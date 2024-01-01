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Nilüfer Şarkı Sözleri

Mahsun Kırmızıgül Nilüfer şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahsun Kırmızıgül Nilüfer şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nilüfer sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül

Nilüfer

  • Nilüfer

  • Seviyormusun

  • Geleceği Yok

  • Kırmızı

  • Bırak Be Zalim Bırak

  • Sevda Değil

  • Gün Ola Harman Ola

  • Fırat Gibi

  • Sanane

  • Duydum Duyalı

  • Kara Tren

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