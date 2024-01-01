Mahsun Kırmızıgül

Paylaşamam, paylaşamam Aşkımızı paylaşamam Bakışını, gülüşünü Ölürüm de paylaşamam *** Paylaşamam, paylaşamam Aşkımızı paylaşamam Bakışını, gülüşünü Ölürüm de paylaşamam *** Duyan duymayana desin Ya benim ya ecelinsin Duyan duymayana desin Ya benim ya ecelinsin *** Allah'tan tek dileğimsin Hiç kimseyle paylaşamam Allah'tan tek dileğimsin Ölürüm de paylaşamam *** Paylaşamam, paylaşamam Aşkımızı paylaşamam Bakışını, gülüşünü Ölürüm de paylaşamam *** Paylaşamam, paylaşamam Aşkımızı paylaşamam Bakışını, gülüşünü Ölürüm de paylaşamam *** Ömür boyu yanımda kal Ayrılıkla paylaşamam Ömür boyu yanımda kal Ayrılıkla paylaşamam *** Yalnız benim sevgilim ol Hiç kimseyle paylaşamam Yalnız benim sevgilim ol Kıskanırım, paylaşamam *** Paylaşamam, paylaşamam Aşkımızı paylaşamam Bakışını, gülüşünü Ölürüm de paylaşamam *** Paylaşamam, paylaşamam Aşkımızı paylaşamam Bakışını, gülüşünü Ölürüm de paylaşamam