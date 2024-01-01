Seni Sever Miydim Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Seni Sever Miydim
-
Ayağında tek nalın
Salın dilberim salın
İstemeye gelmişler
Güzelim nedir halın?
***
Ayağında tek nalın
Salın dilberim salın
İstemeye gelmişler
Güzelim nedir halın?
***
Yanağında gül beni
Yakma güzelim beni
Sevenlerin pirine
Verem güzelim seni
***
Yanağında gül beni
Yakma güzelim beni
Sevenlerin pirine
Verem güzelim seni
***
Ayağında tek nalın
Salın güzelim salın
İstemeye gelmişler
Güzelim nedir halın?
***
Kaşlar kara güzelim
Gözler ela güzelim
Züluflerin dökülmüş
Gerdanına güzelim
***
Kaşlar kara güzelim
Gözler ela güzelim
Züluflerin dökülmüş
Gerdanına güzelim
***
Yanağında gül beni
Yakma güzelim beni
Sevenlerin pirine
Verem güzelim seni
***
Yanağında gül beni
Yakma güzelim beni
Sevenlerin pirine
Verem güzelim seni
***
Ayağında tek nalın
Salın güzelim salın
İstemeye gelmişler
Güzelim nedir halın?
***
Beni gözün değil, sözlerin vurdu
Beni sevdan değil değil, hasretin vurdu
Aşığım, seviyorum, vurulmuşum ben
***
Ölümüne sevdalıyım
Gözü kara efkarlıyım
Ayrılamam yaralıyım
Vurulmuşum ben
***
Ölümüne sevdalıyım
Gözü kara efkarlıyım
Ayrılamam yaralıyım
Vurulmuşum ben, vurulmuşum ben
***
Bir canım var sana, fedadır gülüm
Bir gönlüm var sana sana, muhtaçtır gülüm
Aşığım, seviyorum, vurulmuşum ben
***
Ölümüne sevdalıyım
Gözü kara efkarlıyım
Ayrılamam yaralıyım
Vurulmuşum ben
***
Ölümüne sevdalıyım
Gözü kara efkarlıyım
Ayrılamam yaralıyım
Vurulmuşum ben, vurulmuşum ben
-
Kalbim, sende durum ne?
Söyle, hiç ümit yok mu?
Sevgime layık olmayan
İnsanları n'olur sevme olur mu?
***
Diyorlar, "Biri varmış
Kalbinde sevgi yasakmış"
Benimle geçirdiği günler
Aslında sadece bana rüyaymış
***
Ona rağmen
Aşka son bi' söz hakkı kalmış
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Alnıma yazılanı silebilseydim
Geri döner miydin?
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Kalbime kazınanı görebilseydin
Yine gider miydin?
***
Diyorlar, "Biri varmış
Kalbinde sevgi yasakmış"
Benimle geçirdiği günler
Aslında sadece bana rüyaymış
***
Ona rağmen
Aşka son bi' söz hakkı kalmış
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Alnıma yazılanı silebilseydim
Geri döner miydin?
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Kalbime kazınanı görebilseydin
Yine gider miydin?
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Kalbime kazınanı bi' görseydin
Yine gider miydin?
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
***
Alnıma yazılanı silebilseydim
Geri döner miydin?
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Kalbime kazınanı görebilseydin
Yine gider miydin?