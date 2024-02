Mahsun Kırmızıgül

Ey İstanbul İstanbul Yedun gurbetçileri Yedun gurbetçileri Ey İstanbul İstanbul Yedun gu Yedun gu Yedun gu Yedun gu Yedun gurbetçileri Yedun gurbetçileri Kiminun yari ağlar Kiminun yavrilari Kiminun yari ağlar Kiminun yavrilari Yanayim yarum içun Savurayim gülumi Sevda limanlarina Sürsunler ikimuzi Pedaliza o Pedaliza Madem oldi sevdaluk Seven seveni alsa Seven seveni alsa Pedaliza o Pedaliza Madem oldi sevdaluk Seven seveni alsa Seven seveni alsa Ah benum sari kizum Birak seveyim seni Birak seveyim seni Ah benum sari kizum Birak se Birak se Birak se Birak se Birak seveyim seni Birak seveyim seni Kovsunlar ikimuzi Lanetlesunler bizi Kovsunlar ikimuzi Lanetlesunler bizi Yanayim senun içun Savurayim gülumi Sevda limanlarina Sürsunler ikimuzi Pedaliza o Pedaliza Madem oldi sevdaluk Seven seveni alsa Seven seveni alsa Pedaliza o Pedaliza Madem oldi sevdaluk Seven seveni alsa Seven seveni alsa Pedaliza o Pedaliza Madem oldi sevdaluk Seven seveni alsa Seven seveni alsa Pedaliza o Pedaliza Madem oldi sevdaluk Seven seveni alsa Seven seveni alsa