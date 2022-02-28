Sarı Gelin Şarkı Sözleri
Mahsun Kırmızıgül Sarı Gelin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahsun Kırmızıgül Sarı Gelin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sarı Gelin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mahsun Kırmızıgül
Sarı Gelin
Tüm Şarkıları
-
Erzurum çarşı pazar
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
İçinde bir kız gezer, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
İçinde bir kız gezer, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Elimde divit kalem
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Dertlere derman yazar, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Dertlere derman yazar, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Erzurum'da bir kuş var
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Kanadında gümüş var, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Kanadında gümüş var, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Yârim gitti, gelmedi
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Sarı gelin
***
Elbet bunda bir iş var, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim
***
Elbet bunda bir iş var, ah
Nenen ölsün
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Suna yârim