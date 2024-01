Mahsun Kırmızıgül

Rüzgar gibi geldi geçti yıllarım Aynada kendimi tanıyamadım Rüzgar gibi geldi geçti yıllarım Aynada kendimi tanıyamadım *** Son bulacak birgün benimde hayatım Bu fani dünyada misafirim ben ah Son bulacak birgün benimde hayatım Kiralık dünyada misafirim ben *** Başroldeyim her sahnede yanımdaki dostlar nerede Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum Başroldeyim her sahnede hiç dostum yok hepsi sahte Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum *** Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda yalnızları oynuyorum Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda mutluluğu oynuyorum *** Nice feryat gizli suskunluğumda Savaştım çırpındım can pazarında Nice feryat gizli suskunluğumda Savaştım çırpındım can pazarında *** Bir can borcum kaldı oda Allah'a Kiralık dünyada misafirim ben, ah Bir can borcum kaldı oda Allah'a Kiralık dünyada misafirim ben *** Başroldeyim her sahnede çok sevdiğim dostlarım nerde Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum Başroldeyim her sahnede hiç dostum yok hepsi sahte Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum *** Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda yalnızları oynuyorum Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda mutluluğu oynuyorum