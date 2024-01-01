Mahsun Kırmızıgül

Gönlümde özlemler, arzular yârım Kederle geçiyor şimdi her anım Boşlukta çaresiz kaldı kollarım Benden ayrılıp da gittiğin o gün *** Bir duman misali çöktün gönlüme Benden ayrılıp da gittiğin o gün Hasret şarkısını vurdun dilime Beni terkedip de gittiğin o gün *** Zamansız bitirdin güzel rüyamı Unutmak imkansız, o son akşamı Kırdın umudumu yıktın dünyamı Beni terkedip de gittiğin o gün *** Bir duman misali çöktün gönlüme Beni terkedip de gittiğin o gün Hasret şarkısını vurdun dilime Beni terkedip de gittiğin o gün