Mahsun Kırmızıgül

Kızlar Mahsun, Mahsun ma gurban *** Kızlar kızlar gelem mi Yanağızdan öpem mi Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölem mi *** Kızlar yüreğim sızlar Derdime derman kızlar Bir kereden ne çıkar Yandım yanaram kızlar *** Kızlar yüreğim sızlar Derdime derman kızlar Bir kereden ne çıkar Yandım yanaram kızlar *** Kızlar kızlar gelem mi Yanağızdan öpem mi Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölem mi *** Kızlar kızlar gelem mi Yanağızdan öpem mi Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölem mi *** Kızlar kızlar gelem mi Yanağızdan öpem mi Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölem mi *** Vay beni vaylar beni Öldürür nazlar beni Adamı bir hoş eder Kandırır kızlar beni *** Vay beni vaylar beni Öldürür nazlar beni Adamı bir hoş eder Kandırır kızlar beni *** Kızlar kızlar gelem mi Yanağızdan öpem mi Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölem mi *** Kızlar kızlar gelem mi Yanağızdan öpem mi Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölem mi *** Kızlar kızlar gelem mi Yanağızdan öpem mi Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölem mi *** Kızlar kızlar gelem mi Yanağızdan öpem mi Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölem mi *** Lo lo Mahsun

Arkadaş Bir lokma ekmeği ikiye böldük Beraber ağladık beraber güldük Ne günler yaşadık ne günler Hayat bir masalmış arkadaş *** Elveda aşklara Elveda yıllara Bu nankör zamana Yenildim arkadaş *** İnsanı insana Ezdiği bu yerde Bir ömür harcadık Tükendik arkadaş *** Bir türlü bitmedi bu hayat kavgamız Hep başka bahara kaldı bak sevdamız Kim vurduya gitti yarınlarımız Hayat bir kumarmış arkadaş *** Çocukken ne düşler kurardık senle Masmavi bir dünya çizerdik senle Mutluluk içinde barış içinde Hatırlar mısın arkadaş *** Sınırı olmayan bir dünya yok mu Savaşsız kavgasız bir dünya yok mu İnsanca yaşamak bu bize çok mu Söylesene arkadaş

Bu Sevda Bitmez Ben yasaklara değil sevdalara yenildim Ben yıllara değil yalnızlığa yenildim Ben hayata değil tek sana yenildim Benim sana olan bu sevdam bitmez *** Zincirlere vursalar Zamanı durdursalar Sırtımdan da vursalar Bu sevda bitmez *** Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez İstersen çek git eller kıymetini bilmez Benim sana olan bu sevdam bitmez

Aslan Gibiyim Uzaklardan bakma öyle Ben yabancı değilim *** Uzaklardan bakma öyle Ben yabancı değilim *** Sen dünyalar güzeliysen Ben de aslan gibiyim *** Öldüm, aman aman Yandım, anam anam *** Öldüm, aman aman Yandım, anam anam *** Gözlerin çakmak çakmak Amacın beni yakmak Uzak durma sevgilim Olur mu benden kaçmak? *** Gözlerin çakmak çakmak Amacın beni yakmak Uzak durma sevgilim Olur mu benden kaçmak? *** Yalnız seni sevmişim ben Bu alemin içinde *** Yalnız seni sevmişim ben Bu alemin içinde *** Başkasına gönül vermem Hep sen varsın içimde *** Öldüm, aman aman Yandım, anam anam *** Öldüm, aman aman Yandım, anam anam *** Gözlerin çakmak çakmak Amacın beni yakmak Uzak durma sevgilim Olur mu benden kaçmak? *** Gözlerin çakmak çakmak Amacın beni yakmak Uzak durma sevgilim Olur mu benden kaçmak?

Beni Hor Görme Beni hor görme kardaşım Sen altınsın ben tunç muyum Beni hor görme kardaşım? Sen altınsın ben tunç muyum? *** Aynı vardan var olmuşuz Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün ben saç mıyım dost? *** Aynı vardan var olmuşuz Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün ben saç mıyım dost? *** Topraktandır cümle beden Nefsini öldür ölmeden Topraktandır cümle beden Nefsini öldür ölmeden *** Böyle emretmiş yaradan Böyle emretmiş yaradan Sen kalemsin ben uçmuyum dost? *** Böyle emretmiş yaradan Böyle emretmiş yaradan Sen kalemsin ben uçmuyum dost? *** Tabiata insan aşık Topraktan olduk kardaşık Tabiata insan aşık Topraktan olduk kardaşık *** Aynı yolcuyuz yoldaşık Aynı yolcuyuz yoldaşık Sen yolcusun ben baç mıyım dost? *** Aynı yolcuyuz yoldaşık Aynı yolcuyuz yoldaşık Sen yolcusun ben baç mıyım dost?

