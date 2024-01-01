Mahsun Kırmızıgül

Yansın, küle dönsün isterse dünya İçinde yanacak neyim kaldı ki? Zaten bir uçurum kenarındayım Düşsem ne fark eder, kimim kaldı ki? Düşsem ne fark eder, kimim kaldı ki? *** Bekleyen mi var sanki yolumu? Eller paylaşmış mutluluğumu Yalnızlık bağlamış elim kolumu Gelip de çözecek kimim kaldı ki? *** Kimim kaldı ki, kimim kaldı ki? Derdimi dökecek kimim kaldı ki? Derdimi dökecek kimim kaldı ki? *** Var mıyım, yok muyum hissetmiyorum Bir âmâ gibiyim göremiyorum Derdimi kimseye dökemiyorum İsyan eden dilde takat kalmadı İsyan eden dilde takat kalmadı *** Ne gururum kaldı ne de benliğim Ayaklar altına düştüm, ezildim Feleğe bir değil bin kez yenildim Artık kaybedecek neyim kaldı ki? *** Neyim kaldı ki, neyim kaldı ki? Artık kaybedecek neyim kaldı ki? Artık kaybedecek neyim kaldı ki? *** Artık kaybedecek neyim kaldı ki?