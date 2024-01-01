Mahsun Kırmızıgül

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Görmedim vefasını sürmedim sefasını
Görmedim vefasını sürmedim sefasını
Senelerce bekledim çok ceddin gefasını
Senelerce bekledim çürmedim sefasını
***
Vakit ola zaman ola derdime derman ola
O yar bana gelecek, gün ola harman ola
Vakit ola zaman ola derdime derman ola
O yar geli gelecek, gün ola harman ola
***
Yükseklere yağan kar, gözlerimden kan akar
Yükseklere yağan kar, gözlerimden kan akar
İki vefasız gördüm, biri dünyam biri yar
İki vefasız gördüm, biri dünyam biri yar
***
Vakit ola zaman ola, derdime derman ola
O yar benim olacak, gün ola harman ola
Vakit ola zaman ola, derdime derman ola
O yar benim olacak, gün ola harman ola
-
Bizim sevda yıkılmazdı
İki gönüle sığmazdı
Bizim sevda yıkılmazdı
İki gönüle sığmazdı
***
Aramızdan su sızmazdı
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz Nilüfer
***
Aramızdan su sızmazdı
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz Nilüfer
***
Ayrılık zor Nilüfer
Ateşten kor Nilüfer
Çekene sor Nilüfer
Sensiz olmaz Nilüfer
***
Ayrılık zor Nilüfer
(Ateşten kor) Nilüfer
(Çekene sor) Nilüfer
(Sensiz olmaz) Nilüfer
***
Kısmetime sen çıkmıştın
Ne kadar çok sevinmiştim
Kısmetime sen çıkmıştın
Ne kadar çok sevinmiştim
***
İşte sevgi bu demiştim
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz Nilüfer
***
İşte sevgi bu demiştim
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz Nilüfer
***
Ayrılık zor Nilüfer
Ateşten kor Nilüfer
Çekene sor Nilüfer
Sensiz olmaz Nilüfer
***
Ayrılık zor Nilüfer
(Ateşten kor) Nilüfer
(Çekene sor) ah Nilüfer
(Sensiz olmaz) Nilüfer
***
Ayrılık zor zor zor Nilüfer
Ateşten kor Nilüfer
Çekene sor Nilüfer
-
-
Uzar uzar gider gurbet yollara
Çekilin başımdan dert bulutları
Yetti şu canıma hasretin kahrı
Ömrümce beklesem geleceği yok yok
Geleceği yok
***
Karardı pencerem gün akşam oldu
Gam bastı gönlümü acılar doldu
Yıl değil gideli bir asır oldu
Ömrümce beklesem geleceği yok yok
Geleceği yok
***
İnan ayrılık ölüm
Etme bu kadar zulüm
İnan ayrılık ölüm
Etme bu kadar zulüm
Bittim tükendim artık
Ne olursun gel gülüm
Ne olursun gel gülüm gel gel
***
yok yok yok
(Geleceği yok) yok yok yok
Ömrümce beklesem (geleceği yok) yok
Geleceği yok
***
Kaderim kafaya takmış bir kere
Dünyada yüzüme güleceği yok yok yok
Sevdiğim bırakıp gitmiş ellere
Ömrümce beklesem geleceği yok yok
Geleceği yok
***
İnan ayrılık ölüm
Etme bu kadar zulüm
İnan ayrılık ölüm
Etme bu kadar zulüm
Bittim tükendim artık
Ne olursun gel gülüm
Ne olursun gel gülüm gel gel
***
yok yok yok
(Geleceği yok) yok yok yok
Ömrümce beklesem (geleceği yok) yok
Geleceği yok
-
Kırmızı kırma bizi
Yolumuzun hırsızı
Kırmızı kırma bizi
İşimizin hırsızı
***
Sarı hazır ol diyor
Kırmızı bekle diyor
Yeşil yanmak bilmiyor
Yaktın beni kırmızı
Sarı hazır ol diyor
Kırmızı bekle diyor
Yeşil yanmak bilmiyor
Yaktın beni kırmızı
***
Kırmızı kırma bizi
Yolumuzun hırsızı
Kırmızı kırma bizi
Yolumuzun hırsızı
***
Kırmızı kırma bizi
Yolumuzun hırsızı
Kırmızı kırma bizi
Yolumuzun hırsızı
***
Beklemekten usandım
İşime ben geç kaldım
Söneceksen sön artık
Yaktın beni kırmızı
***
Beklemekten usandım
İşime ben geç kaldım
Söneceksen sön artık
Yaktın beni kırmızı
***
Kırmızı kırma bizi
Yolumuzun hırsızı
Kırmızı kırma bizi
Yolumuzun hırsızı
***
Kırmızı kırma bizi
Yolumuzun hırsızı
Kırmızı kırma bizi
İşimizin hırsızı
***
Yarimin gözü yolda
Belki kaldı merakta
Sıkıştım kaldım yolda
Yaktın beni kırmızı
***
Yarimin gözü yolda
Belki kaldı merakta
Sıkıştım kaldım burda
Yaktın beni kırmızı
***
Kırmızı kırma bizi
Yolumuzun hırsızı
Kırmızı kırma bizi
İşimizin hırsızı
-
Bırak be zalım bırak
Bırak be hain bırak
O yara gideceğim
Benim yolum çok ırak
O yara gideceğim
Benim yolum çok ırak
***
Ay hanım hanım hanım
A benim canım canım
Ay hanım hanım hanım
A benim canım canım
***
Yandan bak pencereye
Yandan bak pencereye
Nere çıkıp gidelim
Bende bilmem nereye
Nere çıkıp gidelim
Bende bilmem nereye
***
Bırak be zalim bırak
Bırak be hain bırak
O yare gideceğim
Benim yolum pek irak
O yare gideceğim
Benim yolum pek irak
***
Ay hanım hanım hanım
