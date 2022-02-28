Sarı Sarı Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Sarı Sarı
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Başı güneşe benzer saçının rengi
Denize, göklere benzer güzel gözleri
Serçeye, ceylana benzer ürkek yüreği
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Gönlümün son durağı, genç ömrümün baharı
Sevdiğim güzelin adı
Sarı, Sarı
Kimin yarı en güzeli benim sarım
Sarı, sarı, sarı çiçek
Herkes yalan sensin gerçek
***
Umbambau sari, umbambau ye
***
Mutlu olmam için senin gülüşün yeter
İçimi titretmeye bakışın yeter
Beni öldürmeye canım hasretin yeter
***
Sarı, Sarı sarı, sarı
Kimin yarı kimin yarı en güzeli en güzeli benim sarım benim sarım
Sarı, sarı sarı, sarı
***
Sarı, sarı, sarı çiçek
Herkes yalan sensin gerçek
***
Sarı, Sarı
Kimin yarı en güzeli benim sarım