Gül Senin Tenin Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Gül Senin Tenin
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Gül senin tenin
Ben de güller içinde kafesteyim
Vatanım senin yanın
Ben de senin kölenim
***
Defalarca denedim olmuyor aşkım
Ne yaptıysam ben seni unutamadım
Bi söz var ya, diyorsun gel ayrılalım,
Ben senden vazgeçemem, isteme, yok hakkın!
***
Söyle aşkım senden uzak
Ne fark eder nefes almak
Unutulmak inan bana yok olmak
***
Söyle aşkım senden uzak
Ne fark eder nefes almak
Vazgeçtim her şeyden bak
Bir canım var oda senin olsun
***
Gül senin tenin
Ben de güller içinde kafesteyim
Vatanım senin yanın
Ben de senin kölenim
***
Defalarca denedim olmuyor aşkım
Ne yaptıysam ben seni unutamadım
Bir söz var ya diyorsun gel ayrılalım
Ben senden vazgeçemem isteme yok hakkın
***
Söyle aşkım senden uzak
Ne fark eder nefes almak
Unutulmak inan bana yok olmak
Vazgeçtim her şeyden bak
***
Söyle aşkım senden uzak
Ne fark eder nefes almak
Vazgeçtim her şeyden bak
Bir canım var oda senin olsun
***
Gül senin tenin