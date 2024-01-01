Mahsun Kırmızıgül

-
Aaaahhh
Sevdalıyım
Aaaah
Sevdalıyım
***
Sana vurgun sana yenik
Bu zavallı yüreğim
Sana vurgun sana yenik
Bu zavallı yüreğim
***
Deli eder bu sensizlik
Seviyorum sevdalıyım
Deli eder bu sensizlik
Seviyorum sevdalıyım
***
Sevdalıyım sevdalıyım
Yaban gülüm sevdalıyım
Bu sevdada yalanım yok
İmanıma sevdalıyım
***
Sevdalıyım sevdalıyım
Yaban gülüm sevdalıyım
Bu sevdada yalanım yok
Allahıma sevdalıyım
***
Hayat sensin neşem sensin
Dünyalara bedelsin
Hayat sensin neşem sensin
Dünyalara bedelsin
***
Herkes bunu böyle bilsin
Deli gibi gibi sevdalıyım
***
Cümle alem böyle bilsin
İmanıma sevdalıyım
***
Sevdalıyım sevdalıyım
Yaban gülüm sevdalıyım
Bu sevdada yalanım yok
İmanıma sevdalıyım
***
Sevdalıyım sevdalıyım
Yaban gülüm sevdalıyım
Bu sevdada yalanım yok
Allahıma sevdalıyım
***
Sevdalıyım sevdalıyım
Yaban gülüm sevdalıyım
Bu sevdada yalanım yok
Allahıma sevdalıyım
-
Bir lokma ekmeği ikiye böldük
Beraber ağladık beraber güldük
Ne günler yaşadık ne günler
Hayat bir masalmış arkadaş
***
Elveda aşklara
Elveda yıllara
Bu nankör zamana
Yenildim arkadaş
***
İnsanı insana
Ezdiği bu yerde
Bir ömür harcadık
Tükendik arkadaş
***
Bir türlü bitmedi bu hayat kavgamız
Hep başka bahara kaldı bak sevdamız
Kim vurduya gitti yarınlarımız
Hayat bir kumarmış arkadaş
***
Çocukken ne düşler kurardık senle
Masmavi bir dünya çizerdik senle
Mutluluk içinde barış içinde
Hatırlar mısın arkadaş
***
Sınırı olmayan bir dünya yok mu
Savaşsız kavgasız bir dünya yok mu
İnsanca yaşamak bu bize çok mu
Söylesene arkadaş
-
Ben yasaklara değil sevdalara yenildim
Ben yıllara değil yalnızlığa yenildim
Ben hayata değil tek sana yenildim
Benim sana olan bu sevdam bitmez
***
Zincirlere vursalar
Zamanı durdursalar
Sırtımdan da vursalar
Bu sevda bitmez
***
Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez
Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez
İstersen çek git eller kıymetini bilmez
Benim sana olan bu sevdam bitmez
-
Uzaklardan bakma öyle
Ben yabancı değilim
***
Uzaklardan bakma öyle
Ben yabancı değilim
***
Sen dünyalar güzeliysen
Ben de aslan gibiyim
***
Öldüm, aman aman
Yandım, anam anam
***
Öldüm, aman aman
Yandım, anam anam
***
Gözlerin çakmak çakmak
Amacın beni yakmak
Uzak durma sevgilim
Olur mu benden kaçmak?
***
Gözlerin çakmak çakmak
Amacın beni yakmak
Uzak durma sevgilim
Olur mu benden kaçmak?
***
Yalnız seni sevmişim ben
Bu alemin içinde
***
Yalnız seni sevmişim ben
Bu alemin içinde
***
Başkasına gönül vermem
Hep sen varsın içimde
***
Öldüm, aman aman
Yandım, anam anam
***
Öldüm, aman aman
Yandım, anam anam
***
Gözlerin çakmak çakmak
Amacın beni yakmak
Uzak durma sevgilim
Olur mu benden kaçmak?
