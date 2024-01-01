Mahsun Kırmızıgül

-
Gözleri Var Karadan
Haktir Bizi Yaradan
Gözleri Var Karadan
Haktir Bizi Yaradan
Bir Gün Görmesem Seni
Başim Almam Beladan
Gözleri Fettan Güzel
***
Gözleri Fettan Güzel
Derde Dert Katan Güzel
Elinden Nere Gidim Ah
Bize Şer Satan Güzel
***
Gözleri Fettan Güzel
Derde Dert Katan Güzel
Elinden Nere Gidim Ah
Bize Şer Satan Güzel
***
Gözleri Biçim Biçim
Bilmem Nedir Suçum
Gözleri Biçim Biçim
Bilmem Nedir Suçum
Sen Beni Berdar Ettin
Bir Ela Gözlü İçin
Gözleri Fettan Güzel
***
Gözleri Fettan Güzel
Derde Dert Katan Güzel
Elinden Nere Gidim
Bize Şer Satan Güzel
***
Gözleri Fettan Güzel
Derde Dert Katan Güzel
Elinden Nere Gidim
Bize Şer Satan Güzel
***
Gözleri Fettan Güzel
Derde Dert Katan Güzel
Elinden Nere Gidim
Bize Şer Satan Güzel
***
Gözleri Fettan Güzel
Derde Dert Katan Güzel
Elinden Nere Gidim
Bize Şer Satan Güzel
-
Yeller gibi estim durdum
Gül gibi soldum
Yalnızlığın türküsünü
Ben senden çaldım
***
Ağlama sen, ağlama sen
Haydi biraz gül
Geleceksen yollarına
Gül dökeyim gül
***
Sevdaların durağında
Hep yalnız kaldım
Yalnızlığın korkusuna
Hep sensiz daldım
***
Ağlama sen, ağlama sen
Haydi biraz gül
Geleceksen yollarına
Gül dökeyim gül
-
Düşe kalka çıktım yola
Yorulsamda vermem mola
Düşe kalka çıktım yola
Yorulsamda vermem mola
***
Başım koydum ben bu yola
12'den vuracağım
Çektim hayat çilesini
Düşünmedim hilesini
***
Yaşamanın zirvesini
12'den vuracağım
Çektim hayat çilesini
Düşünmedim hilesini
***
Yaşamanın zirvesini
12'den vuracağım
***
Hayattayım bir başıma
Göz koyamam el aşına
Hayattayım bir başıma
Boyun eymem el aşına
***
Hedefimi tek başıma
12'den vuracağım
Çektim hayat çilesini
Düşünmedim hilesini
***
Yaşamanın zirvesini
12'den vuracağım
Çektim hayat çilesini
Düşünmedim hilesini
***
Yaşamanın zirvesini
12'den vuracağım
Çektim hayat çilesini
Düşünmedim hilesini
***
Yaşamanın zirvesini
12'den vuracağım
Çektim hayat çilesini
Düşünmedim hilesini
***
Yaşamanın zirvesini
12'den ...
-
Duysun dağlar duysun taşlar
Seviyorum içim yanar
***
Duysun dağlar duysun taşlar
Seviyorum içim yanar
Kalbim yalnız sana tapar
Allahını seveyim
***
Bebeğim benim bebeğim benim
İlk göz ağrım sevdiğim benim
Bebeğim benim bebeğim benim
İlk göz ağrım sevdiğim benim
***
Allahını seveyim canımı vereyim
Uğruna öleyim bebeğim benim
Allahını seveyim canımı vereyim
Uğruna öleyim bebeğim benim
***
Ateş oldun içimdesin
Şarkı oldun dilimdesin
Ateş oldun içimdesin
Şarkı oldun dilimdesin
***
Perde oldun gözümdesin
Allahını seveyim
***
Bebeğim benim bebeğim benim
İlk göz ağrım sevdiğim benim
Bebeğim benim bebeğim benim
İlk göz ağrım sevdiğim benim
***
Allahını seveyim canımı vereyim
Uğruna öleyim bebeğim benim
Allahını seveyim canımı vereyim
Uğruna öleyim bebeğim benim
***
Bebeğim benim bebeğim benim
İlk göz ağrım sevdiğim benim
Bebeğim benim bebeğim benim
İlk göz ağrım sevdiğim benim
***
Allahını seveyim canımı vereyim
Uğruna öleyim bebeğim benim
-
Gecenin hüzünlü karanlığında
İnleyen garipler bende sizdenim
Vicdansız hayatın dalgalarında
Çırpınan insanlar bende sizdenim
Çaresiz insanlar bende sizdenim
Hayata kahretmiş yalnız dolaşan
Kirpikler islanmış gözler perişan
***
Bir lokma ekmeğin peşinde koşan
İşçiler memurlar bende sizdenim
