Mahsun Kırmızıgül

-
Söz veripte gelmedin, söyle sebep ne?
Zehirli bir ok muydu vurduğun darbe?
Seni melek sanmıştım, olmuşsun kahpe
***
Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım)
Girdin koynuma
Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım)
Vurdun bağrıma
***
Çok bekledim seni o mabed yerde
Sen düştün bir de beni düşürdün derde
Seni melek sanmıştım olmuşsun kahpe
***
Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım)
Girdin koynuma
Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım)
Vurdun bağrıma
***
Kör olsaydı gözüm görmez olaydım
Kırılsaydı dizim gelmez olaydım
Nerden sevdim seni sevmez olaydım
***
Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım)
Girdin koynuma
Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım)
Vurdun bağrıma
-
Dünya bir şekil bizse bir köşe
Oturmuşuz da içiyoruz derinden
Hayat bu değil böyle olmamalı
Biz ayak uyduramadık ki bu halimize
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Dünya bir şekil bizse bir köşe
Oturmuşuz da içiyoruz derinden
Hayat bu değil böyle olmamalı
Biz ayak uyduramadık ki bu halimize
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Küsmem, küsemem
Küsemem sana yemin ederim
Gitmem, gidemem
Gidemem buradan canımı veririm
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
-
Galiba içim buruk
Hüzün dolu saatler
Ben biraz donuk
Tarif de edemiyorum aşkı size
Bu bana tanrıdan bir ceza
***
Anladım içim buruk
Hüzün dolu saatler
Ben biraz donuk
Tarif de edemiyorum aşkı size
Bu bana tanrıdan bir ceza
***
Sorma, sorma
Elimde değil ki
Çare yok aşkta
***
Sorma, sorma
Elimde değil ki
Çare yok aşkta
***
Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar
Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar
Süzüldü içimde saklı kalan yıllar
Bir tek, ama bir tek sen oradasın
***
Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar
Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar
Süzüldü içimde saklı kalan yıllar
Bir tek, ama bir tek sen oradasın
***
Anladım içim buruk
Hüzün dolu saatler
Ben biraz donuk
Tarif de edemiyorum aşkı size
Bu bana tanrıdan bir ceza
***
Sorma, sorma
Elimde değil ki
Çare yok aşkta
***
Sorma, sorma
Elimde değil ki
Çare yok aşkta
***
Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar
Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar
Süzüldü içimde saklı kalan yıllar
Bir tek, ama bir tek sen oradasın
***
Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar
Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar
Süzüldü içimde saklı kalan yıllar
Bir tek, ama bir tek sen oradasın aah
-
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimden soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna boyun eğiyorum
Göz göre göre buna teslim oluyorum
***
Aşk bu imkansızdır her zaman
Kalmaz bilirsin dünya sana
Duyulmaz sesin duyulmaz aşktan ibaret
Söz verdin sen benimdin niye yoksun yar
***
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimden soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna boyun eğiyorum
***
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimden soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna teslim oluyorum
***
Aşk bu imkansızdır her zaman
Kalmaz bilirsin dünya sana
Duyulmaz sesin duyulmaz bundan ibaret
Söz verdin sen benimdin niye gittin yar
***
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimden soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna boyun eğiyorum
***
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimden soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna teslim oluyorum
***
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
-
Zor olanı seviyor insan her defa
Gerçeği bende sahtesi dilde gizli
Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin
Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli
***
Zor olanı seviyor insan her defa
