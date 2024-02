Mahsun Kırmızıgül

Bu yıl da bekar kaldım Yanıma bir kız lazım Bir güzel bulamazsam Mezarım erken kazın *** Bu yıl da bekar kaldım Yanıma bir kız lazım Bir güzel bulamazsam Mezarım erken kazın *** Dar pantalon, etek mini (Oy kızlar nazeyleme) Sallanıyor her bir yeri (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** O güzel dudakları (Oy kızlar nazeyleme) Ne olurdu, öpse beni (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** Dar pantalon, etek mini (Oy kızlar nazeyleme) (Sallanıyor her bir yeri) (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** O güzel dudakları (Oy kızlar nazeyleme) Ne olurdu, öpse beni (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** Yatamam, uyuyamam Buralarda duramam Gördüğüm güzellere İnanın, dayanamam *** Yatamam, uyuyamam Buralarda duramam Gördüğüm güzellere İnanın, dayanamam *** Dar pantalon, etek mini (Oy kızlar nazeyleme) Sallanıyor her bir yeri (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** O güzel dudakları (Oy kızlar nazeyleme) Ne olurdu, öpse beni (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** Dar pantalon, etek mini (Oy kızlar nazeyleme) (Sallanıyor her bir yeri) (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** O güzel dudakları (Oy kızlar nazeyleme) Ne olurdu, öpse beni (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** Ölürem kızlar (nazeyleme) Ölürem kızlar (nazeyleme) Ölürem kızlar (ölürem kızlar) (Ölürem kızlar)