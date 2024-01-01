Sarışınım Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Sarışınım
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Ne esmerde ne kumralda
Gönlüm yalnız sarışında
Ne esmerde ne kumralda
Gönlüm yalnız sarışında
***
Aradığım her şey onda
Sarışınım, sarışınım
Aradığım her şey onda
Sarışınım, sarışınım
***
Gözleri deniz mavisi
Saçları altın sarısı
Sanki güneşin yarısı
Sarışınım, sarışınım
***
Gözleri deniz mavisi
Saçları altın sarısı
Sanki güneşin yarısı
Sarışınım, sarışınım
***
Gül üstüne gül koklamam
Öldürseler aldatamam
Gül üstüne gül koklamam
Öldürseler aldatamam
***
Sarışın sevgilim varken
Başka bir güzel tanımam
Sarışın sevgilim varken
Başka bir güzel tanımam
***
Gözleri deniz mavisi
Saçları altın sarısı
Sanki güneşin yarısı
Sarışınım, sarışınım
***
Gözleri deniz mavisi
Saçları altın sarısı
Sanki güneşin yarısı
Sarışınım, sarışınım