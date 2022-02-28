Mahsun Kırmızıgül

Mihriban Sarı saçlarını deli gönlüme Bağlamışım çözülmüyor Mihriban Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban Sevdiğim Mihriban *** Yar değince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor Lambada titreyen alev üşüyor Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban Sevdiğim Mihriban *** Tabiblerde ilaç yoktur yarama Aşk değince ötesini arama Her nesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor Mihriban Sevdiğim Mihriban

Dostum Ayaz vurmuş gecelere Kimse bilmez ne haldeyiz Yaban elde derdimizi Ölsek bile söylemeyiz Gurbette bir anamız var Kapanmayan yaramız var *** Dostum dostum Sus artık ağlama Dostum dostum Yenildik aşıklara Dostum dostum Direndik yıllara sus ağlama Dostum dostum *** Dostum dostum Sus artık ağlama Dostum dostum Yenildik aşıklara Dostum dostum Direndik yıllara sus ağlama Dostum dostum *** Boş ver unut dertlerini Uzat bana ver elini Ben ağlarım sen ağlama Haydi sila gözlerini Uzakta bir babamız var Kapanmayan yaramız var *** Dostum dostum Sus artık ağlama Dostum dostum Yenildik aşıklara Dostum dostum Direndik yıllara Sus ağlama dostum dostum *** Dostum dostum Sus artık ağlama Dostum dostum Yenildik aşıklara Dostum dostum Direndik yıllara sus ağlama Dostum dostum

Melekler Ağlar Ne güneş ne ateş beni sen yaktın Ne hasret ne gurbet beni sen vurdun Hem yazım hem kışım baharım oldun Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar *** Sensiz geçen akşamlarda geceler ağlar Pusu kurmuş yalnızlıklar saatler ağlar Bilsen nasıl özlemişim gök kubbe ağlar Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar *** Ne yere ne göğe ismini yazdım Senin ismini canım kalbime yazdım Sen günüm sen gecem sabahım oldun Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar *** Sensiz geçen akşamlarda geceler ağlar Pusu kurmuş yalnızlıklar saatler ağlar Bilsen nasıl özlemişim gök kubbe ağlar Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar

Ölüm Var Bu hayat yaşanır gerçekçi değil Bu servet güzellik kalıcı değil Topraktan gayrısı önemli değil Unutma kardeşim ölüm ölüm var ah Topraktan gayrısı önemli değil Unutma kardeşim ölüm ölüm var var var *** Ölüm var ölüm ölüm Kalp kırma gülüm gülüm Unutma bir gün ölüm var ölüm *** İnsan sevdiğini hiç üzmemeli Üç beş günlük dünya bu kıymet bilmeli Azrail tanımaz zengin, fakiri Unutma kardeşim ölüm ölüm var ah Azrail tanımaz güzel çirkini Unutma güzelim ölüm ölüm var var var *** Ölüm var ölüm ölüm Kalp kırma gülüm Unutma bir gün ölüm var ölüm