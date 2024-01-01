Mahsun Kırmızıgül

Ne esmerde ne kumralda Gönlüm yalnız sarışında Ne esmerde ne kumralda Gönlüm yalnız sarışında *** Aradığım her şey onda Sarışınım, sarışınım Aradığım her şey onda Sarışınım, sarışınım *** Gözleri deniz mavisi Saçları altın sarısı Sanki güneşin yarısı Sarışınım, sarışınım *** Gözleri deniz mavisi Saçları altın sarısı Sanki güneşin yarısı Sarışınım, sarışınım *** Gül üstüne gül koklamam Öldürseler aldatamam Gül üstüne gül koklamam Öldürseler aldatamam *** Sarışın sevgilim varken Başka bir güzel tanımam Sarışın sevgilim varken Başka bir güzel tanımam *** Gözleri deniz mavisi Saçları altın sarısı Sanki güneşin yarısı Sarışınım, sarışınım *** Gözleri deniz mavisi Saçları altın sarısı Sanki güneşin yarısı Sarışınım, sarışınım