Çaresiz insanlar bende sizdenim
Doğacak güneşten
Umut bekleyen
Birazcık mutluluk huzur isteyen
Yaşama hakkımız nerde diyen
Sevdalı insanlar bende sizdenim
-
Dünya zalim bir değirmen
Geze geze öğrendim ben
Dünya zalim bir değirmen
Geze geze öğrendim ben
Hayat okul dert öğretmen
Yaza çize öğrendim ben
Hayat okul dert öğretmen
Yaza çize öğrendim ben
İçimdeki bu gurbeti
Kurşun gibi bu hasreti
Kalleşliği ihaneti
Bilki senden öğrendim ben
***
bana günah
(Günah) sana günah
(Günah) bize günah günah günah
(Günah) bana günah
(Günah) sana günah
(Günah) bize günah günah günah
Bu dünyanın kopmuş ipi
Belli değil sonu dibi
Bu dünyanın kopmuş ipi
Belli değil sonu dibi
Acıları tesbih gibi
Çeke çeke öğrendim ben
Acıları tesbih gibi
Çeke çeke öğrendim ben
İçimdeki bu gurbeti
Kurşun gibi bu hasreti
Kalleşliği ihaneti
Bilki senden öğrendim ben
***
bana günah
(Günah) sana günah
(Günah) bize günah günah günah
(Günah) bana günah
(Günah) sana günah
(Günah) bize günah günah günah
***
bana günah
(Günah) sana günah
(Günah) bize günah
-
Usandım Yalnızlıktan
Tanrım El Açıyorum
Usandım Yalnızlıktan
Tanrım El Açıyorum
Beni Candan Sevecek
Bir Güzel Arıyorum
***
Hangi Göz
Mavi Göz Yeşil Göz
Ne Ela Gözler
Benim İçin En Güzeli
Manalı Gözler
Hangisi
Sarışın Esmeri
Ne De Kumralı
Benim İçin En Güzeli
İnsan Olanı
***
Mavi Göz Yeşil Göz
Ne Ela Gözler
Benim İçin En Güzeli
Manalı Gözler
Sarışın Esmeri
Ne De Kumralı
Benim İçin En Güzeli
İnsan Olanı
***
Aradım Yorulmadım
Kimseye Tutulmadım
Aradım Yorulmadım
Kimseye Tutulmadım
Bu Kalbimi Yakacak
Bir Güzel Bulamadım
***
Hangi Göz
Mavi Göz Yeşil Göz
Ne Ela Gözler
Benim İçin En Güzeli
Manalı Gözler
Hangisi
Sarışın Esmeri
Ne De Kumralı
Benim İçin En Güzeli
İnsan Olanı
***
Mavi Göz Yeşil Göz
Ne Ela Gözler
Benim İçin En Güzeli
Manalı Gözler
Sarışın Esmeri
Ne De Kumralı
Benim İçin En Güzeli
İnsan Olanı
-
Sen büyük şehirlerin süslü kızı
Ben uzak köylerin garip çocuğu
Senin dudakların boyalı ellerin ojeli
Benim ayaklarım çatlak ellerim nasırlı
Senin doğduğun büyüdüğün kentlerde çıkar fabrika dumani
Benim doğduğum uzak köylerimde çıkar tezek dumanı
Dedimya güzel gözlüm
Ben sevdim mi allahına kadar severim
Ben anlamam poptan cazdan operadan
Ben anlarım halaydan horondan zeybekten uzun havadan
Dedimya güzel gözlüm
Varsın bana anadolu erkeği desinler
Varsın bana maço erkek desinler
Seviyorum seni hemde allahına kadar
Ne derlerse desinler
***
Olmayaki bana yanlış yapasın
Tanımam vururum seni tamam mı
Aşkımızın binasını yıkasın
Acımam vururum seni tamam mı
***
Varsın bana maço erkek desinler
Varsın bana kıskanç erkek desinler
Varsın dedikodumuzu etsinler
Seviyorum ne derlerse desinler
Varsın bana sarhoş erkek desinler
Varsın bana berduş erkek desinler
Varsın dedikodumuzu etsinler
Seviyorum ne derlerse desinler
***
Ya benim olursun yada toprağın
Yalanı yanlışı olmaz sevdanın
Benimle yeşersin dalın yaprağın
Yoksa yazın kışa döner tamam mı
***
Varsın bana maço erkek desinler
Varsın bana kıskanç erkek desinler
Varsın dedikodumuzu etsinler
Seviyorum ne derlerse desinler
Varsın bana sarhoş erkek desinler
Varsın bana berduş erkek desinler
Varsın dedikodumuzu etsinler
Seviyorum ne derlerse desinler
-
Can dedin canımı verdim
Sev dedin sevgimi verdim
Can dedin canımı verdim
Sev dedin sevgimi verdim
***
Gün dedin ömrümü verdim
Daha neyin peşindesin?
