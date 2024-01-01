Mahsun Kırmızıgül

-
Bu yıl da bekar kaldım
Yanıma bir kız lazım
Bir güzel bulamazsam
Mezarım erken kazın
***
Bu yıl da bekar kaldım
Yanıma bir kız lazım
Bir güzel bulamazsam
Mezarım erken kazın
***
Dar pantalon, etek mini
(Oy kızlar nazeyleme)
Sallanıyor her bir yeri
(Ölürem kızlar, nazeyleme)
***
O güzel dudakları
(Oy kızlar nazeyleme)
Ne olurdu, öpse beni
(Ölürem kızlar, nazeyleme)
***
Dar pantalon, etek mini
(Oy kızlar nazeyleme)
(Sallanıyor her bir yeri)
(Ölürem kızlar, nazeyleme)
***
O güzel dudakları
(Oy kızlar nazeyleme)
Ne olurdu, öpse beni
(Ölürem kızlar, nazeyleme)
***
Yatamam, uyuyamam
Buralarda duramam
Gördüğüm güzellere
İnanın, dayanamam
***
Yatamam, uyuyamam
Buralarda duramam
Gördüğüm güzellere
İnanın, dayanamam
***
Dar pantalon, etek mini
(Oy kızlar nazeyleme)
Sallanıyor her bir yeri
(Ölürem kızlar, nazeyleme)
***
O güzel dudakları
(Oy kızlar nazeyleme)
Ne olurdu, öpse beni
(Ölürem kızlar, nazeyleme)
***
Dar pantalon, etek mini
(Oy kızlar nazeyleme)
(Sallanıyor her bir yeri)
(Ölürem kızlar, nazeyleme)
***
O güzel dudakları
(Oy kızlar nazeyleme)
Ne olurdu, öpse beni
(Ölürem kızlar, nazeyleme)
***
Ölürem kızlar (nazeyleme)
Ölürem kızlar (nazeyleme)
Ölürem kızlar (ölürem kızlar)
(Ölürem kızlar)
-
Ayaz vurmuş gecelere
Kimse bilmez ne haldeyiz
Yaban elde derdimizi
Ölsek bile söylemeyiz
Gurbette bir anamız var
Kapanmayan yaramız var
***
Dostum dostum
Sus artık ağlama
Dostum dostum
Yenildik aşıklara
Dostum dostum
Direndik yıllara sus ağlama
Dostum dostum
***
Dostum dostum
Sus artık ağlama
Dostum dostum
Yenildik aşıklara
Dostum dostum
Direndik yıllara sus ağlama
Dostum dostum
***
Boş ver unut dertlerini
Uzat bana ver elini
Ben ağlarım sen ağlama
Haydi sila gözlerini
Uzakta bir babamız var
Kapanmayan yaramız var
***
Dostum dostum
Sus artık ağlama
Dostum dostum
Yenildik aşıklara
Dostum dostum
Direndik yıllara
Sus ağlama dostum dostum
***
Dostum dostum
Sus artık ağlama
Dostum dostum
Yenildik aşıklara
Dostum dostum
Direndik yıllara sus ağlama
Dostum dostum
-
Ne güneş ne ateş beni sen yaktın
Ne hasret ne gurbet beni sen vurdun
Hem yazım hem kışım baharım oldun
Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar
***
Sensiz geçen akşamlarda geceler ağlar
Pusu kurmuş yalnızlıklar saatler ağlar
Bilsen nasıl özlemişim gök kubbe ağlar
Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar
***
Ne yere ne göğe ismini yazdım
Senin ismini canım kalbime yazdım
Sen günüm sen gecem sabahım oldun
Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar
***
Sensiz geçen akşamlarda geceler ağlar
Pusu kurmuş yalnızlıklar saatler ağlar
Bilsen nasıl özlemişim gök kubbe ağlar
Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar
-
Sarı saçlarını deli gönlüme
Bağlamışım çözülmüyor Mihriban Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban
Sevdiğim Mihriban
***
Yar değince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban
Sevdiğim Mihriban
