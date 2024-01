Mahsun Kırmızıgül

Böylesine bir sevdayı Sen ellerde bulamazsın Mevlam seni bana yazmış Başkasının olamazsın *** Sen umudum sabahımsın Sen en temiz günahımsın Alın yazım dualarım Helalimsin ah *** Seni sevdim seveli seveli Seni gördüm göreli göreli Seni bildim bileli bileli Her şeyim sensin sensin Her şeyim sensin ah... *** Tek günahım sevmek sevmek Senin için ölmek ölmek Seninim ben emret emret Her şeyim sensin sensin Her şeyim sensin

Önce inanmazdım, sen inandırdın Yürekten bağladın, aşka inandım Yitip gitmeyecek, hep yanındayım Sensiz geçmeyecek hiç baharım yazım *** Girdik çıkılmaz ki tek yön yolumuz Bırak hiç düşünme ne olur sonumuz Nazara inanmam, bozar sevdamız Sensin tek bildiğim kaderim aşkım *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Girdik çıkılmaz ki tek yön yolumuz Bırak hiç düşünme ne olur sonumuz Nazara inanmam, bozar sevdamız Sensin tek bildiğim kaderim aşkım *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim