Mahsun Kırmızıgül

Böylesine bir sevdayı Sen ellerde bulamazsın Mevlam seni bana yazmış Başkasının olamazsın *** Sen umudum sabahımsın Sen en temiz günahımsın Alın yazım dualarım Helalimsin ah *** Seni sevdim seveli seveli Seni gördüm göreli göreli Seni bildim bileli bileli Her şeyim sensin sensin Her şeyim sensin ah... *** Tek günahım sevmek sevmek Senin için ölmek ölmek Seninim ben emret emret Her şeyim sensin sensin Her şeyim sensin