***
Tabiblerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban
Sevdiğim Mihriban
-
Bu hayat yaşanır gerçekçi değil
Bu servet güzellik kalıcı değil
Topraktan gayrısı önemli değil
Unutma kardeşim ölüm ölüm var ah
Topraktan gayrısı önemli değil
Unutma kardeşim ölüm ölüm var var var
***
Ölüm var ölüm ölüm
Kalp kırma gülüm gülüm
Unutma bir gün ölüm var ölüm
***
İnsan sevdiğini hiç üzmemeli
Üç beş günlük dünya bu kıymet bilmeli
Azrail tanımaz zengin, fakiri
Unutma kardeşim ölüm ölüm var ah
Azrail tanımaz güzel çirkini
Unutma güzelim ölüm ölüm var var var
***
Ölüm var ölüm ölüm
Kalp kırma gülüm
Unutma bir gün ölüm var ölüm
-
Sivas illerinde sazım çalınır
Çamlı beller bölük bölük bölünür
Yardan ayrılmışam bağrım delinir
Kâtip arzuhalim yaz yare böyle
Güzelim ey, bitanem ey
***
Kâtip arzuhalim yaz yare böyle
Güzelim ey, bitanem ey
***
Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa
Bizi hasret koydun kavim kardaşa
Yazılanlar gelir sağ olan başa
Kâtip arzuhalim yaz yare böyle
Güzelim ey, bitanem ey
***
Kâtip arzuhalim yaz yare böyle
Güzelim ey, tabibim ey
-
Düşünebiliyormusun anne
Onunla ayrı çevrelerde
Ayrı mekanlarda, ayrı dünyalarda büyüdük
Bizi bir tesadüf bir bakış
Bir gülüş yanyana getirdi
Bu duyguyu daha önceden hiç tatmamıştım anne
Hatırlarmısın babamla ilk karşılaştığınız günü
İşte bu duygu o duygu anne
Senden başka hiç kimseyi
Böylesine sevmedim anne
Ama şimdi beni ne olursun affet anne
***
Bir rabbimin önünde
Bir de senin önünde
Diz çökmedim mi söyle
Ah sevdim
***
Bir rabbimin önünde
Bir de senin önünde
Diz çökmedim mi söyle
Ah sevdim
***
Sen bilrsin nasıl sevdim
Sana nasıl değer verdim
Sen yaşama sebebimsin
Ah sevdim
***
Sevdim seni annem kadar
Sevdim seni dünya kadar
Sevdim seni Rabbim kadar
Ah sevdim
***
Sevdim seni annem kadar
Sevdim seni dünya kadar
Sevdim seni Rabbim kadar
Ah sevdim
***
İnsanların arasında
Dik yürüdüm kainatta
İlk kez boyun eğdim sana
Ah sevdim
***
İnsanların arasında
Dik yürüdüm kainatta
İlk kez boyun eğdim sana
Ah sevdim
***
Sınır ölüm takmaz aşkım
Kanun ceza bilmez aşkım
Bütün evren duysun aşkım
Ah sevdim
***
Sevdim seni annem kadar
Sevdim seni dünya kadar
Sevdim seni Rabbim kadar
Ah sevdim
***
Sevdim seni annem kadar
Sevdim seni dünya kadar
Sevdim seni Rabbim kadar
Ah sevdim
-
Bu hayatın yokuşunu tırnaklarımda kazıdım
Geçen yıllar yordu beni dönüp de hiç bakmadım
Dostlarımı sevdiğimi hayatımda satmadım
Yoruldum yoruldum yoruldum artık
***
Yoruldum yalanlardan
Yoruldum sevdalardan
İki yüzlü insanlardan
Yoruldum
***
Çok karınca gördüm ama üzerine hiç basmadım namusumu
Şerefimi beş paraya hiç satmadım Allahımdan başkasına
Allah diye tapmadım
Beni tanımadıysan böyle delikanlıyım
***
Yoruldum yalanlardan
Yoruldum sevdalardan
İki yüzlü insanlardan
Yoruldum
***
Yoruldum bu dertlerden
Yoruldum nankörlerden
İki yüzlü namertlerden
Yoruldum
***
Çok insan gördüm üstünde elbisesi yok çok elbise
Gördüm içinde insan yok insanların dost veya düşman
Olduklarını nerden bileceksin
İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki
İnsanların kahpe olduklarını bilesin ha
***
Ezilmişten yana oldum sen solcusun dediler ülkemi çok
Sevdim diye sen sağcısın dediler namaz kıldım oruç tuttum
Sen yobazsın dediler yoruldum yoruldum yoruldum artık
***
Yoruldum yalanlardan
Yoruldum sevdalardan
İki yüzlü insanlardan
Yoruldum
***
Çok karınca gördüm ama üzerine hiç basmadım namusumu
Şerefimi beş paraya hiç satmadım Allahımdan başkasına
Allah diye tapmadım
Beni tanımadıysan böyle delikanlıyım
***
Yoruldum yalanlardan
Yoruldum sevdalardan
İki yüzlü insanlardan
Yoruldum
***
Yoruldum bu dertlerden
Yoruldum nankörlerden
İki yüzlü namertlerden
Yoruldum
-
Akşam olur gölgen düşer
Leylim leylim leylim yar
Ilık ılık rüzgar eser
Leylim leylim leylim yar
Bu yıldızlar yakamozlar
Leylim leylim leylim yar
Yokluğunda bana küser
Leylim leylim leylim yar
***
Şarkılarda sen akşamlarda sen
Rüyalarda sen leylim yar
***
Allah korusun seni
(Amin amin amin amin)
Ayırmasın sevenleri
(Amin amin amin amin)
İyileri garipleri mutlu etsin amin amin
İyileri fakirleri sevindirsin amin amin
***
İyi günde kötü günde
Leylim leylim leylim yar
Seninleyim ben her yerde
Leylim leylim leylim yar
Bu canımla bu kanımla
Leylim leylim leylim yar
Yanındayim gündüz gece
Leylim leylim leylim yar
***
Şarkılarda sen akşamlarda sen
Rüyalarda sen leylim yar
***
Allah korusun seni
(Amin amin amin amin)
Ayırmasın sevenleri
(Amin amin amin amin)
İyileri fakirleri sevindirsin amin amin
İyileri yanlızları mutlu etsin amin amin
Allah korusun seni
(Amin amin amin amin)
Ayırmasın sevenleri
(Amin amin amin amin)
İyileri garipleri mutlu etsin amin amin
İyileri fakirleri sevindirsin amin amin
-
Bir rıhtım kenarında
Sonsuzluğa bakarım
Uçun göçmen kuşlar uçun
**
Hasretlerdeyim nöbetlerdeyim
Benim gönlüm yaralı
Sevdalardayım duraklardayım
Benim kalbim yaralı
***
İnsanlar içinde bir başımayım
Dönülmez yollarda çıkmazlardayım
Yarını olmayan bir hayattayım
Seviyorum seni senden habersiz
***
Şahidim olsun bu dağlar
Şahidim olsun insanlar
Eğer sana kavuşmazsam
Sarsın beni topraklar
***
Şahidim olsun bu dağlar
Şahidim olsun insanlar
Eğer sana kavuşmazsam
Sarsın beni topraklar
***
Bir rıhtım kenarında yine onsuz
Çaresiz bir başımayım
Uçun turnalar göçmen kuşlar uçun
Onu öylesine sevdimki
Yüreğime kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi
Ama o bilmezki mutsuzluğu yorgunluğu yalnızlığı
Herkes böylesine mutluyken ya ben
Ben böyle şansın ben böyle hayatın
Ben böyle kaderin
***
Ayrılamam bu şehirden
Sevdiğim var bu ellerde
Uçun göçmen kuşlar uçun
***
Hasretlerdeyim nöbetlerdeyim
Benim gönlüm yaralı
Sevdalardayım duraklardayım
Benim kalbim yaralı
***
İnsanlar içinde bir başımayım
Dönülmez yollarda çıkmazlardayım
Yarını olmayan bir hayattayım
Seviyorum seni senden habersiz
***
Şahidim olsun bu dağlar
Şahidim olsun insanlar
Eğer sana kavuşmazsam
Sarsın beni topraklar
***
Şahidim olsun bu dağlar
Şahidim olsun insanlar
Eğer sana kavuşmazsam
Sarsın beni topraklar
-
Bir sabahın seherinde kapım çalındı
Haber getirdiler eyvah biri vuruldu
***
Sordum kimdi sebep neydi niye vuruldu?