Gerçeği bende sahtesi dilde gizli
Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin
Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli
***
Biliyorum kolay değil
Hayat buysa gerçek nedir
Ağlamaya alıştırdın
Ölüm bize masal gelir
***
Biliyorum kolay değil
Hayat buysa gerçek nedir
Ağlamaya alıştırdın
Ölüm bize masal gelir
***
Zor olanı seviyor insan her defa
Gerçeği bende sahtesi dilde gizli
Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin
Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli
***
Biliyorum kolay değil
Hayat buysa gerçek nedir
Ağlamaya alıştırdın
Ölüm bize masal gelir
***
Biliyorum kolay değil
Hayat buysa gerçek nedir
Ağlamaya alıştırdın
Ölüm bize masal gelir
***
Çok zor, bunu inan anlatamam
Çok zor, gerçeğiyle yüzleşince yoksun
Aynalara baka, baka
Kendini, kendine şikayet ediyorsun
Delirir gibi
***
Biliyorum kolay değil
Hayat buysa gerçek nedir
Ağlamaya alıştırdın
Ölüm bize masal gelir
***
Biliyorum kolay değil
Hayat buysa gerçek nedir
Ağlamaya alıştırdın
Ölüm bize masal gelir
***
Ölüm bize masal gelir
Ölüm bize masal gelir
-
Bugün içimde bir hüzün var
Sana inanmasam olmaz inansam bir türlü
Göze alamadığımız bazı durumlar
Olabilir ancak çözümü bin türlü
***
Bugün içimde bir hüzün var
Sana inanmasam olmaz inansam bir türlü
Göze alamadığımız bazı durumlar
Olabilir ancak çözümü bin türlü
***
Git gitmek istersen
Bir gün pişman olup da dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
***
Git gitmek istersen
Bir gün pişman olup da dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
***
Bitti demekle, söz vermekle
Sana veda etsem olmaz etmesem bir türlü
Çok üzüldüğüm bu hikâye
Bitti şu an kapandı, kapandı ilk perde
***
Bitti demekle, söz vermekle
Sana veda etsem olmaz etmesem bir türlü
Çok üzüldüğüm bu hikâye
Bitti şu an kapandı, kapandı ilk perde
***
Git gitmek istersen
Bir gün pişman olup da dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
***
Git gitmek istersen
Bir gün pişman olup da dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
***
Git istersen
Dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
-
Zülüf dökülmüş yüze aman
Kaşlar yakışmış göze aman aman
Usandım bu canımdan aman aman
Derdimle geze geze
***
Usandım bu canımdan aman aman
Derdimle geze geze
***
Bu yerlerden git gayrı aman
Katip olup yaz gayrı aman, aman
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı
***
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı
-
Aşk vedalardan çok hoşlanır
Ders almaz utanmaz üstelik
O-f
Aşk heyecandan çok hoşlanır
Yerinde durmaz kıpır kıpırdır üstelik
***
Karışmazsan yalnız kalır bu sefer
Platonik deriz biz ona
Hiç sevmez üstelik
Ondan bir haber gelince
Yüreğinde fırtınalar
Kopar kopar kopar kopar üstelik
***
Zevkten dört köşe olur
Aşk sevişmekten çok hoşlanır
Heyecanlanır yorulmaz üstelik
O-f
Aşk pasifloradan çok hoşlanır
Uyutmaz uyuyamaz hiç üstelik
***
Karışmazsan yalnız kalır bu sefer
Platonik deriz biz ona
Hiç sevmez üstelik
Ondan bir haber gelince
Yüreğinde fırtınalar
Kopar kopar kopar kopar üstelik
***
Zevkten dört köşe olur
Aşk sevişmekten çok hoşlanır
Heyecanlanır yorulmaz üstelik
O-f
Aşk pasifloradan çok hoşlanır
Uyutmaz uyuyamaz hiç üstelik
-
La, la-la-la, la-la-la, la-la-la
***
Hiç tanımadığın birini
Bana tercih ettin, bense hiç üzülmedim
Kim "Neden ayrıldın?" diye sorarsa
Ayıp ettim dersin, sonra da çekip gidersin
***
Olmaz, aşık olan bunu yapmaz
Hani biz olgunduk, kocaman olmuştuk?
Kalmaz, yaptığın yanına kâr kalmaz
Sana benim gibi sımsıcak dokunamaz, göreceksin
***
Affedemem, üzgünüm, affedemem
Sen yoluna, benim daha çok yolum var
Affedemem, üzgünüm, affedemem
Sen yoluna, benim daha çok yolum var
***
Hiç tanımadığın birini (Hm)
Bana tercih ettin, bense hiç üzülmedim
Kim "Neden ayrıldın?" diye sorarsa
Ayıp ettim dersin, sonra da çekip gidersin
***
Olmaz, aşık olan bunu yapmaz
Hani biz olgunduk, kocaman olmuştuk?
