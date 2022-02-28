Saygımdan Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Saygımdan
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Dünya'ya yeniden bir daha gelseydim
Bir değil bin defa seni severdim
Yolumuz ayrıldı, seni özledim
Ne kavgalar ettik sustum kaldım ah
Sustum kaldım
***
Saygımdan, başımı eğdim konuşmadım
Hırsımdan, duvarlara yumruk attım
Aşkımdan, yüreğime taş bastım
Sevgimden
***
Sevgimden, başımı eğdim konuşmadım
Öfkemden, duvarlara yumruk attım
Derdimden, içtim içtim ağladım
Sevgimden
***
Sen benim gökyüzüm ben bastığın toprak
Ben sana mecburum ben sana tutsak
Sen benim evrenim ben içinde kaçak
Ne yaptıysan bana sustum kaldım ah
Sustum kaldım
***
Saygımdan, başımı eğdim konuşmadım
Hırsımdan, duvarlara yumruk attım
Aşkımdan, yüreğime taş bastım
Sevgimden
***
Sevgimden, başımı eğdim konuşmadım
Öfkemden, duvarlara yumruk attım
Derdimden, içtim içtim ağladım
Sevgimden