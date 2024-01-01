Mahsun Kırmızıgül

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Yamalı şalvarının
İpleri ben olayım
Yamalı şalvarının
İpleri ben olayım
Bu ne kadar güzellik
Sana kurban olayım
Bu ne kadar güzellik
Sana kurban olayım
***
Olsun bakalım olsun
Kış ayıdır yaz olsun
Olsun bakalım olsun
Kış ayıdır yaz olsun
Senden başka seversem
Ha bu iki gözüm kör olsun
Senden başka seversem
Ha bu iki gözüm kör olsun
Olsun bakalım olsun
Kış ayıdır yaz olsun
Olsun bakalım olsun
Kış ayıdır yaz olsun
Senden başka seversem
Ha bu iki gözüm kör olsun
Senden başka seversem
Ha bu iki gözüm kör olsun
***
Kız şalvarın ne güzel
Dalları kalabalık
Kız şalvarın ne güzel
Dalları kalabalık
Senin ananla baban
Etmedimi sevdalık
Senin ananla baban
Etmedimi sevdalık
***
Olsun bakalım olsun
Kış ayıdır yaz olsun
Olsun bakalım olsun
Kış ayıdır yaz olsun
Senden başka seversem
Ha bu iki gözüm kör olsun
Senden başka seversem
Ha bu iki gözüm kör olsun
Olsun bakalım olsun
Kış ayıdır yaz olsun
Olsun bakalım olsun
Kış ayıdır yaz olsun
Senden başka seversem
Ha bu iki gözüm kör olsun
Senden başka seversem
Ha bu iki gözüm kör olsun
-
-
Böylesine bir sevdayı
Sen ellerde bulamazsın
Mevlam seni bana yazmış
Başkasının olamazsın
***
Sen umudum sabahımsın
Sen en temiz günahımsın
Alın yazım dualarım
Helalimsin ah
***
Seni sevdim seveli seveli
Seni gördüm göreli göreli
Seni bildim bileli bileli
Her şeyim sensin sensin
Her şeyim sensin ah...
***
Tek günahım sevmek sevmek
Senin için ölmek ölmek
Seninim ben emret emret
Her şeyim sensin sensin
Her şeyim sensin
-
Yine hasretli bir güne
Giriyorum hayalinle
Aklımdan çıkmıyorsun
Belalım
***
Sensiz geçen akşamlarda
Yine başım belalarda
Mutlu musun oralarda?
Belalım
***
Yine hasretli bir güne
Giriyorum hayalinle
Aklımdan çıkmıyorsun
Belalım
***
Sensiz geçen akşamlarda
Yine başım belalarda
Mutlu musun oralarda?
Belalım
***
Belalım, yaban çiçeğim
Belalım, aşkım, gerçeğim
Belalım, tek sevdiceğim
Belalım, ah yaralım
***
Belalım, yaban çiçeğim
Belalım, aşkım, gerçeğim
Belalım, tek sevdiceğim
Belalım, ah yaralım
***
Sevdiğim, dert ortağımsın
Hazanımsın, baharımsın
Sen benim tek varlığımsın
Belalım
***
Sensiz geçen akşamlarda
Yine başım belalarda
Mutlu musun oralarda?
Belalım
***
Sevdiğim, dert ortağımsın
Hazanımsın, baharımsın
Sen benim tek varlığımsın
Belalım
***
Sensiz geçen akşamlarda
Yine başım belalarda
Mutlu musun oralarda?
