hasret koynunda
Elinde bir deste gül var, hasret koynunda
Söyle söyle göçmen kızı annen var mıdır?
Ne annem var, ne babam var kalmışım öksüz
Ne annem var, ne babam var kalmışım öksüz
Sen bir öksüz, ben bir garip alayım seni
Alayım da gurbet elde sarayım seni
Alayım da gurbet elde sarayım seni
Telgrafın tellerinden haber var mıdır?
Ne haber var, ne mektup var kalmışım öksüz
Ne haber var, ne mektup var kalmışım öksüz
Doğru söyle göçmen haber yok mudur?
Ne gelen var, ne giden var kalmışım öksüz
Ne gelen var, ne giden var kalmışım öksüz
Sen bir öksüz, ben bir garip alayım seni
Alayım da gurbet elde sarayım seni
Alayım da gurbet elde sarayım seni
-
Ah, bir ataş ver, cigaramı yakayım
Sen salın gel, ben boyuna bakayım
***
Uzun olur gemilerin direği
Uzun olur gemilerin direği
Ah, çatal olur efelerin yüreği
Ah, yanık olur anaların yüreği
***
Ah, vur ataşı, gavur sinem ko yansın
Arkadaşlar uykulardan uyansın
***
Uzun olur gemilerin direği
Uzun olur gemilerin direği
Ah, çatal olur efelerin yüreği
Ah, yanık olur anaların yüreği
-
Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime
Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime
Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne
Aah haydar haydar taşa çaldım kime ne
***
Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi
Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi
Kâh inerim yeryüzüne, seyreder âlem beni
Aah haydar haydar seyreder âlem beni
***
Sofular haram demişler, bu aşkın badesine
Sofular haram demişler, bu aşkın badesine
Ben doldurur, ben içerim, günah benim kime ne
Aah haydar haydar günah benim kime ne
***
Nesimi'ye sormuşlar yarin ilen hoş musun
Nesimi'ye sormuşlar yarin ilen hoş musun
Hoş olayım olmayayım, o yar benim benim kime ne
Aah Haydar Haydar o yar benim kime ne
-
-
İki dağın arasında kalmışam
Bülbül gibi daldan dala konmuşam oy konmuşam oy
Ne gün görmüş ne de murat almışam
Zorla beni bir çocuğa verdiler oy verdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
***
Arkadaşlar benim derdim yeğindir
Ciğerimde fitil işler düğündür oy düğündür oy
Hiç bilmenem ne saattir ne gündür
Zorla beni bir çocuğa verdiler oy verdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
***
Bülbül gibi ahu zarı çekerim
Gözyaşımı gül başını dökerim oy dökerim oy
Bu ne gündür zehir olsa içerim
Zorla beni bir çocuğa verdiler oy verdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
-
Ölse kimin umurunda
Kimsesi yok garip garip
***
Ölse kimin umurunda
Kimsesi yok garip garip
***
Aynı benim durumumdan
Kimsesi yok garip garip
Kimsesi yok garip garip
***
Aynı benim durumumdan
Kimsesi yok garip garip
Kimsesi yok garip garip
***
Yüzünde yaş izleri var
Hayal dolu yüzleri var
***
Yüzünde yaş izleri var
Hayal dolu yüzleri var
***
Ne karanlık gözleri var
Kimsesi yok garip garip
Kimsesi yok garip garip
***
Ne karanlık gözleri var
Kimsesi yok garip garip
Kimsesi yok garip garip
***
Dünyası yok, ah'reti yok
Hiçbir yerde kısmeti yok
***
Dünyası yok, ah'reti yok
Hiçbir yerde kısmeti yok
***
Yüreğinde dertleri çok
Kimsesi yok garip garip
Kimsesi yok garip garip
***
Akarsunun dertleri çok
Kimsesi yok garip garip
Kimsesi yok garip garip
-
-
Erzurum çarşı pazar
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
İçinde bir kız gezer, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
İçinde bir kız gezer, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Elimde divit kalem
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Dertlere derman yazar, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Dertlere derman yazar, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Erzurum'da bir kuş var
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Kanadında gümüş var, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Kanadında gümüş var, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Yârim gitti, gelmedi
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Elbet bunda bir iş var, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Elbet bunda bir iş var, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