Dır Dır Etme Yemek yapmayı bilmezsin Ütüden anlamazsın Yemek yapmayı bilmezsin Ütüden anlamazsın *** İki dakika geç kalsam Hesap kitap sorarsın Çok konuşma kem küm etme Yüreğimi tüketme Sevdiğimi inkar etme Allahın var mı senin? *** Dır dır etme vır vır etme Canımı sıkma benim Sevdiğime pişman etme Allahın varmı senin? Dır dır etme vır vır etme Canımı sıkma benim Sevdiğime pişman etme Allahın varmı senin? *** İki tatlı söz etmezsin Güler yüz göstermezsin İki tatlı söz etmezsin Güler yüz göstermezsin *** Ne öptürür ne öpersin Allahın varmı senin? Çok konuşma kem küm etme Yüreğimi tüketme Sevdiğimi inkar etme Allahın var mı senin? *** Dır dır etme vır vır etme Canımı sıkma beni Sevdiğime pişman etme Allahın varmı senin? Dır dır etme vır vır etme Canımı sıkma benim Sevdiğime pişman etme Allahın varmı senin?

Hele Yar Hele yâr yâr yâr Zalim yâr, hain yâr Kafir yâr, çapkın yar Le le le, le-le-le-le, leylim le yâr, leylim le yâr *** Ne zalimsin yârim Ben sana kurbanım Yüzüne hayranım Sevgili sultanım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmemişem Yamandır ahvalım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmemişem Yamandır ahvalım *** Hele yâr yâr yâr Zalim yâr, hain yâr Kafir yâr, çapkın yar Le le le, le-le-le-le, leylim le yâr, leylim le yâr *** Ne zalimsin yârim Ben sana kurbanım Yüzüne hayranım Sevgili sultanım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmemişem Yamandır ahvalım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmemişem Yamandır ahvalım

Kekom Yüreğime ateş düştü yakar durmaz Yüreğime ateş düştü yakar durmaz Kara haber geldi dam'a düşmüşsün kekom Düşmüşsün kekom, düşmüşsün Dertlerimiz birdir artar eksilmez Dostları arayıp bizi sormuşsun kekom Sormuşsun kekom sormuşsun *** Benim kekom yanlış bilmez Benim kekom kuş incitmez Boynu bükük kekom gülmez Ah dağlar üstüme üstüme yıkılır gayrı *** Türkülerde kaldı o eski günler Türkülerde kaldı o eski günler Kelepçesiz olmalıydı bilekler kekom Bilekler kekom bilekler *** Şimdi acısına dağlar dayanmaz Paramparça oldu yiğit yürekler kekom Yürekler kekom yürekler Benim kekom yanlış bilmez Benim kekom kuş incitmez *** Boynu bükük kekom gülmez Ah dağlar üstüme üstüme yıkılır gayrı Benim kekom kekom yalnış bilmez Benim kekom kuş incitmez Boynu bükük kekom gülmez Ah dağlar üstüme üstüme yıkılır gayrı

Nerdesin Yine hatırladım, doldu gözlerim Ey güzel bakışlım neredesin şimdi? *** Hasretinden yanar gider, özlerim Yüzü gül nakışlım, şimdi neredesin? Neredesin, neredesin, neredesin? *** Hasretinden yanar gider, özlerim Yüzü gül nakışlım, şimdi neredesin? Ay neredesin, vay neredesin, oy neredesin? *** Kendin uzaklarda, hayalin bende Gezinip durursun kirpiklerimde *** Başım ayrı durur sanki bedende Cana can katışlım şimdi neredesin? Neredesin, neredesin, neredesin? *** Başım ayrı durur sanki bedende Cana can katışlım şimdi nerdesin? Ay neredesin, vay neredesin, oy neredesin?

Seni Seviyorum Sana olan sevgimi Bilmem, nasıl anlatsam Seni gördüm göreli Başka güzel tanımam *** Sana olan sevgimi Bilmem, nasıl anlatsam Seni gördüm göreli Başka güzel tanımam *** Seni seviyorum (yalan) Sana bayılıyorum (yalan) Sana yanıyorum (yalan) Yalan, yalan atamam Ölsem de kandıramam *** Seni seviyorum (inanmam) Sana bayılıyorum (inanmam) Sana yanıyorum (inanmam) İnan yalan atamam Ölsem de kandıramam Yalan, yalan atamam Ölsem de kandıramam *** Senden başka görürse İki gözüm kör olsun Senden başka severse Bu yüreğim taş olsun *** Senden başka görürsem İki gözüm kör olsun Senden başka seversem Bu yüreğim taş olsun *** Seni seviyorum (yalan) Sana bayılıyorum (yalan) Sana yanıyorum (yalan) Yalan, yalan atamam Ölsem de kandıramam *** Seni seviyorum (inanmam) Sana bayılıyorum (inanmam) Sana yanıyorum (inanmam) İnan yalan atamam Ölsem de kandıramam Yalan, yalan atamam Ölsem de kandıramam