Gün dedin ömrümü verdim
Daha neyin peşindesin?
***
Paranın mı havanın mı?
Sevginin mi sevdanın mı?
Yalanın mı dolanın mı?
Neyin peşindesin sen?
***
Zenginin mi fakirin mi?
Güzelin mi çirkinin mi?
Hayalin mi gerçeğin mi?
Neyin peşindesin sen?
***
Paranın mı havanın mı?
Sevginin mi sevdanın mı?
Yalanın mı dolanın mı?
Neyin peşindesin sen?
***
Zenginin mi fakirin mi?
Güzelin mi çirkinin mi?
Hayalin mi gerçeğin mi?
Neyin peşindesin sen?
***
Beni garip görme sakın
Şöyle bir etrafa bakın
Beni garip görme sakın
Şöyle bir etrafa bakın
***
Varmı benden sana yakın?
Daha neyin peşindesin sen?
Varmı benden sana yakın?
Daha neyin peşindesin sen?
***
Paranın mı havanın mı?
Sevginin mi sevdanın mı?
Yalanın mı dolanın mı?
Neyin peşindesin sen?
***
Zenginin mi fakirin mi?
Güzelin mi çirkinin mi?
Hayalin mi gerçeğin mi?
Neyin peşindesin sen?
***
Paranın mı havanın mı?
Sevginin mi sevdanın mı?
Yalanın mı dolanın mı?
Neyin peşindesin sen?
***
Zenginin mi fakirin mi?
Güzelin mi çirkinin mi?
Hayalin mi gerçeğin mi?
Neyin peşindesin sen?
-
-
Çok güzelsin, bunu inkar edemem
Çok kıskancım, gözün oynar, çekemem
Senin işin belli olmaz, sevdiğim
Sağın oynar, solun oynar, bilemem
Çok güzelsin, bunu inkar edemem
Çok kıskancım, gözün oynar, çekemem
Senin işin belli olmaz, sevdiğim
İçin başka, dışın başka, bilemem
***
Leb demeden leblebiyi anlarsın
Mahsun yüzün gören der ki "Çok safsın"
Halbuki sen tilkilerden kurnazsın
Beni böyle dertten derde salarsın
Leb demeden leblebiyi anlarsın
Mahsun yüzün gören der ki "Çok safsın"
Halbuki sen tilkilerden kurnazsın
Beni böyle dertten derde salarsın
***
Nere gitsen, hemen orda biterem
Kem gözlerden seni alıp çekerem
Her telden çalıp oynarsın, sevdiğim
Gözün başka, sözün başka, bilemem
Nere gitsen, hemen orda biterem
Kem gözlerden seni alıp çekerem
Her telden çalıp oynarsın, sevdiğim
Kendin başka, için başka, bilemem
***
Leb demeden leblebiyi anlarsın
Mahsun yüzün gören der ki "Çok safsın"
Halbuki sen tilkilerden kurnazsın
Beni böyle dertten derde salarsın
Leb demeden leblebiyi anlarsın
Mahsun yüzün gören der ki "Çok safsın"
Halbuki sen tilkilerden kurnazsın
Beni böyle dertten derde salarsın
***
Mavi yazma, kardaş, yar bağlamış, mavi yazma
Bir yanımı kurtlar, kuşlar yedi
Bir yanımı aney, aney, mezarımda, mezarımda karıncalar
Ölem, ölem, zalım ölem, hain ölem, zalım ölem, hain ölem
Ölem, ölem, ölem, ölem, ölem, ay
Yaradan aşkına ölem ay, ay, ay
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Hepimiz of kardeşiz
Bu öfke ne diye
Yaşamak dururken
Bu kavga ne diye
Hepimiz kardeşiz
Bu öfke ne diye
Yaşamak dururken
Bu kavga ne diye
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Kardeş oy oy oy
Bir kardeş kardeşi
Vuruyor ne diye
Bir ana ağlıyor
Evladım nerede
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Kardeş oy oy oy
Susmuyor silahlar
Feryat var gecede
Dinsin bu gözyaşı
Bitsin bu işkence
Susmuyor silahlar
Feryat var gecede
Dinsin bu gözyaşı
Bitsin bu işkence
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Kardeş oy oy oy
Bir kardeş kardeşi
Vuruyor ne diye
Bir ana ağlıyor
Evladım nerede
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Kardeş oy oy oy
Hepimiz kardeşiz
Bu öfke ne diye
Yaşamak dururken
Bu kavga ne diye
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Kardeş oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Kardeş oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Yollar oy oy oy
Dağlar oy oy oy
Kardeş oy oy oy