-
-
Dersim dört dağ içinde
Dersim dört dağ içinde
***
Gülü bardak içinde
Dersimi Hak saklasın
Bir yarim var içimde
***
Noldu agama noldu
Noldu paşama noldu
Sararıp benzin soldu
***
Ağam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Ağam burdan gidelim
Paşam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Bu yerler viran oldu
***
Perteyin altı kelek
Perteyin altı kelek
***
Dersime gidek gelek
Elim elinde olsun
Kapı kapı dilenek
***
Noldu agama noldu
Noldu paşama noldu
Sararıp benzin soldu
***
Ağam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Ağam burdan gidelim
Paşam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Bu yerler viran oldu
-
Bölemedim felek ile kozumu
Güldürmedi şu cihanda yüzümü anam yüzümü
süre süre gelir Düşman izimi anam izimi
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy
***
Felek merhametsiz taştan yürekli
Gönlümüz efkarlı gamlı meraklı anam meraklı
Düşman peşimizde eli silahlı anam silahlı
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy
***
Daha ne gelecek garip başıma
Felek zehir kattı tatlı aşıma anam aşıma
Düşmanlar silahlı düştü peşime anam peşime
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy
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-
Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim
Dem ortağımdır benim, dem ortağımdır benim
Söyletme çok ağlaram, söyletme çok ağlaram
Yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim
***
Oy dağlar dağlar dağlar, oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Yol verin yara gidem, yol verin yara gidem
Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar
***
Fincanın etrafı yeşil aman aman
Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun kolların boynumdan aşır
At kolun kolların boynumdan aşır
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
***
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
***
Dağda harman olur mu dağda harman olur mu
Bege ferman olur mu bege ferman olur mu
Yana yana kül oldum yana yana kül oldum
Küle derman olur mu küle derman olur mu
***
Oy neyleyim neyleyim neyleyim
Yar neyleyim neyleyim
Ben yarimin malıyım
Ben Alikomun malıyım
***
Oy neyleyim neyleyim neyleyim
Yar neyleyim neyleyim
Ben yarimin malıyım
Ben Alikomun malıyım
-
Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim
Dem ortağımdır benim, dem ortağımdır benim
Söyletme çok ağlaram, söyletme çok ağlaram
Yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim
***
Oy dağlar dağlar dağlar, oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Yol verin yara gidem, yol verin yara gidem
Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar
***
Fincanın etrafı yeşil aman aman
Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun kolların boynumdan aşır
At kolun kolların boynumdan aşır
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
***
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
***
Dağda harman olur mu dağda harman olur mu
Bege ferman olur mu bege ferman olur mu
Yana yana kül oldum yana yana kül oldum
Küle derman olur mu küle derman olur mu
***
Oy neyleyim neyleyim neyleyim
Yar neyleyim neyleyim
Ben yarimin malıyım
Ben Alikomun malıyım
***
Oy neyleyim neyleyim neyleyim
Yar neyleyim neyleyim
Ben yarimin malıyım
Ben Alikomun malıyım
-
Kahpe felek sana nettim neyledim
Attın gurbet ele parelerimi
Akıbetin beni sılamdan etti
***
Kesti mümkünümü çarelerimi
Yaman aman dağlar duman
Geçti zaman ben dayanamam
***
Kesti mümkünümü çarelerimi
Aman aman dağlar duman
Ben dayanamam
***
Şu dağların arkasını bilirim
Ömrüm yeter ise belki gelirim
Çokta sürmez ben bu dertten ölürüm
***
Dost olan bağlasın yaralarımı
Aman aman dağlar duman
Geçti zaman ben dayanamam
***
Dost olan bağlasın yaralarımı
Aman aman dağlar duman
Ben dayanamam
-
Fikrimden geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Neyleyim ki sene çatabilmirem
Neyleyim ki sene çatabilmirem
***
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrılık
