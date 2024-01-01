Mahsun Kırmızıgül

Olsun Bakalım Olsun Yamalı şalvarının İpleri ben olayım Yamalı şalvarının İpleri ben olayım Bu ne kadar güzellik Sana kurban olayım Bu ne kadar güzellik Sana kurban olayım *** Olsun bakalım olsun Kış ayıdır yaz olsun Olsun bakalım olsun Kış ayıdır yaz olsun Senden başka seversem Ha bu iki gözüm kör olsun Senden başka seversem Ha bu iki gözüm kör olsun Olsun bakalım olsun Kış ayıdır yaz olsun Olsun bakalım olsun Kış ayıdır yaz olsun Senden başka seversem Ha bu iki gözüm kör olsun Senden başka seversem Ha bu iki gözüm kör olsun *** Kız şalvarın ne güzel Dalları kalabalık Kız şalvarın ne güzel Dalları kalabalık Senin ananla baban Etmedimi sevdalık Senin ananla baban Etmedimi sevdalık *** Olsun bakalım olsun Kış ayıdır yaz olsun Olsun bakalım olsun Kış ayıdır yaz olsun Senden başka seversem Ha bu iki gözüm kör olsun Senden başka seversem Ha bu iki gözüm kör olsun Olsun bakalım olsun Kış ayıdır yaz olsun Olsun bakalım olsun Kış ayıdır yaz olsun Senden başka seversem Ha bu iki gözüm kör olsun Senden başka seversem Ha bu iki gözüm kör olsun

Herşeyim Sensin Böylesine bir sevdayı Sen ellerde bulamazsın Mevlam seni bana yazmış Başkasının olamazsın *** Sen umudum sabahımsın Sen en temiz günahımsın Alın yazım dualarım Helalimsin ah *** Seni sevdim seveli seveli Seni gördüm göreli göreli Seni bildim bileli bileli Her şeyim sensin sensin Her şeyim sensin ah... *** Tek günahım sevmek sevmek Senin için ölmek ölmek Seninim ben emret emret Her şeyim sensin sensin Her şeyim sensin

Belalım Yine hasretli bir güne Giriyorum hayalinle Aklımdan çıkmıyorsun Belalım *** Sensiz geçen akşamlarda Yine başım belalarda Mutlu musun oralarda? Belalım *** Yine hasretli bir güne Giriyorum hayalinle Aklımdan çıkmıyorsun Belalım *** Sensiz geçen akşamlarda Yine başım belalarda Mutlu musun oralarda? Belalım *** Belalım, yaban çiçeğim Belalım, aşkım, gerçeğim Belalım, tek sevdiceğim Belalım, ah yaralım *** Belalım, yaban çiçeğim Belalım, aşkım, gerçeğim Belalım, tek sevdiceğim Belalım, ah yaralım *** Sevdiğim, dert ortağımsın Hazanımsın, baharımsın Sen benim tek varlığımsın Belalım *** Sensiz geçen akşamlarda Yine başım belalarda Mutlu musun oralarda? Belalım *** Sevdiğim, dert ortağımsın Hazanımsın, baharımsın Sen benim tek varlığımsın Belalım *** Sensiz geçen akşamlarda Yine başım belalarda Mutlu musun oralarda? Belalım *** Belalım, yaban çiçeğim Belalım, aşkım, gerçeğim Belalım, tek sevdiceğim Belalım, ah yaralım *** Belalım, yaban çiçeğim Belalım, aşkım, gerçeğim Belalım, tek sevdiceğim Belalım, ah yaralım

