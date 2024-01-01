Hasret Şarkısı Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Hasret Şarkısı
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Gönlümde özlemler, arzular yârım
Kederle geçiyor şimdi her anım
Boşlukta çaresiz kaldı kollarım
Benden ayrılıp da gittiğin o gün
***
Bir duman misali çöktün gönlüme
Benden ayrılıp da gittiğin o gün
Hasret şarkısını vurdun dilime
Beni terkedip de gittiğin o gün
***
Zamansız bitirdin güzel rüyamı
Unutmak imkansız, o son akşamı
Kırdın umudumu yıktın dünyamı
Beni terkedip de gittiğin o gün
***
Bir duman misali çöktün gönlüme
Beni terkedip de gittiğin o gün
Hasret şarkısını vurdun dilime
Beni terkedip de gittiğin o gün