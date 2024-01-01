Alem Buysa Kral Sensin Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Alem Buysa Kral Sensin
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Bir gün burdasın bir gün orada
Bir gün yanımdasın bir gün uzakta
Bir gün burdasın bir gün orada
Bir gün yanımdasın bir gün uzakta
***
Görür görmez hemen aşık oldum sana
Sen kalbimi aldın attın sevdaya
Görür görmez hemen aşık oldum sana
Sen kalbimi aldın attın sevdaya
***
Öleyim öleyim vallah öleyim
Senin uğruna canım vereyim
Öleyim öleyim vallah öleyim
Senin uğruna canım vereyim
***
Kırmızılar giymiş toyda düğünde
Halay çeker başta mendil elinde
Kırmızılar giymiş toyda düğünde
Halay çeker başta mendil elinde
***
Terlemiş yanaklar saçları belinde
Güzeller güzeli benim olsaydın
Terlemiş yanaklar saçları belinde
Güzeller güzeli benim olsaydın
***
Öleyim öleyim vallah öleyim
Senin uğruna canım vereyim
Öleyim öleyim vallah öleyim
Senin uğruna canım vereyim
-
… Sevmek buysa seven sensin
Ölmek buysa ölen sensin
Sevmek buysa seven sensin
Ölmek buysa ölen sensin
***
… Kadir kıymet bilen sensin
Âlem buysa kral sensin
Âlem buysa kral sensin
***
… Köylü benem, garip benem
Âşık benem, dertli benem
Köylü benem Mahsun benem
Aşık benem, dertli benem
***
… İnsanları seven benem
Âlem buysa kral benem
Âlem buysa kral benem
***
… Kimi bir ekmek derdinde
Kimi şan şöhret peşinde
Kimi bir ekmek derdinde
Kimi şan şöhret peşinde
***
… Kimi de hava peşinde
Âlem buysa kral sensin
Âlem buysa kral benim
***
… Dünya düzenini bozmuş
Soytarılar sultan olmuş
Dünya düzenini bozmuş
Soytarılar sultan olmuş
***
… Şan babası baba olmuş
Âlem buysa kral benem
Âlem buysa kral benem
***
… Sevdim deyip aldatan var
İnsanları kandıran var
Sevdim deyip aldatan var
İnsanları kandıran var
***
… Dünya malına tapan var
Âlem buysa kral sensin
Âlem buysa kral benim
***
… Sevdiğimi bilen sensin
Bu derdime çare sensin
Sevdiğimi bilen sensin
Bu derdime çare sensin
***
… Gözyaşımı silen sensin
Âlem buysa kral sensin
Âlem buysa kral sensin
Âlem buysa kral benim
-
Söz veripte gelmedin, söyle sebep ne?
Zehirli bir ok muydu vurduğun darbe?
Seni melek sanmıştım, olmuşsun kahpe
***
Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım)
Girdin koynuma
Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım)
Vurdun bağrıma
***
Çok bekledim seni o mabed yerde
Sen düştün bir de beni düşürdün derde
Seni melek sanmıştım olmuşsun kahpe
***
Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım)
Girdin koynuma
Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım)
Vurdun bağrıma
***
Kör olsaydı gözüm görmez olaydım
Kırılsaydı dizim gelmez olaydım
Nerden sevdim seni sevmez olaydım
***
Zehirli bir yılan gibi girdin koynuma (hele zalım)
Girdin koynuma
Aşkın zalim hançerini vurdun bağrıma (hele zalım)
Vurdun bağrıma
-
Perdesi siyah perde ben öleyim vay vay
Yeni düştüm bu derde ben kurbanım vay vay
Kabahat sende değil ben öleyim vay vay
Sahan gönül verende ben öleyim vay vay
***
Gördüm göreli seni yürekten vurdu beni
Geleceksen gel artık yeter kandırma beni
Gördüm göreli seni yürekten vurdu beni
Geleceksen gel artık yeter ağlatma beni
***
Gel beriye gel, gel beriye gel
Ateşim yükseldi gel söndür güzel
Gel beriye gel, gel beriye gel
Ateşim yükseldi gel söndür güzel
***
Pencerede duran yar ben öleyim vay vay
Bayram geldi dolaş yar ben kurbanım vay vay
Kurbansız bayram olmaz ben öleyim vay vay
Kurban olam sana yar ben öleyim vay vay
***
Gördüm göreli seni yürekten vurdu beni
Geleceksen gel artık yeter kandırma beni
Gördüm göreli seni yürekten vurdu beni
Geleceksen gel artık yeter kandırma beni
***
Gel beriye gel, gel beriye gel
Ateşim yükseldi gel söndür güzel
Gel beriye gel, gel beriye gel
Ateşim yükseldi gel söndür güzel
-
Sarı saçlarını deli gönlüme
Bağlamışım çözülmüyor Mihriban Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban
Sevdiğim Mihriban
***
Yar değince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban
Sevdiğim Mihriban
***
Tabiblerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban
Sevdiğim Mihriban
-
Dün gece rüyamda görüp
Hayalin kurduğum yeter
Senin o gül cemalini
Ayda bir görsem de yeter, ah
***
Senin o gül cemalini
Ayda bir görsem de yeter
***
Benim sevdiğim var diye
Saçı uzun siyah diye
Her gördükçe ah ah diye
Göğsüme vurduğum yeter
***
Her gördükçe ah ah diye
Saçımı yolduğum yeter
***
Anladım ki dünya fani
Veren allah alır canı
O güzel sevmesse beni
Sevdiğimi bilsin yeter ah
***
O güzel sevmesse beni
Sevdiğimi bilsin yeter
***
Benim sevdiğim var diye
Saçı uzun siyah diye
Her gördükçe ah ah diye
Göğsüme vurduğum yeter
***
Her gördükçe ah ah diye
Sinemi dövdüğüm yeter
-
Dert sinemi, çürüttü kardaş
Dert sinemi
***
Felek felek felek
Taktın tacını yıkılsın eey
Valla senin her işin tersinemi, tersinemi ya ya ya ya ya aay
Garibin elinden bilmezin elinden
Yetimin elinden, yaralıyam ben...