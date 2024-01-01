Mahsun Kırmızıgül

Kırmızı Kırmızı kırma bizi Yolumuzun hırsızı Kırmızı kırma bizi İşimizin hırsızı *** Sarı hazır ol diyor Kırmızı bekle diyor Yeşil yanmak bilmiyor Yaktın beni kırmızı Sarı hazır ol diyor Kırmızı bekle diyor Yeşil yanmak bilmiyor Yaktın beni kırmızı *** Kırmızı kırma bizi Yolumuzun hırsızı Kırmızı kırma bizi Yolumuzun hırsızı *** Kırmızı kırma bizi Yolumuzun hırsızı Kırmızı kırma bizi Yolumuzun hırsızı *** Beklemekten usandım İşime ben geç kaldım Söneceksen sön artık Yaktın beni kırmızı *** Beklemekten usandım İşime ben geç kaldım Söneceksen sön artık Yaktın beni kırmızı *** Kırmızı kırma bizi Yolumuzun hırsızı Kırmızı kırma bizi Yolumuzun hırsızı *** Kırmızı kırma bizi Yolumuzun hırsızı Kırmızı kırma bizi İşimizin hırsızı *** Yarimin gözü yolda Belki kaldı merakta Sıkıştım kaldım yolda Yaktın beni kırmızı *** Yarimin gözü yolda Belki kaldı merakta Sıkıştım kaldım burda Yaktın beni kırmızı *** Kırmızı kırma bizi Yolumuzun hırsızı Kırmızı kırma bizi İşimizin hırsızı

Nilüfer Bizim sevda yıkılmazdı İki gönüle sığmazdı Bizim sevda yıkılmazdı İki gönüle sığmazdı *** Aramızdan su sızmazdı Sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz Nilüfer *** Aramızdan su sızmazdı Sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz Nilüfer *** Ayrılık zor Nilüfer Ateşten kor Nilüfer Çekene sor Nilüfer Sensiz olmaz Nilüfer *** Ayrılık zor Nilüfer (Ateşten kor) Nilüfer (Çekene sor) Nilüfer (Sensiz olmaz) Nilüfer *** Kısmetime sen çıkmıştın Ne kadar çok sevinmiştim Kısmetime sen çıkmıştın Ne kadar çok sevinmiştim *** İşte sevgi bu demiştim Sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz Nilüfer *** İşte sevgi bu demiştim Sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz Nilüfer *** Ayrılık zor Nilüfer Ateşten kor Nilüfer Çekene sor Nilüfer Sensiz olmaz Nilüfer *** Ayrılık zor Nilüfer (Ateşten kor) Nilüfer (Çekene sor) ah Nilüfer (Sensiz olmaz) Nilüfer *** Ayrılık zor zor zor Nilüfer Ateşten kor Nilüfer Çekene sor Nilüfer

Geleceği Yok Uzar uzar gider gurbet yollara Çekilin başımdan dert bulutları Yetti şu canıma hasretin kahrı Ömrümce beklesem geleceği yok yok Geleceği yok *** Karardı pencerem gün akşam oldu Gam bastı gönlümü acılar doldu Yıl değil gideli bir asır oldu Ömrümce beklesem geleceği yok yok Geleceği yok *** İnan ayrılık ölüm Etme bu kadar zulüm İnan ayrılık ölüm Etme bu kadar zulüm Bittim tükendim artık Ne olursun gel gülüm Ne olursun gel gülüm gel gel *** yok yok yok (Geleceği yok) yok yok yok Ömrümce beklesem (geleceği yok) yok Geleceği yok *** Kaderim kafaya takmış bir kere Dünyada yüzüme güleceği yok yok yok Sevdiğim bırakıp gitmiş ellere Ömrümce beklesem geleceği yok yok Geleceği yok *** İnan ayrılık ölüm Etme bu kadar zulüm İnan ayrılık ölüm Etme bu kadar zulüm Bittim tükendim artık Ne olursun gel gülüm Ne olursun gel gülüm gel gel *** yok yok yok (Geleceği yok) yok yok yok Ömrümce beklesem (geleceği yok) yok Geleceği yok

Bırak Be Zalim Bırak Bırak be zalım bırak Bırak be hain bırak O yara gideceğim Benim yolum çok ırak O yara gideceğim Benim yolum çok ırak *** Ay hanım hanım hanım A benim canım canım Ay hanım hanım hanım A benim canım canım *** Yandan bak pencereye Yandan bak pencereye Nere çıkıp gidelim Bende bilmem nereye Nere çıkıp gidelim Bende bilmem nereye *** Bırak be zalim bırak Bırak be hain bırak O yare gideceğim Benim yolum pek irak O yare gideceğim Benim yolum pek irak *** Ay hanım hanım hanım A benim canım canım Ah hanım hanım hanım A benim canım canım