Sevdalıyım Aaaahhh Sevdalıyım Aaaah Sevdalıyım *** Sana vurgun sana yenik Bu zavallı yüreğim Sana vurgun sana yenik Bu zavallı yüreğim *** Deli eder bu sensizlik Seviyorum sevdalıyım Deli eder bu sensizlik Seviyorum sevdalıyım *** Sevdalıyım sevdalıyım Yaban gülüm sevdalıyım Bu sevdada yalanım yok İmanıma sevdalıyım *** Sevdalıyım sevdalıyım Yaban gülüm sevdalıyım Bu sevdada yalanım yok Allahıma sevdalıyım *** Hayat sensin neşem sensin Dünyalara bedelsin Hayat sensin neşem sensin Dünyalara bedelsin *** Herkes bunu böyle bilsin Deli gibi gibi sevdalıyım *** Cümle alem böyle bilsin İmanıma sevdalıyım *** Sevdalıyım sevdalıyım Yaban gülüm sevdalıyım Bu sevdada yalanım yok İmanıma sevdalıyım *** Sevdalıyım sevdalıyım Yaban gülüm sevdalıyım Bu sevdada yalanım yok Allahıma sevdalıyım *** Sevdalıyım sevdalıyım Yaban gülüm sevdalıyım Bu sevdada yalanım yok Allahıma sevdalıyım

Aman Mezarımı (U.H.) Aman mezarımı yol üstüne kazsınlar Aman tevkilimi baş ucuma yazsınlar Oy oy oy oy oy oy oy Oy oy oy oy oy oy oy Aman burdan gelen geçen yolcular Aman aman aman aman aman aman aman Valla burda bir garip öldü desinler Oy oy oy oy oy oy oy Oy oy oy oy oy oy oy Valla çetindir ölüm ölüm ölüm ölüm Kardaş çetindir ölüm ölüm Getirin nazlı yavrumu görüm Ben garibem nasıl edim Kimsesizem nere gidem Yaralıyam ben oy oy oy oy *** Hele yar yar yar, zalım yar Hayın yar, kafir yar, çapkın yar Le le le le le le leylim le yar, leylim le yar *** Ne zalımsın yarim Ben sana kurbanım Yüzüne hayranım Sevgili sultanım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmemişem Yamandır ahvalım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmemişem Yamandır ahvalım *** Hele yar yar yar, zalım yar Hayın yar, kafir yar, çapkın yar Le le le le le le leylim le yar, leylim le yar *** Ne zalımsın yarim Ben sana kurbanım Yüzüne hayranım Sevgili sultanım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmemişem Yamandır ahvalım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmemişem Yamandır ahvalım

Hemşerim Mesken tuttum gurbet eli Zindan olur geceleri Mesken tuttum gurbet eli Zindan olur geceleri *** Hasret sarmış her yerimi Canım hemşerim Hasret sarmış bedenimi Canım hemşerim *** Ah hemşerim vah hemşerim Memleketimi özledim Anam babam bir tarafta Yâri özledim *** Ah hemşerim vah hemşerim Memleketimi özledim Anam babam bir tarafta Yâri özledim *** Anam hasta gidemedim Kıymetini bilemedim Anam hasta gidemedim Kıymetini bilemedim *** Son nefeste göremedim Yandım hemşerim Son nefeste göremedim Canım hemşerim *** Ah hemşerim vah hemşerim Memleketimi özledim Anam babam bir tarafta Yâri özledim *** Ah hemşerim vah hemşerim Memleketimi özledim Anam babam bir tarafta Yâri özledim *** Sende mi gidiyorsun memlekete? Güle güle hemşerim Bizimkileri görürsen selam söyle Onu gördüm de Yine aynı gururlu, başı dimdikti de Sakın ha yıkıldığımı, sakın ha ezildiğimi söyleme be hemşerim Yârimi görürsen ona da selam söyle *** Artık benim yolumu gözlemesin Bu halimi görüpte ağlamasın, üzülmesin Yine gönlü sendeydi de İsmini söylerken bile gözleri doldu de Unuttu zannetmesin, beni de kötü bilmesin Varsın bu işe de yazımızdır, kaderimizdir bizim *** Ah hemşerim vah hemşerim Memleketimi özledim Anam babam bir tarafta Yâri özledim *** Ah hemşerim vah hemşerim Memleketimi özledim Anam babam bir tarafta Yâri özledim