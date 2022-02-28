Mahsun Kırmızıgül

Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne Aah haydar haydar taşa çaldım kime ne *** Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi Kâh inerim yeryüzüne, seyreder âlem beni Aah haydar haydar seyreder âlem beni *** Sofular haram demişler, bu aşkın badesine Sofular haram demişler, bu aşkın badesine Ben doldurur, ben içerim, günah benim kime ne Aah haydar haydar günah benim kime ne *** Nesimi'ye sormuşlar yarin ilen hoş musun Nesimi'ye sormuşlar yarin ilen hoş musun Hoş olayım olmayayım, o yar benim benim kime ne Aah Haydar Haydar o yar benim kime ne