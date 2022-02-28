Yoruldum Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Yoruldum
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Ne güneş ne ateş beni sen yaktın
Ne hasret ne gurbet beni sen vurdun
Hem yazım hem kışım baharım oldun
Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar
***
Sensiz geçen akşamlarda geceler ağlar
Pusu kurmuş yalnızlıklar saatler ağlar
Bilsen nasıl özlemişim gök kubbe ağlar
Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar
***
Ne yere ne göğe ismini yazdım
Senin ismini canım kalbime yazdım
Sen günüm sen gecem sabahım oldun
Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar
***
Sensiz geçen akşamlarda geceler ağlar
Pusu kurmuş yalnızlıklar saatler ağlar
Bilsen nasıl özlemişim gök kubbe ağlar
Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar
-
Ayaz vurmuş gecelere
Kimse bilmez ne haldeyiz
Yaban elde derdimizi
Ölsek bile söylemeyiz
Gurbette bir anamız var
Kapanmayan yaramız var
***
Dostum dostum
Sus artık ağlama
Dostum dostum
Yenildik aşıklara
Dostum dostum
Direndik yıllara sus ağlama
Dostum dostum
***
Dostum dostum
Sus artık ağlama
Dostum dostum
Yenildik aşıklara
Dostum dostum
Direndik yıllara sus ağlama
Dostum dostum
***
Boş ver unut dertlerini
Uzat bana ver elini
Ben ağlarım sen ağlama
Haydi sila gözlerini
Uzakta bir babamız var
Kapanmayan yaramız var
***
Dostum dostum
Sus artık ağlama
Dostum dostum
Yenildik aşıklara
Dostum dostum
Direndik yıllara
Sus ağlama dostum dostum
***
Dostum dostum
Sus artık ağlama
Dostum dostum
Yenildik aşıklara
Dostum dostum
Direndik yıllara sus ağlama
Dostum dostum
-
Sarı saçlarını deli gönlüme
Bağlamışım çözülmüyor Mihriban Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban
Sevdiğim Mihriban
***
Yar değince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban
Sevdiğim Mihriban
***
Tabiblerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban
Sevdiğim Mihriban
-
Bu hayat yaşanır gerçekçi değil
Bu servet güzellik kalıcı değil
Topraktan gayrısı önemli değil
Unutma kardeşim ölüm ölüm var ah
Topraktan gayrısı önemli değil
Unutma kardeşim ölüm ölüm var var var
***
Ölüm var ölüm ölüm
Kalp kırma gülüm gülüm
Unutma bir gün ölüm var ölüm
***
İnsan sevdiğini hiç üzmemeli
Üç beş günlük dünya bu kıymet bilmeli
Azrail tanımaz zengin, fakiri
Unutma kardeşim ölüm ölüm var ah
Azrail tanımaz güzel çirkini
Unutma güzelim ölüm ölüm var var var
***
Ölüm var ölüm ölüm
Kalp kırma gülüm
Unutma bir gün ölüm var ölüm
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Sivas illerinde sazım çalınır,
Çamlı beller bölük bölük bölünür.
Yardan ayrılmışam bağrım delinir,
Kâtip arzuhalim yaz yare böyle.
Güzelim ey, bitanem ey...
***
Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa,
Bizi hasret koydun kavim kardaşa,
Yazılanlar gelir sağ olan başa.
Kâtip arzuhalim yaz yare böyle.
Güzelim ey, bitanem ey...
Güzelim ey, tabibim ey...
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