Mahsun Kırmızıgül

Dünya denen bu alemde Yaşıyoruz beraberce Sevgileri hüzünleri Paylaşalım kardeşçe *** Museviyim lazım türküm Alevi, zazayım, kürdüm Herşeyden önce insanım Göçmen, arabım, rumum *** Enti habibti Enti hayati Vuddunye line Enti ömre *** Ah rındamın Ah çevreşamın Havin emeye Ah evinamın *** Kırmızı akar kanımız Hep aynıyız yok farkımız Ister bugün ister yarın Dost olmak zorundayız *** Museviyim lazım türküm Alevi zaza kürdüm Herşeyden önce insanım Suryani çerkez rumum *** Isi ağapimu Isi zoimi Tomelon inidikomas Iseta pandamu *** Sevdaşkimi çonaşkimi çumanepe çkuniyen Gulişkimi *** Tı vaştiyemına Tı herçimına Vasar emao Tı zeremina *** Daşnar ya ye me Bukroşya ye me Perparimi yan Yeta ye me *** Tun im sirelis Tunes başdelis Merne abakan Merne takuhis *** Benim sevdiğim Benim herşeyim Yarınlar bizim Benim bebeğim...

Okuma yazmayı, sevgiyi, saygıyı Sen bize öğrettin, öğretmenim Okuma yazmayı, sevgiyi, saygıyı Sen bize öğrettin, öğretmenim *** Okular bitince savrulur birer birer Ayrılıp bitsende öğretmenim Kimimiz baharda, kimimiz sevdada Kimimiz hazanda öğretmenim *** Hayatın içinde dertleri okuduk Hasreti dokuduk, öğretmenim Tarih öğrettin, felsefe öğrettin Hayatı öğretmedin, öğretmenim *** Kim bilir, nerdesin, hani o can sesin Dinmiyor hasretin, öğretmenim Kim bilir, nerdesin, hani o can sesin Dinmiyor hasretin, öğretmenim *** Sen anam babamdın, bize hep katlandın Ömrünü harcadın, öğretmenim Düşündük, haps olduk, ezildik, kahrolduk Yıllara savrulduk, öğretmenim *** Bir çare insanlar, başı boş çocuklar Mapusta yatanlar, öğretmenim Tarih öğrettin, felsefe öğrettin Hayatı öğretmedin, öğretmenim

Bu yıl da bekar kaldım Yanıma bir kız lazım Bir güzel bulamazsam Mezarım erken kazın *** Bu yıl da bekar kaldım Yanıma bir kız lazım Bir güzel bulamazsam Mezarım erken kazın *** Dar pantalon, etek mini (Oy kızlar nazeyleme) Sallanıyor her bir yeri (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** O güzel dudakları (Oy kızlar nazeyleme) Ne olurdu, öpse beni (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** Dar pantalon, etek mini (Oy kızlar nazeyleme) (Sallanıyor her bir yeri) (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** O güzel dudakları (Oy kızlar nazeyleme) Ne olurdu, öpse beni (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** Yatamam, uyuyamam Buralarda duramam Gördüğüm güzellere İnanın, dayanamam *** Yatamam, uyuyamam Buralarda duramam Gördüğüm güzellere İnanın, dayanamam *** Dar pantalon, etek mini (Oy kızlar nazeyleme) Sallanıyor her bir yeri (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** O güzel dudakları (Oy kızlar nazeyleme) Ne olurdu, öpse beni (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** Dar pantalon, etek mini (Oy kızlar nazeyleme) (Sallanıyor her bir yeri) (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** O güzel dudakları (Oy kızlar nazeyleme) Ne olurdu, öpse beni (Ölürem kızlar, nazeyleme) *** Ölürem kızlar (nazeyleme) Ölürem kızlar (nazeyleme) Ölürem kızlar (ölürem kızlar) (Ölürem kızlar)