Karlar Gibiyim Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Karlar Gibiyim
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İlk baharda yağan karlar gibiyim
Dalından dökülen yaprak gibiyim
Gönülden gönüle bir yol gibiyim
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Anasız babasız öksüz gibiyim
Garip gibiyim, yetim gibiyim
Anasız babasız öksüz gibiyim
Garip gibiyim, yetim gibiyim
Garip
****
Bedenden ayrılmış bir cana döndüm
Gözlerden dökülen yaşlara döndüm
Düzeni bozulmuş dünyaya döndüm
***
Gurbette perişan kullara döndüm
Kullara döndüm, sefile döndüm
Gurbette perişan kullara döndüm
Yetime döndüm, sefile döndüm
Sefil