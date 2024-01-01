Paylaşamam Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Paylaşamam
Tüm Şarkıları
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Paylaşamam, paylaşamam
Aşkımızı paylaşamam
Bakışını, gülüşünü
Ölürüm de paylaşamam
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Paylaşamam, paylaşamam
Aşkımızı paylaşamam
Bakışını, gülüşünü
Ölürüm de paylaşamam
***
Duyan duymayana desin
Ya benim ya ecelinsin
Duyan duymayana desin
Ya benim ya ecelinsin
***
Allah'tan tek dileğimsin
Hiç kimseyle paylaşamam
Allah'tan tek dileğimsin
Ölürüm de paylaşamam
***
Paylaşamam, paylaşamam
Aşkımızı paylaşamam
Bakışını, gülüşünü
Ölürüm de paylaşamam
***
Paylaşamam, paylaşamam
Aşkımızı paylaşamam
Bakışını, gülüşünü
Ölürüm de paylaşamam
***
Ömür boyu yanımda kal
Ayrılıkla paylaşamam
Ömür boyu yanımda kal
Ayrılıkla paylaşamam
***
Yalnız benim sevgilim ol
Hiç kimseyle paylaşamam
Yalnız benim sevgilim ol
Kıskanırım, paylaşamam
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Paylaşamam, paylaşamam
Aşkımızı paylaşamam
Bakışını, gülüşünü
Ölürüm de paylaşamam
***
Paylaşamam, paylaşamam
Aşkımızı paylaşamam
Bakışını, gülüşünü
Ölürüm de paylaşamam