Meğer kardaşım vurmuşlar dünyam yıklıdı
***
Daha gençti nişanlıydı niye kıydılar?
Yazık günahtır demeden nasıl vurdular?
***
Anam ağlar, bacım ağlar, yüreğim ağlar
Feryat feryat kardaşım feryat
***
Anam ağlar bacım ağlar yüreğim ağlar
Feryat feryat bremın feryat
***
Toplanmış tüm köylüler ağıt yakarlar
Nişanlısı feryat eder niye vurdular
***
Sarmışlar beyaz kefene içim kan ağlar
Kardaş acısı çok zormuş yüreğim yanar
***
Daha gençti nişanlıydı niye kıydılar?
Yazık günahtır demeden nasıl vurdular?
***
Anam ağlar bacım ağlar yüreğim ağlar
Feryat feryat bremın feryat
***
Dayım ağlar, babam ağlar, yüreğim ağlar
Feryat feryat kardaşım feryat
-
Okuma yazmayı, sevgiyi, saygıyı
Sen bize öğrettin, öğretmenim
Okuma yazmayı, sevgiyi, saygıyı
Sen bize öğrettin, öğretmenim
***
Okular bitince savrulur birer birer
Ayrılıp bitsende öğretmenim
Kimimiz baharda, kimimiz sevdada
Kimimiz hazanda öğretmenim
***
Hayatın içinde dertleri okuduk
Hasreti dokuduk, öğretmenim
Tarih öğrettin, felsefe öğrettin
Hayatı öğretmedin, öğretmenim
***
Kim bilir, nerdesin, hani o can sesin
Dinmiyor hasretin, öğretmenim
Kim bilir, nerdesin, hani o can sesin
Dinmiyor hasretin, öğretmenim
***
Sen anam babamdın, bize hep katlandın
Ömrünü harcadın, öğretmenim
Düşündük, haps olduk, ezildik, kahrolduk
Yıllara savrulduk, öğretmenim
***
Bir çare insanlar, başı boş çocuklar
Mapusta yatanlar, öğretmenim
Tarih öğrettin, felsefe öğrettin
Hayatı öğretmedin, öğretmenim
-
Dünya denen bu alemde
Yaşıyoruz beraberce
Sevgileri hüzünleri
Paylaşalım kardeşçe
***
Museviyim lazım türküm
Alevi, zazayım, kürdüm
Herşeyden önce insanım
Göçmen, arabım, rumum
***
Enti habibti
Enti hayati
Vuddunye line
Enti ömre
***
Ah rındamın
Ah çevreşamın
Havin emeye
Ah evinamın
***
Kırmızı akar kanımız
Hep aynıyız yok farkımız
Ister bugün ister yarın
Dost olmak zorundayız
***
Museviyim lazım türküm
Alevi zaza kürdüm
Herşeyden önce insanım
Suryani çerkez rumum
***
Isi ağapimu
Isi zoimi
Tomelon inidikomas
Iseta pandamu
***
Sevdaşkimi
çonaşkimi
çumanepe çkuniyen
Gulişkimi
***
Tı vaştiyemına
Tı herçimına
Vasar emao
Tı zeremina
***
Daşnar ya ye me
Bukroşya ye me
Perparimi yan
Yeta ye me
***
Tun im sirelis
Tunes başdelis
Merne abakan
Merne takuhis
***
Benim sevdiğim
Benim herşeyim
Yarınlar bizim
Benim bebeğim...