Evlenmem Anam bana kız beğenmiş Evlenmem, evlenmem Gitmiş görmüş hem istemiş İmanıma evlenmem *** Dedi oğlum bu kız güzel Evlenmem, evlenmem Çok güzel hem sosyetikmiş İmanıma evlenmem *** Dedi oğlum bu kız güzel Evlenmem, evlenmem Çok güzel hem sosyetikmiş İmanıma Evlenmem *** Ah evlenmem, evlenmem Vallahi evlenmem Bu genç yaşta kendimi İnan heder edemem *** Ah evlenmem, evlenmem Vallahi evlenmem Bu genç yaşta kendimi İnan heder edemem *** Ne fakiri ne zengini İstemem istemem Gönlü zengin olanı E, isterem isterem Ne uzun ne kısasını İstemem istemem *** Aklı başta olanı E, isterem isterem Dünya güzelle dolsa İstemem istemem Huyu güzel olanı E, isterem isterem *** Ah evlenmem, evlenmem Kitabıma evlenmem Bu genç yaşta kendimi İnan heder edemem *** Ah evlenmem, evlenmem Vallahi evlenmem Bu genç yaşta kendimi İnan heder edemem *** Elazığ uzun çarşı (Evlenmem, evlenmem) Dükkanları karşı karşı (Allah'ıma evlenmem) Yaşı küçük olanın (Evlenmem, evlenmem) *** Vallah bağlanmaz başı (İmanıma evlenmem) Yaşı küçük olanın (Evlenmem, evlenmem) Vallah bağlanmaz başı (İmanıma evlenmem) *** Ah evlenmem, evlenmem Vallahi evlenmem Bu genç yaşta kendimi İnan heder edemem *** Ah evlenmem, evlenmem Vallahi evlenmem Bu genç yaşta kendimi İnan heder edemem *** Ah evlenmem, evlenmem Vallahi evlenmem Bu genç yaşta kendimi İnan heder edemem *** Ah evlenmem, evlenmem Vallahi evlenmem Bu genç yaşta kendimi İnan heder edemem

Sevdim Seni Seni gördüğüm anda Düştüm senin aşkına Nerden çıktın karşıma Sevdim seni çok sevdim *** Hayat yalnız yaşanmaz Senden ayrı durulmaz Senin gibi bulunmaz Sevdim seni çok sevdim Sevdim seni çok sevdim *** Artık senden kopamam Gözlerimden atamam Başkasına bakamam Sevdim seni çok sevdim Sevdim seni çok sevdim *** Ah, ah, ah Sevdim seni çok sevdim Sevdim seni çok sevdim *** Bir görünüp kayboldun Yüreğime dert oldun İlk sevdiğim sen oldun Sevdim seni çok sevdim *** Hayat sensiz yaşanmaz Senden ayrı durulmaz Senin gibi bulunmaz Sevdim seni çok sevdim Sevdim seni çok sevdim *** Artık senden kopamam Gözlerimden atamam Başkasına bakamam Sevdim seni çok sevdim Sevdim seni çok sevdim *** Ah, ah, ah Sevdim seni çok sevdim Sevdim seni çok sevdim *** Ah, ah, ah Sevdim seni çok sevdim Sevdim seni çok sevdim *** Ah, ah, ah Sevdim seni çok sevdim Sevdim seni çok sevdim

Göç Hayrola hemşerim nerelisin nerden geldin Sorma bana nerelisin ırgata adres sorulur mu ağam Kurak topraklardan geldim bu şehre düştüm ekmek umut peşine *** Peki sizin oralarda iş yok mu Bizim oralarda fabrika mı var ağam İş mi var ağam çalışak evimizi ocağımızı başımıza yıktılar *** Bu büyük şehirleri kendimize mesken tuttuk ağam Ekmek için, umut için, yarınlar için Yaşamak için ağam göç ettik buralara *** Adım yalnızlıktır soyadım hüzün Gurbet ırgatıyım can iki gözüm Bozuktur şivemiz namustur sözüm Ağla gönlüm, ağla kendi haline *** Ben bir Anadoğuluyum acıların oğuluyum Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum Ben bir Anadoğuluyum acıların oğuluyum Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum *** Bir okul olsaydı okurdum elbet Bir toplum olsaydı oynardım elbet Bir babam olsaydı gülerdim elbet Ağla gönlüm, ağla kendi haline *** Ben bir garip doğuluyum acıların oğuluyum Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum Ben bir garip doğuluyum acıların oğuluyum Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum *** Bizim oralarda ışıklar yanmaz Yoksul evimize bir aş uzanmaz Ölsek de kimsenin haberi olmaz Ağla gönlüm, ağla kendi haline *** Ben bir garip doğuluyum acıların oğuluyum Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum Ben bir garip doğuluyum acıların oğuluyum Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum *** Ben bir garip doğuluyum acıların oğuluyum Beni hor görme arkadaş ben de Allah'ın kuluyum

