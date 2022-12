Mahsun Kırmızıgül

Gül senin tenin Ben de güller içinde kafesteyim Vatanım senin yanın Ben de senin kölenim *** Defalarca denedim olmuyor aşkım Ne yaptıysam ben seni unutamadım Bi söz var ya, diyorsun gel ayrılalım, Ben senden vazgeçemem, isteme, yok hakkın! *** Söyle aşkım senden uzak Ne fark eder nefes almak Unutulmak inan bana yok olmak *** Söyle aşkım senden uzak Ne fark eder nefes almak Vazgeçtim her şeyden bak Bir canım var oda senin olsun *** Gül senin tenin Ben de güller içinde kafesteyim Vatanım senin yanın Ben de senin kölenim *** Defalarca denedim olmuyor aşkım Ne yaptıysam ben seni unutamadım Bir söz var ya diyorsun gel ayrılalım Ben senden vazgeçemem isteme yok hakkın *** Söyle aşkım senden uzak Ne fark eder nefes almak Unutulmak inan bana yok olmak Vazgeçtim her şeyden bak *** Söyle aşkım senden uzak Ne fark eder nefes almak Vazgeçtim her şeyden bak Bir canım var oda senin olsun *** Gül senin tenin