Neyim Kaldı Ki Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Neyim Kaldı Ki
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Yansın, küle dönsün isterse dünya
İçinde yanacak neyim kaldı ki?
Zaten bir uçurum kenarındayım
Düşsem ne fark eder, kimim kaldı ki?
Düşsem ne fark eder, kimim kaldı ki?
***
Bekleyen mi var sanki yolumu?
Eller paylaşmış mutluluğumu
Yalnızlık bağlamış elim kolumu
Gelip de çözecek kimim kaldı ki?
***
Kimim kaldı ki, kimim kaldı ki?
Derdimi dökecek kimim kaldı ki?
Derdimi dökecek kimim kaldı ki?
***
Var mıyım, yok muyum hissetmiyorum
Bir âmâ gibiyim göremiyorum
Derdimi kimseye dökemiyorum
İsyan eden dilde takat kalmadı
İsyan eden dilde takat kalmadı
***
Ne gururum kaldı ne de benliğim
Ayaklar altına düştüm, ezildim
Feleğe bir değil bin kez yenildim
Artık kaybedecek neyim kaldı ki?
***
Neyim kaldı ki, neyim kaldı ki?
Artık kaybedecek neyim kaldı ki?
Artık kaybedecek neyim kaldı ki?
***
Artık kaybedecek neyim kaldı ki?