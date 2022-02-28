Mahsun Kırmızıgül

Haydar Şarkı Sözleri
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Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime
Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime
Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne
Aah haydar haydar taşa çaldım kime ne
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Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi
Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi
Kâh inerim yeryüzüne, seyreder âlem beni
Aah haydar haydar seyreder âlem beni
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Sofular haram demişler, bu aşkın badesine
Sofular haram demişler, bu aşkın badesine
Ben doldurur, ben içerim, günah benim kime ne
Aah haydar haydar günah benim kime ne
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Nesimi'ye sormuşlar yarin ilen hoş musun
Nesimi'ye sormuşlar yarin ilen hoş musun
Hoş olayım olmayayım, o yar benim benim kime ne
Aah Haydar Haydar o yar benim kime ne