Yadigar Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Yadigar
-
Adem havvadan geldik
Böyle doğdu kardeşlik
Hani eleleydik
Nerde sevgi bağları
***
Adem havvadan geldik
Böyle doğdu kardeşlik
Hani eleleydik
Nerde sevgi bağları
***
Nerde insan hakları
Duyun bu feryatları
Bitmiyor anaların
Çileli göz yaşları
***
Nerde insan hakları
Talan olmuş yurtları
Bitmiyor anaların
Çileli göz yaşları
***
Nerde nerde nerde
İnsan hakları
Nerde nerde nerde
Sevgi bağları
***
Nerde nerde nerde
İnsan hakları
Nerde nerde nerde
Kardeş bağları
***
İncil zebur tevratda
Hak dinimiz kuranda
Hangi kitapta yazar
İnsanlık son planda
***
İncil zebur tevratda
Hak dinimiz kuranda
Hangi kitapta yazar
İnsanlık son planda
***
Nerde insan hakları
Duyun bu feryatları
Bitmiyor anaların
Çileli göz yaşları
***
Nerde insan hakları
Duyun bu feryatları
Bitmiyor anaların
Çileli göz yaşları
***
Nerde nerde nerde
İnsan hakları
Nerde nerde nerde
Sevgi bağları
***
Nerde nerde nerde
İnsan hakları
Nerde nerde nerde
Kardeş bağları
***
Bedenler kurşun dolu
Durduran yok ki bunu
Gücü yeten yetene
Nerde kardeş bağları
***
Nerde insan hakları
Duyun bu feryatları
Bitmiyor anaların babaların
Çileli feryatlı göz yaşları
***
Dünyadaki bütün insanları
Gökkuşağının renkleri altında
Barışa, umuda, kardeşliğe
Davet ediyorum
***
Nerde nerde nerde
İnsan hakları
Nerde nerde nerde
Sevgi bağları
***
Nerde nerde nerde
İnsan hakları
-
Ner'den aklıma esti kim bilir
Gezdim dün gece şehri şöyle bir
Herkes evinde kendi hâlinde
Her yerde huzur, her yerde neşe
***
Bir ben uykusuz
Bir ben huzursuz
Bir ben çaresiz
Bir ben sensiz
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor
Evlerin ışıkları bir bir yanarken
Bendeki karanlığı gel de bana sor
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor
Evlerin ışıkları bir bir yanarken
Bendeki karanlığı gel de bana sor
***
Ner'den aklıma esti kim bilir
Gezdim dün gece şehri şöyle bir
Eski sokaklar yerli yerinde
Dostlar oturmuş kır kahvesinde
***
Bir ben uykusuz
Bir ben huzursuz
Bir ben çaresiz
Bir ben sensiz
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor
Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken
Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor
Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken
Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor
***
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor
Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor
Evlerin ışıkları bir bir yanarken
Bendeki karanlığı gel de bana sor
***
Bir de bana sor
-
Hani bir yağmur yağar da bazen
Hani gök gürler ya arkasından
Hani şimşekler çakar peşinden
İşte öyle bir şey
***
Seni düşündüm dün akşam yine
Sonsuz bir umut doldu içime
Birde kendimi düşündüm sonra
Bir garip duygu çöktü omzuma
***
Hani ıssız bir yoldan geçerken
Hani bir korku duyar da insan
Hani bir şarkı söyler içinden
İşte öyle bir şey
***
Hani eski bir resme bakarken
Hani yılları sayarda insan
Hani gözleri dolar ya birden
İşte öyle bir şey
***
Seni düşündüm dün akşam yine
Sonsuz bir huzur doldu kalbime
Birde kendimi düşündüm sonra
Bir garip duygu çöktü omzuma
***
Hani yıldızlar yanıp sönerken
Hani bir yıldız kayar ve insan
Hani bir telaş duyar ya birden
İşte öyle bir şey
***
Hani bir yağmur yağar da bazen
Hani gök gürler ya arkasından
Hani şimşekler çakar peşinden
İşte öyle bir şey
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Bilemezsin aklımdan geçenleri
Bilemezsin kalbimden geçenleri
Anlamazsın anlatsam da nasılsa bu gece
***
Bulamazsın kaybolan ümitleri
Bulamazsın derdimin çaresini
İstesen de istesen de nasılsa bu gece
***
Sen yine iyisi mi çal söyle bildiğin gibi bu gece
Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce
Laylaralaralaylaylaylaralaralay
Eğlensin herkes gülsün bu gece
***
Bilemezsin eski mutlu günleri
Bilemezsin o benim her şeyimdi
Anlamazsın anlatsam da nasılsa bu gece
***
Bulamazsın elveda diyenleri
Bulamazsın terk edip gidenleri
Artık çok geç
Artık çok geç nasılsa bu gece
***
Sen yine iyisi mi çal söyle bildiğin gibi bu gece
Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce
Laylaralaralaylaylaylaralaralay
Eğlensin herkes gülsün bu gece
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