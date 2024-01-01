Mahsun Kırmızıgül

İnsan Hakları Adem havvadan geldik Böyle doğdu kardeşlik Hani eleleydik Nerde sevgi bağları *** Adem havvadan geldik Böyle doğdu kardeşlik Hani eleleydik Nerde sevgi bağları *** Nerde insan hakları Duyun bu feryatları Bitmiyor anaların Çileli göz yaşları *** Nerde insan hakları Talan olmuş yurtları Bitmiyor anaların Çileli göz yaşları *** Nerde nerde nerde İnsan hakları Nerde nerde nerde Sevgi bağları *** Nerde nerde nerde İnsan hakları Nerde nerde nerde Kardeş bağları *** İncil zebur tevratda Hak dinimiz kuranda Hangi kitapta yazar İnsanlık son planda *** İncil zebur tevratda Hak dinimiz kuranda Hangi kitapta yazar İnsanlık son planda *** Nerde insan hakları Duyun bu feryatları Bitmiyor anaların Çileli göz yaşları *** Nerde insan hakları Duyun bu feryatları Bitmiyor anaların Çileli göz yaşları *** Nerde nerde nerde İnsan hakları Nerde nerde nerde Sevgi bağları *** Nerde nerde nerde İnsan hakları Nerde nerde nerde Kardeş bağları *** Bedenler kurşun dolu Durduran yok ki bunu Gücü yeten yetene Nerde kardeş bağları *** Nerde insan hakları Duyun bu feryatları Bitmiyor anaların babaların Çileli feryatlı göz yaşları *** Dünyadaki bütün insanları Gökkuşağının renkleri altında Barışa, umuda, kardeşliğe Davet ediyorum *** Nerde nerde nerde İnsan hakları Nerde nerde nerde Sevgi bağları *** Nerde nerde nerde İnsan hakları

Bir de Bana Sor Ner'den aklıma esti kim bilir Gezdim dün gece şehri şöyle bir Herkes evinde kendi hâlinde Her yerde huzur, her yerde neşe *** Bir ben uykusuz Bir ben huzursuz Bir ben çaresiz Bir ben sensiz *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor Evlerin ışıkları bir bir yanarken Bendeki karanlığı gel de bana sor *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor Evlerin ışıkları bir bir yanarken Bendeki karanlığı gel de bana sor *** Ner'den aklıma esti kim bilir Gezdim dün gece şehri şöyle bir Eski sokaklar yerli yerinde Dostlar oturmuş kır kahvesinde *** Bir ben uykusuz Bir ben huzursuz Bir ben çaresiz Bir ben sensiz *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor Evlerin ışıkları bir bir yanarken Bendeki karanlığı gel de bana sor *** Bir de bana sor

İşte Öyle Bir Şey Hani bir yağmur yağar da bazen Hani gök gürler ya arkasından Hani şimşekler çakar peşinden İşte öyle bir şey *** Seni düşündüm dün akşam yine Sonsuz bir umut doldu içime Birde kendimi düşündüm sonra Bir garip duygu çöktü omzuma *** Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden İşte öyle bir şey *** Hani eski bir resme bakarken Hani yılları sayarda insan Hani gözleri dolar ya birden İşte öyle bir şey *** Seni düşündüm dün akşam yine Sonsuz bir huzur doldu kalbime Birde kendimi düşündüm sonra Bir garip duygu çöktü omzuma *** Hani yıldızlar yanıp sönerken Hani bir yıldız kayar ve insan Hani bir telaş duyar ya birden İşte öyle bir şey *** Hani bir yağmur yağar da bazen Hani gök gürler ya arkasından Hani şimşekler çakar peşinden İşte öyle bir şey