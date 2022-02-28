Mahsun Kırmızıgül

Başı güneşe benzer saçının rengi Denize, göklere benzer güzel gözleri Serçeye, ceylana benzer ürkek yüreği *** Gönlümün son durağı, genç ömrümün baharı Sevdiğim güzelin adı Sarı, Sarı Kimin yarı en güzeli benim sarım Sarı, sarı, sarı çiçek Herkes yalan sensin gerçek *** Umbambau sari, umbambau ye *** Mutlu olmam için senin gülüşün yeter İçimi titretmeye bakışın yeter Beni öldürmeye canım hasretin yeter *** Sarı, Sarı sarı, sarı Kimin yarı kimin yarı en güzeli en güzeli benim sarım benim sarım Sarı, sarı sarı, sarı *** Sarı, sarı, sarı çiçek Herkes yalan sensin gerçek *** Sarı, Sarı Kimin yarı en güzeli benim sarım