Sevda Değil Bir şafaktan bir şafağa Bir akşamdan bir akşama Merhaba demeden daha Bu gitmeler gitmek değil *** Bir şafaktan bir şafağa Bir akşamdan bir akşama Merhaba demeden daha Bu gitmeler gitmek değil *** Eğil salkım söğüt eğil Bu benimki sevda değil Eğil yağmur rüzgâr eğil Bu benimki sevda değil *** Eğil salkım söğüt eğil Bu benimki sevda değil Eğil yağmur rüzgâr eğil Bu benimki sevda değil Eğil yağmur rüzgâr eğil Bu benimki sevda değil *** Eğil daldan bükül demir Güzelliğin gerçek değil Pencerem kör kapım kitli Bu bendeki seyir değil *** Eğil daldan bükül demir Güzelligin gerçek değil Pencerem kör kapım kitli Bu bendeki seyir değil *** Eğil salkım söğüt eğil Bu bendeki sevda değil Eğil yağmur rüzgâr eğil Bu benimki sevda değil *** Eğil salkım söğüt eğil Bu benimki sevda değil Eğil yağmur rüzgâr eğil Bu benimki sevda değil Eğil yağmur rüzgâr eğil Bu benimki sevda değil *** Eğil salkım söğüt eğil Bu benimki sevda değil Eğil yağmur rüzgâr eğil Bu bendeki sevda değil Eğil yağmur rüzgâr eğil Bu benimki sevda değil

Gün Ola Harman Ola Görmedim vefasını sürmedim sefasını Görmedim vefasını sürmedim sefasını Senelerce bekledim çok ceddin gefasını Senelerce bekledim çürmedim sefasını *** Vakit ola zaman ola derdime derman ola O yar bana gelecek, gün ola harman ola Vakit ola zaman ola derdime derman ola O yar geli gelecek, gün ola harman ola *** Yükseklere yağan kar, gözlerimden kan akar Yükseklere yağan kar, gözlerimden kan akar İki vefasız gördüm, biri dünyam biri yar İki vefasız gördüm, biri dünyam biri yar *** Vakit ola zaman ola, derdime derman ola O yar benim olacak, gün ola harman ola Vakit ola zaman ola, derdime derman ola O yar benim olacak, gün ola harman ola

Fırat Gibi Eser rüzgar deli deli Gönlüm rüzgarlardan deli ** Eser rüzgar deli deli Gönlüm rüzgarlardan deli Başımda bir sevda yeli Eser o yana bu yana *** Başımda bir sevda yeli Eser o yana bu yana *** Yalnızım ben ağrı gibi Suskunum ben dersim gibi Deliyim ben fırat gibi Yalnızım ben ağrı gibi Suskunum ben dersim gibi Deliyim ben fırat gibi *** Gezsem dolaşsam dünyayı Gökteki yıldızı ayı Gezsem dolaşsam dünyayı Gökteki yıldızı ayı *** Gönlümün çiçeksiz dalı Yatar o yana bu yana Gönlümün çiçeksiz dalı Yatar o yana bu yana *** Yalnızım ben ağrı gibi Suskunum ben dersim gibi Deliyim ben fırat gibi *** Yalnızım ben ağrı gibi Suskunum ben dersim gibi Deliyim ben fırat gibi

Sanane Ben çekerim bu sevdanın yasını Ben çekerim ciğerparem kimene Ben dökerim gözlerimin yaşını Ben ağlarım ciğerparem kimene Ben dökerim gözlerimin yaşını Ben ağlarım ciğerparem kimene *** Akşam olur karanlıklar çökünce Umutlarım birer birer sönünce Akşam olur karanlıklar çökünce Umutlarım birer birer düşünce *** Kuşlar bile yuvasına dönünce Sen dönmedin ciğerparem sanane Kuşlar bile yuvasına dönünce Sen dönmedin ciğerparem sanane *** Kime ne hasretimden Kime ne dertlerimden Kime ne çilelerden Kime ne, kime ne *** Hasret benim özlem benim acımdır Bu yalnızlık yalnız benim sancımdır Seni sevmek günahımdır suçumdur Sen sevmedin ciğerparem kimene Seni sevmek yalnız benim suçumdur Sen sevmedin ciğerparem sanane *** Akşam olur karanlıklar çökünce Umutlarım birer birer sönünce Akşam olur karanlıklar çökünce Umutlarım birer birer sönünce *** Kuşlar bile yuvasına dönünce Sen dönmedin ciğerparem sanane Kuşlar bile yuvasına dönünce Sen dönmedin ciğerparem sanane *** Kime ne hasretimden Kime ne dertlerimden Kime ne çilelerden Kime ne, kime ne

Duydum Duyalı Kimse bana yaran olmaz yar olmaz Mertlik hırkasını giydim giyeli Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı, duyalı, duy İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı, duyalı, duy *** İmanın hükümdar benmiyim esir Ehli beyti sevdim dedimse kusur Kimi korkak dedi kimide cesur Kurt ile koyunu yaydım yayalı, yayalı, yayalı, yayalı, of Kurt ile koyunu yaydım yayalı, yayalı, yayalı, yayalı, of *** Kimi benden kağıt ücret arıyor Hal bilmeyen dipte demir soruyor Dostlar ölümüme karar kalıyor Sefil seninmiyim dedim diyeli, diyeli, diyeli, oy Sefil seninmiyim dedim diyeli, diyeli, diyeli, oy