Belalım
***
Belalım, yaban çiçeğim
Belalım, aşkım, gerçeğim
Belalım, tek sevdiceğim
Belalım, ah yaralım
***
Belalım, yaban çiçeğim
Belalım, aşkım, gerçeğim
Belalım, tek sevdiceğim
Belalım, ah yaralım
-
Anam bana kız beğenmiş
Evlenmem, evlenmem
Gitmiş görmüş hem istemiş
İmanıma evlenmem
***
Dedi oğlum bu kız güzel
Evlenmem, evlenmem
Çok güzel hem sosyetikmiş
İmanıma evlenmem
***
Dedi oğlum bu kız güzel
Evlenmem, evlenmem
Çok güzel hem sosyetikmiş
İmanıma Evlenmem
***
Ah evlenmem, evlenmem
Vallahi evlenmem
Bu genç yaşta kendimi
İnan heder edemem
***
Ah evlenmem, evlenmem
Vallahi evlenmem
Bu genç yaşta kendimi
İnan heder edemem
***
Ne fakiri ne zengini
İstemem istemem
Gönlü zengin olanı
E, isterem isterem
Ne uzun ne kısasını
İstemem istemem
***
Aklı başta olanı
E, isterem isterem
Dünya güzelle dolsa
İstemem istemem
Huyu güzel olanı
E, isterem isterem
***
Ah evlenmem, evlenmem
Kitabıma evlenmem
Bu genç yaşta kendimi
İnan heder edemem
***
Ah evlenmem, evlenmem
Vallahi evlenmem
Bu genç yaşta kendimi
İnan heder edemem
***
Elazığ uzun çarşı
(Evlenmem, evlenmem)
Dükkanları karşı karşı
(Allah'ıma evlenmem)
Yaşı küçük olanın
(Evlenmem, evlenmem)
***
Vallah bağlanmaz başı
(İmanıma evlenmem)
Yaşı küçük olanın
(Evlenmem, evlenmem)
Vallah bağlanmaz başı
(İmanıma evlenmem)
***
Ah evlenmem, evlenmem
Vallahi evlenmem
Bu genç yaşta kendimi
İnan heder edemem
***
Ah evlenmem, evlenmem
Vallahi evlenmem
Bu genç yaşta kendimi
İnan heder edemem
***
Ah evlenmem, evlenmem
Vallahi evlenmem
Bu genç yaşta kendimi
İnan heder edemem
***
Ah evlenmem, evlenmem
Vallahi evlenmem
Bu genç yaşta kendimi
İnan heder edemem
-
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Seni gördüğüm anda
Düştüm senin aşkına
Nerden çıktın karşıma
Sevdim seni çok sevdim
***
Hayat yalnız yaşanmaz
Senden ayrı durulmaz
Senin gibi bulunmaz
Sevdim seni çok sevdim
Sevdim seni çok sevdim
***
Artık senden kopamam
Gözlerimden atamam
Başkasına bakamam
Sevdim seni çok sevdim
Sevdim seni çok sevdim
***
Ah, ah, ah
Sevdim seni çok sevdim
Sevdim seni çok sevdim
***
Bir görünüp kayboldun
Yüreğime dert oldun
İlk sevdiğim sen oldun
Sevdim seni çok sevdim
***
Hayat sensiz yaşanmaz
Senden ayrı durulmaz
Senin gibi bulunmaz
Sevdim seni çok sevdim
Sevdim seni çok sevdim
***
Artık senden kopamam
Gözlerimden atamam
Başkasına bakamam
Sevdim seni çok sevdim
Sevdim seni çok sevdim
***
Ah, ah, ah
Sevdim seni çok sevdim
Sevdim seni çok sevdim
***
Ah, ah, ah
Sevdim seni çok sevdim
Sevdim seni çok sevdim
***
Ah, ah, ah
Sevdim seni çok sevdim
Sevdim seni çok sevdim
-
Hayrola hemşerim nerelisin nerden geldin
Sorma bana nerelisin ırgata adres sorulur mu ağam
Kurak topraklardan geldim bu şehre düştüm ekmek umut peşine
***
Peki sizin oralarda iş yok mu
Bizim oralarda fabrika mı var ağam
İş mi var ağam çalışak evimizi ocağımızı başımıza yıktılar
***
Bu büyük şehirleri kendimize mesken tuttuk ağam
Ekmek için, umut için, yarınlar için
Yaşamak için ağam göç ettik buralara
***
Adım yalnızlıktır soyadım hüzün
Gurbet ırgatıyım can iki gözüm
Bozuktur şivemiz namustur sözüm
Ağla gönlüm, ağla kendi haline
***
Ben bir Anadoğuluyum acıların oğuluyum
Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum
Ben bir Anadoğuluyum acıların oğuluyum
Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum
***
Bir okul olsaydı okurdum elbet
Bir toplum olsaydı oynardım elbet
Bir babam olsaydı gülerdim elbet
Ağla gönlüm, ağla kendi haline
***
Ben bir garip doğuluyum acıların oğuluyum
Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum
Ben bir garip doğuluyum acıların oğuluyum
Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum
***
Bizim oralarda ışıklar yanmaz
Yoksul evimize bir aş uzanmaz
Ölsek de kimsenin haberi olmaz
Ağla gönlüm, ağla kendi haline
***
Ben bir garip doğuluyum acıların oğuluyum
Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum
Ben bir garip doğuluyum acıların oğuluyum
Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum
***
Ben bir garip doğuluyum acıların oğuluyum
Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum
-
Leyla'yı aratan benim
Aşkım adım aşktır benim
Leyla'yı aratan benim
Aşkım adım aşktır benim
***
Sevdayı yaratan benim
Aşkım adım aşktır benim
Sevdayı yaratan benim
Aşkım adım aşktır benim
***
Ferhat'a dağı deldiren
Yunus'u dehre dağdıran
Ferhat'a dağı deldiren
Yunus'u dehre dağdıran
***
Gah ağlatıp gah güldüren
Aşkım adım aşktır benim
Gah ağlatıp gah güldüren
Aşkım adım aşktır benim
***
Bülbül olup gülde öten
Mecnun olup çölde yatan
Bülbül olup gülde öten
Mecnun olup çölde yatan
***
Gah ağlatıp gah güldüren
Aşkım adım aşktır benim
Gah ağlatıp gah güldüren
Aşkım adım aşktır benim
***
Yusuf'la zindana düşen
Ceburla fırında pişen
Yusuf'la zindana düşen
Ceburla fırında pişen
***
Nice güzeli perişan eden
Adım aşktır benim
Nice güzeli perişan eden
Adım aşktır benim
***
Kutsal olan aşka dair
Ver içeyim elde zehir
Kutsal olan aşka dair
Ver içeyim elde zehir
***
Sakın etme aşka kusur
Aşkım adım aşktır benim
Sakın etme aşka kusur
Aşkım adım aşktır benim
***
Hem sağım hem solum zulüm
Terk etmedi beni ölüm
Hem sağım hem solum zulüm
Terk etmedi beni ölüm
***
Yaz adımı göğe gülüm
Aşkım adım aşktır benim
Yaz adımı göğe gülüm
Aşkım adım aşktır benim
***
Yaz adımı göğe gülüm
Aşkım adım aşktır benim
Yaz adımı göğe gülüm
Aşkım adım aşktır benim
***
Yaz adımı göğe gülüm
Aşkım adım aşktır benim
Yaz adımı göğe gülüm
Aşkım adım aşktır benim
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Bu gurbetin geceleri
Soğuk olur çekilmez
Yalnızların ne derdi var
Yaşamayan bilemez
***
Bu gurbetin geceleri
Soğuk olur çekilmez
Gariplerin ne derdi var
Yaşamayan bilemez
***
Annem annem
Ben ne günler gördüm
Annem annem
Ben ne acılar çektim
Annem annem
Çok yalnız üzgünüm
Annem annem
***
Üşüyorum kimler sarsın beni
Özlüyorum kimler sevsin beni
Arıyorum şimdi nerelerdesin
Annem annem
***
Bu gurbetin geceleri
Soğuk olur çekilmez
Yalnızların ne derdi var
Yaşamayan bilemez
Bu gurbetin geceleri
Soğuk olur çekilmez
Gariplerin ne derdi var
Yaşamayan bilemez
***
Annem annem
Ben ne günler gördüm
Annem annem
Ben ne acılar çektim
Annem annem
Çok yalnız üzgünüm
Annem annem
***
Üşüyorum kimler sarsın beni
Özlüyorum kimler sevsin beni
Arıyorum şimdi nerelerdesin
Annem annem
***
Annem annem
Ben ne günler gördüm
Annem annem
Ben ne acılar çektim
Annem annem
Çok yalnız üzgünüm
Annem annem
***
Üşüyorum kimler sarsın beni
Özlüyorum kimler sevsin beni
Arıyorum şimdi nerelerdesin
Annem annem
-
Ah aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman
Hayalımda ahh hayalımda eski günler
Gene bögün gene bögün canlanır hayalımda
Ahh o günlerde etrafımda ahbaplarım dostlarım var idi
Vala şimdi hiç kimsem yok ahh ne sağımda ne solumda ahhh
***
Merdivana ahh merdivana dayadım sırtımı
Gene bögün gene bögün merdivana merdivana
Bir zamanlar ahh bir zamanlar halım vaktım yerindeydi
Ahh kardaş şimdi halsızam yorgunam
Çıkamam bu çıkamam bu merdivana merdivana
Aman aman aman aman aman garibem anam anam
Öksüzem anam anam yetimem oy oy oy
Anam anam yorgunam düşmüşem oy oy oy