Mahsun Kırmızıgül

Ayağında tek nalın Salın dilberim salın İstemeye gelmişler Güzelim nedir halın? *** Ayağında tek nalın Salın dilberim salın İstemeye gelmişler Güzelim nedir halın? *** Yanağında gül beni Yakma güzelim beni Sevenlerin pirine Verem güzelim seni *** Yanağında gül beni Yakma güzelim beni Sevenlerin pirine Verem güzelim seni *** Ayağında tek nalın Salın güzelim salın İstemeye gelmişler Güzelim nedir halın? *** Kaşlar kara güzelim Gözler ela güzelim Züluflerin dökülmüş Gerdanına güzelim *** Kaşlar kara güzelim Gözler ela güzelim Züluflerin dökülmüş Gerdanına güzelim *** Yanağında gül beni Yakma güzelim beni Sevenlerin pirine Verem güzelim seni *** Yanağında gül beni Yakma güzelim beni Sevenlerin pirine Verem güzelim seni *** Ayağında tek nalın Salın güzelim salın İstemeye gelmişler Güzelim nedir halın? *** Beni gözün değil, sözlerin vurdu Beni sevdan değil değil, hasretin vurdu Aşığım, seviyorum, vurulmuşum ben *** Ölümüne sevdalıyım Gözü kara efkarlıyım Ayrılamam yaralıyım Vurulmuşum ben *** Ölümüne sevdalıyım Gözü kara efkarlıyım Ayrılamam yaralıyım Vurulmuşum ben, vurulmuşum ben *** Bir canım var sana, fedadır gülüm Bir gönlüm var sana sana, muhtaçtır gülüm Aşığım, seviyorum, vurulmuşum ben *** Ölümüne sevdalıyım Gözü kara efkarlıyım Ayrılamam yaralıyım Vurulmuşum ben *** Ölümüne sevdalıyım Gözü kara efkarlıyım Ayrılamam yaralıyım Vurulmuşum ben, vurulmuşum ben