Kalmaz, yaptığın yanına kâr kalmaz
Sana benim gibi sımsıcak dokunamaz, göreceksin
***
Affedemem, üzgünüm, affedemem
Sen yoluna, benim daha çok yolum var
Affedemem, üzgünüm, affedemem
Sen yoluna, benim daha çok yolum var
***
Affedemem, üzgünüm, affedemem
Sen yoluna, benim daha çok yolum var
Affedemem, üzgünüm, affedemem
-
Sebebim ne olursa olsun, günahım sensin biliyorum
Çoğu karar hemen verilmez ama ben seni bekliyorum
Sebebim ne olursa olsun, günahım sensin biliyorum
Çoğu karar hemen verilmez ama ben seni seviyorum
***
Gün ağarınca her yeni gün içimde büyüyorsun
Ben sersefil seni düşünüp kendime gülüyorum
***
Ah bir çılgınlık yapalım
Gel yere göğe soru sorduralım
Sen beni sen, ben seni ben
Bir avucun içine sığdıralım
***
Sen beni sen, ben seni ben
Bir avucun içine sığdıralım
***
Ah bir çılgınlık yapalım
Gel yere göğe soru sorduralım
Sen beni sen, ben seni ben
Bir avucun içine sığdıralım
***
Sen beni sen, ben seni ben
Bir avucun içine sığdıralım
***
Sebebim ne olursa olsun, günahım sensin biliyorum
Çoğu karar hemen verilmez ama ben seni seviyorum
Gün ağarınca her yeni gün içimde büyüyorsun
Ben sersefil seni düşünüp kendime gülüyorum
***
Ah bir çılgınlık yapalım
Gel yere göğe soru sorduralım
Sen beni sen, ben seni ben
Bir avucun içine sığdıralım
***
Sen beni sen, ben seni ben
Bir avucun içine sığdıralım
***
Ah bir çılgınlık yapalım
Gel yere göğe soru sorduralım
Sen beni sen, ben seni ben
Bir avucun içine sığdıralım
***
Sen beni sen, ben seni ben
Bir avucun içine sığdıralım
***
Ah bir çılgınlık yapalım
-
Huzursuzum bilmem nedenini
Söylemem lazım yatağım bana uzak
Uykusuzum kaç gecedir aklımda
Utanıyorum ama yatağım sana uzak
***
Saçmalıyorum belki de çok kere
Yanıldım ben düşünürken hep seni
Bugünkü gibi sokulunca koynuna
Sevilmek için çabaladım ben o çocuk gibi
***
O zaman bırak beni
Hadi çok istyorsan bırak beni ah
O zaman bırak beni
Hadi çok istyorsan bırak beni
Bırakma beni, bırakma beni, bırakma beni
***
Huzursuzum bilmem nedenini
Söylemem lazım yatağım bana uzak
Uykusuzum kaç gecedir aklımda
Utanıyorum ama yatağım sana uzak
***
Saçmalıyorum belki de çok kere
Yanıldım ben düşünürken hep seni
Bugünkü gibi sokulunca koynuna
Sevilmek için çabaladım ben o çocuk gibi
***
O zaman bırak beni
Hadi çok istyorsan bırak beni ah
O zaman bırak beni
Hadi çok istyorsan bırak beni
Bırakma beni, bırakma beni, bırakma beni
***
Özür dilerim istemeden kırdıysam seni
Çok özür dilerim istemeden kırdıysam seni
-
Sokuldun yanıma, üşüyorsun
Aklım sende kaldı dün gece
Biliyorum susuyorsun
Tek bir sözün yok yine
***
Dudaklarında gizli korkuların
Belki de tekrâr üzülmeye
Görüyorum kaçıyorsun
İçinde saklı bin hece
***
Kaç kez canın yansa
Köz olur inan sonra
Olmaz, buna engel olunmaz
Tutma kendini
***
Aşk o kadar yakın ki sana
Korkmadan yaklaşman gerek
Aşk o kadar yakın ki bana
Her defa içimde büyüyecek
***
Sokuldun yanıma, üşüyorsun
Aklım sende kaldı dün gece
Biliyorum susuyorsun
Tek bir sözün yok yine
***
Dudaklarında gizli korkuların
Belki de tekrâr üzülmeye
Görüyorum kaçıyorsun
İçinde saklı bin hece
***
Kaç kez canın yansa
Köz olur inan sonra
Olmaz, buna engel olunmaz
Tutma kendini
***
Aşk o kadar yakın ki sana
Korkmadan yaklaşman gerek
Aşk o kadar yakın ki bana
Her defa içimde büyüyecek
***
Aşk o kadar yakın ki sana
Korkmadan yaklaşman gerek
Aşk o kadar yakın ki bana
Her defa içimde büyüyecek
Aşk
-
Kimileri aşkı yaşamadan öldürür
Kimileri o büyük aşkları söndürür
Birileri hep sevenleri küstürür
Onun gibi bunun gibi ben de mutsuzum
***
Kimileri aşkı yaşamadan öldürür
Kimileri o büyük aşkları söndürür
Birileri hep sevenleri küstürür
Onun gibi bunun gibi ben de mutsuzum
***
Hadi dön bana dön de mutlu olalım
Bırak gururu bırak da yerde kalsın
Sen beni ben de seni çok iyi tanıyoruz
Neler neler yaşadık biz
Biz biliyoruz
***
Yanlışlarla doğrularla hep savaşıyoruz
Onun gibi bunun gibi biz de mutsuzuz
Onun gibi bunun gibi biz de mutsuzuz
***
Kimileri aşkı yaşamadan öldürür
Kimileri o büyük aşkları söndürür
Birileri hep sevenleri küstürür
Onun gibi bunun gibi ben de mutsuzum
***
Kimileri aşkı yaşamadan öldürür
Kimileri o büyük aşkları söndürür
Birileri hep sevenleri küstürür
Onun gibi bunun gibi ben de mutsuzum of
***
Hadi dön bana dön de mutlu olalım
Bırak gururu bırak da yerde kalsın
Sen beni ben de seni çok iyi tanıyoruz
Neler neler yaşadık biz
Biz biliyoruz
***
Yanlışlarla doğrularla hep savaşıyoruz
Onun gibi bunun gibi biz de mutsuzuz
Onun gibi bunun gibi biz de mutsuzuz
***
Hadi dön bana dön de mutlu olalım
Bırak gururu bırak da yerde kalsın
Sen beni ben de seni çok iyi tanıyoruz
Neler neler yaşadık biz
Biz biliyoruz
***
Yanlışlarla doğrularla hep savaşıyoruz
Onun gibi bunun gibi biz de mutsuzuz
Onun gibi bunun gibi biz de mutsuzuz
Onun gibi bunun gibi rol yapıyoruz
-
Seninle hiç konuşamaz olduk
Bak bu günlerde
Farkında mısın beyefendi?
