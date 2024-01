Mahsun Kırmızıgül

… Sevmek buysa seven sensin Ölmek buysa ölen sensin Sevmek buysa seven sensin Ölmek buysa ölen sensin *** … Kadir kıymet bilen sensin Âlem buysa kral sensin Âlem buysa kral sensin *** … Köylü benem, garip benem Âşık benem, dertli benem Köylü benem Mahsun benem Aşık benem, dertli benem *** … İnsanları seven benem Âlem buysa kral benem Âlem buysa kral benem *** … Kimi bir ekmek derdinde Kimi şan şöhret peşinde Kimi bir ekmek derdinde Kimi şan şöhret peşinde *** … Kimi de hava peşinde Âlem buysa kral sensin Âlem buysa kral benim *** … Dünya düzenini bozmuş Soytarılar sultan olmuş Dünya düzenini bozmuş Soytarılar sultan olmuş *** … Şan babası baba olmuş Âlem buysa kral benem Âlem buysa kral benem *** … Sevdim deyip aldatan var İnsanları kandıran var Sevdim deyip aldatan var İnsanları kandıran var *** … Dünya malına tapan var Âlem buysa kral sensin Âlem buysa kral benim *** … Sevdiğimi bilen sensin Bu derdime çare sensin Sevdiğimi bilen sensin Bu derdime çare sensin *** … Gözyaşımı silen sensin Âlem buysa kral sensin Âlem buysa kral sensin Âlem buysa kral benim

Dün gece rüyamda görüp Hayalin kurduğum yeter Senin o gül cemalini Ayda bir görsem de yeter, ah *** Senin o gül cemalini Ayda bir görsem de yeter *** Benim sevdiğim var diye Saçı uzun siyah diye Her gördükçe ah ah diye Göğsüme vurduğum yeter *** Her gördükçe ah ah diye Saçımı yolduğum yeter *** Anladım ki dünya fani Veren allah alır canı O güzel sevmesse beni Sevdiğimi bilsin yeter ah *** O güzel sevmesse beni Sevdiğimi bilsin yeter *** Benim sevdiğim var diye Saçı uzun siyah diye Her gördükçe ah ah diye Göğsüme vurduğum yeter *** Her gördükçe ah ah diye Sinemi dövdüğüm yeter