A benim canım canım
Ah hanım hanım hanım
A benim canım canım
-
Bir şafaktan bir şafağa
Bir akşamdan bir akşama
Merhaba demeden daha
Bu gitmeler gitmek değil
***
Bir şafaktan bir şafağa
Bir akşamdan bir akşama
Merhaba demeden daha
Bu gitmeler gitmek değil
***
Eğil salkım söğüt eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil yağmur rüzgâr eğil
Bu benimki sevda değil
***
Eğil salkım söğüt eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil yağmur rüzgâr eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil yağmur rüzgâr eğil
Bu benimki sevda değil
***
Eğil daldan bükül demir
Güzelliğin gerçek değil
Pencerem kör kapım kitli
Bu bendeki seyir değil
***
Eğil daldan bükül demir
Güzelligin gerçek değil
Pencerem kör kapım kitli
Bu bendeki seyir değil
***
Eğil salkım söğüt eğil
Bu bendeki sevda değil
Eğil yağmur rüzgâr eğil
Bu benimki sevda değil
***
Eğil salkım söğüt eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil yağmur rüzgâr eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil yağmur rüzgâr eğil
Bu benimki sevda değil
***
Eğil salkım söğüt eğil
Bu benimki sevda değil
Eğil yağmur rüzgâr eğil
Bu bendeki sevda değil
Eğil yağmur rüzgâr eğil
Bu benimki sevda değil
-
Eser rüzgar deli deli
Gönlüm rüzgarlardan deli
**
Eser rüzgar deli deli
Gönlüm rüzgarlardan deli
Başımda bir sevda yeli
Eser o yana bu yana
***
Başımda bir sevda yeli
Eser o yana bu yana
***
Yalnızım ben ağrı gibi
Suskunum ben dersim gibi
Deliyim ben fırat gibi
Yalnızım ben ağrı gibi
Suskunum ben dersim gibi
Deliyim ben fırat gibi
***
Gezsem dolaşsam dünyayı
Gökteki yıldızı ayı
Gezsem dolaşsam dünyayı
Gökteki yıldızı ayı
***
Gönlümün çiçeksiz dalı
Yatar o yana bu yana
Gönlümün çiçeksiz dalı
Yatar o yana bu yana
***
Yalnızım ben ağrı gibi
Suskunum ben dersim gibi
Deliyim ben fırat gibi
***
Yalnızım ben ağrı gibi
Suskunum ben dersim gibi
Deliyim ben fırat gibi
-
Ben çekerim bu sevdanın yasını
Ben çekerim ciğerparem kimene
Ben dökerim gözlerimin yaşını
Ben ağlarım ciğerparem kimene
Ben dökerim gözlerimin yaşını
Ben ağlarım ciğerparem kimene
***
Akşam olur karanlıklar çökünce
Umutlarım birer birer sönünce
Akşam olur karanlıklar çökünce
Umutlarım birer birer düşünce
***
Kuşlar bile yuvasına dönünce
Sen dönmedin ciğerparem sanane
Kuşlar bile yuvasına dönünce
Sen dönmedin ciğerparem sanane
***
Kime ne hasretimden
Kime ne dertlerimden
Kime ne çilelerden
Kime ne, kime ne
***
Hasret benim özlem benim acımdır
Bu yalnızlık yalnız benim sancımdır
Seni sevmek günahımdır suçumdur
Sen sevmedin ciğerparem kimene
Seni sevmek yalnız benim suçumdur
Sen sevmedin ciğerparem sanane
***
Akşam olur karanlıklar çökünce
Umutlarım birer birer sönünce
Akşam olur karanlıklar çökünce
Umutlarım birer birer sönünce
***
Kuşlar bile yuvasına dönünce
Sen dönmedin ciğerparem sanane
Kuşlar bile yuvasına dönünce
Sen dönmedin ciğerparem sanane
***
Kime ne hasretimden
Kime ne dertlerimden
Kime ne çilelerden
Kime ne, kime ne
-
Kimse bana yaran olmaz yar olmaz
Mertlik hırkasını giydim giyeli
Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz
İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı, duyalı, duy
İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı, duyalı, duy
***
İmanın hükümdar benmiyim esir
Ehli beyti sevdim dedimse kusur
Kimi korkak dedi kimide cesur
Kurt ile koyunu yaydım yayalı, yayalı, yayalı, yayalı, of
Kurt ile koyunu yaydım yayalı, yayalı, yayalı, yayalı, of
***
Kimi benden kağıt ücret arıyor
Hal bilmeyen dipte demir soruyor
Dostlar ölümüme karar kalıyor
Sefil seninmiyim dedim diyeli, diyeli, diyeli, oy
Sefil seninmiyim dedim diyeli, diyeli, diyeli, oy
-
Kara tren gelmez mola
Düdüğünü çalmaz mola
Kara tren gelmez mola
Düdüğünü çalmaz mola
***
Gurbet ele yar yolladım
Mektubumu almaz mola
Gurbet ele yar yolladım
Mektubumu almaz mola
***
Al de gelin al olaydı
Sen beliren olaydı
Gelen geçen yolcu olarda
Nazlı yar deniz olaydı
***
Aldım çantamı elime
Çıktım gurbetin yoluna
Aldım çantamı elime
Çıktım gurbetin yoluna
***
Böyle bilseydim sevmezdim
Düştüm alemin diline
Böyle bilseydim sevmezdim
Düştüm alemin diline
***
Al de gelin al olaydı
Sen beliren olaydı
Gelen geçen yolcu olarda
Nazlı yar deniz olaydı