Aşkımız dillerde
***
Seninle hiç konuşamaz olduk
Bak bu günlerde
Farkında mısın beyefendi?
Aşkımız dillerde
***
Biz bu aşkın tadını da doya doya
Ah, çıkaramadık
Düşündük taşındık (taşındık)
Yine bir yere varamadık, of
***
Biz bu aşkın tadını da doya doya
Ah, çıkaramadık
Düşündük taşındık
Galiba bulamadık
***
Yorma beni bu kadar, sus sus nereye kadar?
Boş dünya, ele ne aman? Aman aman
Sormam bi' daha, tamam, dünya yalana dolan
Aşkın kölesi olanın hep canı yanarmış
***
Yorma beni bu kadar, sus sus nereye kadar?
Boş dünya, kime ne aman? Aman aman
Sormam bi' daha, tamam, dünya yalana dolan
Aşkın kölesi olanın hep canı yanarmış
***
Seninle hiç konuşamaz olduk
Bak bu günlerde
Farkında mısın beyefendi?
Aşkımız dillerde
***
Biz bu aşkın tadını da doya doya
Ah, çıkaramadık
Düşündük taşındık (taşındık)
Yine bir yere varamadık, of
***
Biz bu aşkın tadını da doya doya
Ah, çıkaramadık
Düşündük taşındık
Galiba biz ayrıldık
***
Yorma beni bu kadar, sus sus nereye kadar?
Boş dünya, kime ne aman? Aman aman
Sormam bi' daha, tamam, dünya yalana dolan
Aşkın kölesi olanın hep canı yanarmış
***
Yorma beni bu kadar, sus sus nereye kadar?
Boş dünya, kime ne aman? Aman aman
Of
Aşkın kölesi olanın hep canı yanarmış
-
Beni anlamak ne zormuş
Aşk beni epeyce yormuş
Kendime yine gülümsemedim
Çocuk olmayı çok özledim
Üşüdü içim, söyleyemedim
Kabahat seninmiş gibi kırıldım anılara
Ve hâlâ büyüyemedim
***
Beni anlamak ne zormuş
Aşk beni epeyce yormuş
Kendime yine gülümsemedim
Çocuk olmayı çok özledim
Üşüdü içim, söyleyemedim
Kabahat seninmiş gibi kırıldım anılara
Ve hâlâ büyüyemedim
***
Ben bunları inan çok düşündüm ama saklayamadım
Sana ait olan aşkıma saygımdan
Onun için hâlâ kendime her defa soruyorum
"Bu kaçıncı ayrılık, boşa geçen zamanım?"
***
Bunları inan çok düşündüm ama saklayamadım
Sana ait olan aşkıma saygımdan
Onun için hâlâ kendime her defa soruyorum
"Bu kaçıncı ayrılık, boşa geçen zamanım?"
***
Beni anlamak ne zormuş
Aşk beni epeyce yormuş
Kendime yine gülümsemedim
Çocuk olmayı çok özledim
Üşüdü içim, söyleyemedim
Kabahat seninmiş gibi kırıldım anılara
Hâlâ büyüyemedim
***
Ben bunları inan çok düşündüm ama saklayamadım
Sana ait olan aşkıma saygımdan
Onun için hâlâ kendime her defa soruyorum
"Bu kaçıncı ayrılık, boşa geçen zamanım?"
***
Bunları inan çok düşündüm ama saklayamadım
Sana ait olan aşkıma saygımdan
Onun için hâlâ kendime her defa soruyorum
"Bu kaçıncı ayrılık, boşa geçen zamanım?"