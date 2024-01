Mahsun Kırmızıgül

Mesken tuttum gurbet eli Zindan olur geceleri Mesken tuttum gurbet eli Zindan olur geceleri *** Hasret sarmış her yerimi Canım hemşerim Hasret sarmış bedenimi Canım hemşerim *** Ah hemşerim vah hemşerim Memleketimi özledim Anam babam bir tarafta Yâri özledim *** Ah hemşerim vah hemşerim Memleketimi özledim Anam babam bir tarafta Yâri özledim *** Anam hasta gidemedim Kıymetini bilemedim Anam hasta gidemedim Kıymetini bilemedim *** Son nefeste göremedim Yandım hemşerim Son nefeste göremedim Canım hemşerim *** Ah hemşerim vah hemşerim Memleketimi özledim Anam babam bir tarafta Yâri özledim *** Ah hemşerim vah hemşerim Memleketimi özledim Anam babam bir tarafta Yâri özledim *** Sende mi gidiyorsun memlekete? Güle güle hemşerim Bizimkileri görürsen selam söyle Onu gördüm de Yine aynı gururlu, başı dimdikti de Sakın ha yıkıldığımı, sakın ha ezildiğimi söyleme be hemşerim Yârimi görürsen ona da selam söyle *** Artık benim yolumu gözlemesin Bu halimi görüpte ağlamasın, üzülmesin Yine gönlü sendeydi de İsmini söylerken bile gözleri doldu de Unuttu zannetmesin, beni de kötü bilmesin Varsın bu işe de yazımızdır, kaderimizdir bizim *** Ah hemşerim vah hemşerim Memleketimi özledim Anam babam bir tarafta Yâri özledim *** Ah hemşerim vah hemşerim Memleketimi özledim Anam babam bir tarafta Yâri özledim

Aynı tas hep aynı hamam Hep vardır bir yanan Sanma ki tek dertli sensin Gülmeler hep yalan ** Sen değilsin Bir tek yalnız kalan Sen değilsin Her insan yalnız, inan ** Böyle gelmiş böyle gider Hep bir yanan vardır Sanma ki tek dertli sensin Gülmeler yalandır ** Sen değilsin Dünyada tek ağlayan Sen değilsin ** Tek mahrum kalan aşktan ** Vur kadehi Gönül hoş olsun, şarkılar sarhoş Dertlere pes deme Her şey fani, her şey boş Özleme eskiyi, karıştırma geçmişi ** Hayat bu, boş ver Her an her şey olsa da Hayat bu boş ver yaşa ** Hayat bu bazen Acı verir insana Hayat bu boş ver yaşa