Aşk Leyla'yı aratan benim Aşkım adım aşktır benim Leyla'yı aratan benim Aşkım adım aşktır benim *** Sevdayı yaratan benim Aşkım adım aşktır benim Sevdayı yaratan benim Aşkım adım aşktır benim *** Ferhat'a dağı deldiren Yunus'u dehre dağdıran Ferhat'a dağı deldiren Yunus'u dehre dağdıran *** Gah ağlatıp gah güldüren Aşkım adım aşktır benim Gah ağlatıp gah güldüren Aşkım adım aşktır benim *** Bülbül olup gülde öten Mecnun olup çölde yatan Bülbül olup gülde öten Mecnun olup çölde yatan *** Gah ağlatıp gah güldüren Aşkım adım aşktır benim Gah ağlatıp gah güldüren Aşkım adım aşktır benim *** Yusuf'la zindana düşen Ceburla fırında pişen Yusuf'la zindana düşen Ceburla fırında pişen *** Nice güzeli perişan eden Adım aşktır benim Nice güzeli perişan eden Adım aşktır benim *** Kutsal olan aşka dair Ver içeyim elde zehir Kutsal olan aşka dair Ver içeyim elde zehir *** Sakın etme aşka kusur Aşkım adım aşktır benim Sakın etme aşka kusur Aşkım adım aşktır benim *** Hem sağım hem solum zulüm Terk etmedi beni ölüm Hem sağım hem solum zulüm Terk etmedi beni ölüm *** Yaz adımı göğe gülüm Aşkım adım aşktır benim Yaz adımı göğe gülüm Aşkım adım aşktır benim *** Yaz adımı göğe gülüm Aşkım adım aşktır benim Yaz adımı göğe gülüm Aşkım adım aşktır benim *** Yaz adımı göğe gülüm Aşkım adım aşktır benim Yaz adımı göğe gülüm Aşkım adım aşktır benim

Annem Annem Bu gurbetin geceleri Soğuk olur çekilmez Yalnızların ne derdi var Yaşamayan bilemez *** Bu gurbetin geceleri Soğuk olur çekilmez Gariplerin ne derdi var Yaşamayan bilemez *** Annem annem Ben ne günler gördüm Annem annem Ben ne acılar çektim Annem annem Çok yalnız üzgünüm Annem annem *** Üşüyorum kimler sarsın beni Özlüyorum kimler sevsin beni Arıyorum şimdi nerelerdesin Annem annem *** Bu gurbetin geceleri Soğuk olur çekilmez Yalnızların ne derdi var Yaşamayan bilemez Bu gurbetin geceleri Soğuk olur çekilmez Gariplerin ne derdi var Yaşamayan bilemez *** Annem annem Ben ne günler gördüm Annem annem Ben ne acılar çektim Annem annem Çok yalnız üzgünüm Annem annem *** Üşüyorum kimler sarsın beni Özlüyorum kimler sevsin beni Arıyorum şimdi nerelerdesin Annem annem *** Annem annem Ben ne günler gördüm Annem annem Ben ne acılar çektim Annem annem Çok yalnız üzgünüm Annem annem *** Üşüyorum kimler sarsın beni Özlüyorum kimler sevsin beni Arıyorum şimdi nerelerdesin Annem annem