***
Gözlerin çakmak çakmak
Amacın beni yakmak
Uzak durma sevgilim
Olur mu benden kaçmak?
-
Beni hor görme kardaşım
Sen altınsın ben tunç muyum
Beni hor görme kardaşım?
Sen altınsın ben tunç muyum?
***
Aynı vardan var olmuşuz
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben saç mıyım dost?
***
Aynı vardan var olmuşuz
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben saç mıyım dost?
***
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
***
Böyle emretmiş yaradan
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin ben uçmuyum dost?
***
Böyle emretmiş yaradan
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin ben uçmuyum dost?
***
Tabiata insan aşık
Topraktan olduk kardaşık
Tabiata insan aşık
Topraktan olduk kardaşık
***
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben baç mıyım dost?
***
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben baç mıyım dost?
-
Yemek yapmayı bilmezsin
Ütüden anlamazsın
Yemek yapmayı bilmezsin
Ütüden anlamazsın
***
İki dakika geç kalsam
Hesap kitap sorarsın
Çok konuşma kem küm etme
Yüreğimi tüketme
Sevdiğimi inkar etme
Allahın var mı senin?
***
Dır dır etme vır vır etme
Canımı sıkma benim
Sevdiğime pişman etme
Allahın varmı senin?
Dır dır etme vır vır etme
Canımı sıkma benim
Sevdiğime pişman etme
Allahın varmı senin?
***
İki tatlı söz etmezsin
Güler yüz göstermezsin
İki tatlı söz etmezsin
Güler yüz göstermezsin
***
Ne öptürür ne öpersin
Allahın varmı senin?
Çok konuşma kem küm etme
Yüreğimi tüketme
Sevdiğimi inkar etme
Allahın var mı senin?
***
Dır dır etme vır vır etme
Canımı sıkma beni
Sevdiğime pişman etme
Allahın varmı senin?
Dır dır etme vır vır etme
Canımı sıkma benim
Sevdiğime pişman etme
Allahın varmı senin?
-
Hele yâr yâr yâr
Zalim yâr, hain yâr
Kafir yâr, çapkın yar
Le le le, le-le-le-le, leylim le yâr, leylim le yâr
***
Ne zalimsin yârim
Ben sana kurbanım
Yüzüne hayranım
Sevgili sultanım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
***
Hele yâr yâr yâr
Zalim yâr, hain yâr
Kafir yâr, çapkın yar
Le le le, le-le-le-le, leylim le yâr, leylim le yâr
***
Ne zalimsin yârim
Ben sana kurbanım
Yüzüne hayranım
Sevgili sultanım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
-
Yüreğime ateş düştü yakar durmaz
Yüreğime ateş düştü yakar durmaz
Kara haber geldi dam'a düşmüşsün kekom
Düşmüşsün kekom, düşmüşsün
Dertlerimiz birdir artar eksilmez
Dostları arayıp bizi sormuşsun kekom
Sormuşsun kekom sormuşsun
***
Benim kekom yanlış bilmez
Benim kekom kuş incitmez
Boynu bükük kekom gülmez
Ah dağlar üstüme üstüme yıkılır gayrı
***
Türkülerde kaldı o eski günler
Türkülerde kaldı o eski günler
Kelepçesiz olmalıydı bilekler kekom
Bilekler kekom bilekler
***
Şimdi acısına dağlar dayanmaz
Paramparça oldu yiğit yürekler kekom
Yürekler kekom yürekler
Benim kekom yanlış bilmez
Benim kekom kuş incitmez
***
Boynu bükük kekom gülmez
Ah dağlar üstüme üstüme yıkılır gayrı
Benim kekom kekom yalnış bilmez
Benim kekom kuş incitmez
Boynu bükük kekom gülmez
Ah dağlar üstüme üstüme yıkılır gayrı
-
Yine hatırladım, doldu gözlerim
Ey güzel bakışlım neredesin şimdi?
