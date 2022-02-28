Mahsun Kırmızıgül

Dünya'ya yeniden bir daha gelseydim Bir değil bin defa seni severdim Yolumuz ayrıldı, seni özledim Ne kavgalar ettik sustum kaldım ah Sustum kaldım *** Saygımdan, başımı eğdim konuşmadım Hırsımdan, duvarlara yumruk attım Aşkımdan, yüreğime taş bastım Sevgimden *** Sevgimden, başımı eğdim konuşmadım Öfkemden, duvarlara yumruk attım Derdimden, içtim içtim ağladım Sevgimden *** Sen benim gökyüzüm ben bastığın toprak Ben sana mecburum ben sana tutsak Sen benim evrenim ben içinde kaçak Ne yaptıysan bana sustum kaldım ah Sustum kaldım *** Saygımdan, başımı eğdim konuşmadım Hırsımdan, duvarlara yumruk attım Aşkımdan, yüreğime taş bastım Sevgimden *** Sevgimden, başımı eğdim konuşmadım Öfkemden, duvarlara yumruk attım Derdimden, içtim içtim ağladım Sevgimden