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrılık
***
Biz bu sonbaharda buluşacaktık
Bahar geldi geçti sen gelmez oldun
Biz bu sonbaharda buluşacaktık
Bahar geldi geçti sen gelmez oldun
***
Taşlara mı döndü kalbin gelmedin
Aylar geldi geçti sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
***
Aybalam gözlerim yolda
Beklerim amma
Sen gelmez oldun
***
Demiştim kapına gelirim diye
Kulağım kapıda ses vermez oldun
Demiştim kapına gelirim diye
Kulağım kapıda ses vermez oldun
***
Boş yerime yemin ettik ikimiz
Kuşlar yuva kurdu sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
***
Aybalam gözlerim yolda
Beklerim amma
Sen gelmez oldun
-
-
Ordu'nun dereleri
Aksa yukarı aksa
Ordu'nun dereleri
Aksa yukarı aksa
***
Vermem seni ellere
Ordu üstüme kalksa
Sürmelim amman
Vermem seni ellere
Ordu üstüme kalksa
Sürmelim amman
***
Oy Mehmet'im Mehmet'im
Sana küstüm demedim
Oy Mehmet'im Mehmet'im
Sana küstüm demedim
***
Beni sana geçmişler
Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
Beni sana geçmişler
Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
***
Ordu'nun dereleri
Derin derin çağlıyor
Ordu'nun dereleri
Derin derin çağlıyor
***
Kalk gidelim sevdiğim
Annem evde ağlıyor
Sürmelim amman
Kalk gidelim sevdiğim
Annem evde ağlıyor
Sürmelim amman
***
Oy bağlamam bağlamam
Zerdali dalı mısın?
Oy bağlamam bağlamam
Zerdali dalı mısın?
***
Garip garip çağlarsın
Benden sevdalı mısın
Sürmelim amman
Garip garip çağlarsın
Benden sevdalı mısın
Sürmelim amman
-
-
Sana dertli derler Ağrı
Sana dertli derler Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Başın hep dumanlı karlı
***
Aslı'ya kavuşmak için
Aslı'ya kavuşmak için
Kerem seni aştı Ağrı
Kerem seni aştı Ağrı
***
Aman Ağrı canım Ağrı
Aman Ağrı canım Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Başın hep dumanlı karlı
***
Kışlanın önünde asker sesi var
Açın çantasını bakın nesi var
Bir çift putiniyle bir de fesi var
***
Ano o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
***
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
***
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
-
Sana dertli derler Ağrı
Sana dertli derler Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Başın hep dumanlı karlı
***
Aslı'ya kavuşmak için
Aslı'ya kavuşmak için
Kerem seni aştı Ağrı
Kerem seni aştı Ağrı
***
Aman Ağrı canım Ağrı
Aman Ağrı canım Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Başın hep dumanlı karlı
***
Kışlanın önünde asker sesi var
Açın çantasını bakın nesi var
Bir çift putiniyle bir de fesi var
***
Ano o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
***
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
***
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
-
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
***
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
-
-
Gayri dayanamam ben bu hasrete
Ya beni de götür ya sen de gitme
Ateş-i aşkınla canım yakma çıramı
Ya beni de götür ya sen de gitme
Ah ateş-i aşkınla canım yakma çıramı
Ya beni de götür ya sen de gitme
-
Ben bugün yarimden ayrı düşeli
Her günüm bir yıla döndü gidiyor
***
Yine zindan oldu dünya başıma
Sinem ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
***
Yine zindan oldu dünya başıma
Sinem ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
***
Uzaktır yolların dolandım geldim
Tatlıdır dillerin bağlandım kaldım
***
Günahım boynuna işte ben öldüm
Sinem ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
***
Günahım boynuna işte ben öldüm
Sinem ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
-
Bitlis’te beş minare
Beri gel oğlan beri gel
Yüreğim dolu yare
Beri gel oğlan beri gel
İsterem yanan gelem
Beri gel oğlan beri gel
Cebimde yok beş pare
Beri gel oğlan beri gel
***
Tüfeğim dolu saçma
Beri gel oğlan beri gel
Güzelim benden kaçma
Beri gel oğlan beri gel
Doksan dokuz yaram var
Beri gel oğlan beri gel
Bir yara da sen açma
Beri gel oğlan beri gel
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