***
Hasretinden yanar gider, özlerim
Yüzü gül nakışlım, şimdi neredesin?
Neredesin, neredesin, neredesin?
***
Hasretinden yanar gider, özlerim
Yüzü gül nakışlım, şimdi neredesin?
Ay neredesin, vay neredesin, oy neredesin?
***
Kendin uzaklarda, hayalin bende
Gezinip durursun kirpiklerimde
***
Başım ayrı durur sanki bedende
Cana can katışlım şimdi neredesin?
Neredesin, neredesin, neredesin?
***
Başım ayrı durur sanki bedende
Cana can katışlım şimdi nerdesin?
Ay neredesin, vay neredesin, oy neredesin?
-
Sana olan sevgimi
Bilmem, nasıl anlatsam
Seni gördüm göreli
Başka güzel tanımam
***
Sana olan sevgimi
Bilmem, nasıl anlatsam
Seni gördüm göreli
Başka güzel tanımam
***
Seni seviyorum (yalan)
Sana bayılıyorum (yalan)
Sana yanıyorum (yalan)
Yalan, yalan atamam
Ölsem de kandıramam
***
Seni seviyorum (inanmam)
Sana bayılıyorum (inanmam)
Sana yanıyorum (inanmam)
İnan yalan atamam
Ölsem de kandıramam
Yalan, yalan atamam
Ölsem de kandıramam
***
Senden başka görürse
İki gözüm kör olsun
Senden başka severse
Bu yüreğim taş olsun
***
Senden başka görürsem
İki gözüm kör olsun
Senden başka seversem
Bu yüreğim taş olsun
***
Seni seviyorum (yalan)
Sana bayılıyorum (yalan)
Sana yanıyorum (yalan)
Yalan, yalan atamam
Ölsem de kandıramam
***
Seni seviyorum (inanmam)
Sana bayılıyorum (inanmam)
Sana yanıyorum (inanmam)
İnan yalan atamam
Ölsem de kandıramam
Yalan, yalan atamam
Ölsem de kandıramam
-
-
Aman mezarımı yol üstüne kazsınlar
Aman tevkilimi baş ucuma yazsınlar
Oy oy oy oy oy oy oy
Oy oy oy oy oy oy oy
Aman burdan gelen geçen yolcular
Aman aman aman aman aman aman aman
Valla burda bir garip öldü desinler
Oy oy oy oy oy oy oy
Oy oy oy oy oy oy oy
Valla çetindir ölüm ölüm ölüm ölüm
Kardaş çetindir ölüm ölüm
Getirin nazlı yavrumu görüm
Ben garibem nasıl edim
Kimsesizem nere gidem
Yaralıyam ben oy oy oy oy
***
Hele yar yar yar, zalım yar
Hayın yar, kafir yar, çapkın yar
Le le le le le le leylim le yar, leylim le yar
***
Ne zalımsın yarim
Ben sana kurbanım
Yüzüne hayranım
Sevgili sultanım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
***
Hele yar yar yar, zalım yar
Hayın yar, kafir yar, çapkın yar
Le le le le le le leylim le yar, leylim le yar
***
Ne zalımsın yarim
Ben sana kurbanım
Yüzüne hayranım
Sevgili sultanım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
-
Mesken tuttum gurbet eli
Zindan olur geceleri
Mesken tuttum gurbet eli
Zindan olur geceleri
***
Hasret sarmış her yerimi
Canım hemşerim
Hasret sarmış bedenimi
Canım hemşerim
***
Ah hemşerim vah hemşerim
Memleketimi özledim
Anam babam bir tarafta
Yâri özledim
***
Ah hemşerim vah hemşerim
Memleketimi özledim
Anam babam bir tarafta
Yâri özledim
***
Anam hasta gidemedim
Kıymetini bilemedim
Anam hasta gidemedim
Kıymetini bilemedim
***
Son nefeste göremedim
Yandım hemşerim
Son nefeste göremedim
Canım hemşerim
***
Ah hemşerim vah hemşerim
Memleketimi özledim
Anam babam bir tarafta
Yâri özledim
***
Ah hemşerim vah hemşerim
Memleketimi özledim
Anam babam bir tarafta
Yâri özledim
***
Sende mi gidiyorsun memlekete?
Güle güle hemşerim
Bizimkileri görürsen selam söyle
Onu gördüm de
Yine aynı gururlu, başı dimdikti de
Sakın ha yıkıldığımı, sakın ha ezildiğimi söyleme be hemşerim
Yârimi görürsen ona da selam söyle
***
Artık benim yolumu gözlemesin
Bu halimi görüpte ağlamasın, üzülmesin
Yine gönlü sendeydi de
İsmini söylerken bile gözleri doldu de
Unuttu zannetmesin, beni de kötü bilmesin
Varsın bu işe de yazımızdır, kaderimizdir bizim
***
Ah hemşerim vah hemşerim
Memleketimi özledim
Anam babam bir tarafta
Yâri özledim
***
Ah hemşerim vah hemşerim
Memleketimi özledim
Anam babam bir tarafta
Yâri özledim
-
Ne oldu da niye böyle oldu sonumuz
Bir yanımız almış alev kar bir yanımız
Bir yanımız yangınlarda kar bir yanımız
***
Eritmez dağlar karını
Duymaz oldu feryadımı
Yarin hali berbadını
Bilirmisin dinsiz dağlar
***
Kilit vurma yollarıma
Dikilip durma karşıma
Geç olmadan imdadıma
Ulaşan dağlar, dağlar
***
Ey ayrılık gözün aydın yar olamadık
Ne diyeyim sende yardan ayrıl ayrılık
Ayrılda gör gör neymiş yardan ayrılık
***
Eritmez dağlar karını
Duymaz oldu feryadımı
Yarin hali berbadını
Bilirmisin dinsiz dağlar
***
Kilit vurma yollarıma
Dikilip durma karşıma
Geç olmadan imdadıma
Ulaşan dağlar, dağlar
-
Mahsun, Mahsun ma gurban
***
Kızlar kızlar gelem mi
Yanağızdan öpem mi
Siz ananızın koynunda
Ben soğuktan ölem mi
***
Kızlar yüreğim sızlar
Derdime derman kızlar
Bir kereden ne çıkar
Yandım yanaram kızlar
***
Kızlar yüreğim sızlar
Derdime derman kızlar
Bir kereden ne çıkar
Yandım yanaram kızlar
***
Kızlar kızlar gelem mi
Yanağızdan öpem mi
Siz ananızın koynunda
Ben soğuktan ölem mi
***
Kızlar kızlar gelem mi
Yanağızdan öpem mi
Siz ananızın koynunda
Ben soğuktan ölem mi
***
Kızlar kızlar gelem mi
Yanağızdan öpem mi
Siz ananızın koynunda
Ben soğuktan ölem mi
***
Vay beni vaylar beni
Öldürür nazlar beni
Adamı bir hoş eder
Kandırır kızlar beni
***
Vay beni vaylar beni
Öldürür nazlar beni
Adamı bir hoş eder
Kandırır kızlar beni
***
Kızlar kızlar gelem mi
Yanağızdan öpem mi
Siz ananızın koynunda
Ben soğuktan ölem mi
***
Kızlar kızlar gelem mi
Yanağızdan öpem mi
Siz ananızın koynunda
Ben soğuktan ölem mi
***
Kızlar kızlar gelem mi
Yanağızdan öpem mi
Siz ananızın koynunda
Ben soğuktan ölem mi
***
Kızlar kızlar gelem mi
Yanağızdan öpem mi
Siz ananızın koynunda
Ben soğuktan ölem mi
***
Lo lo Mahsun
-