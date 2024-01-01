Mahsun Kırmızıgül

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Anlatamam, anlatamam diyorsun
Söyle benden neden bunu gizliyorsun
Korkularım benliğimi sardı yine
Bir başıma dayanamam biliyorsun sevgilim
***
Söyle bana, söyle bana dileğini
Haydi sokul sarıl bana ver elini sevgilim
***
Seviyor musun, seviyorum
Bir daha söyle, seviyorum
Bir daha söyle, seviyorum
Bende seni sevgilim
***
Seviyor
Bir daha söyle, seviyorum
Bir daha söyle, seviyorum
Bende seni sevgilim
***
Ah ne olur bir inansam sözlerine
Düşünmeden kapanırım dizlerine
Mutlu olmam sen olmadan mümkün değil
Çaresi yok bağlanmışım izlerine sevgilim
Dünyalara rüyalara değişmem
Bir ömre saçlarının bir telini sevgilim
***
Seviyor musun, seviyorum
Bir daha söyle, seviyorum
Bir daha söyle, seviyorum
Bende seni sevgilim
***
Seviyor musun, seviyorum
Bir daha söyle, seviyorum
Bir daha söyle, seviyorum
Bende seni sevgilim
-
hey sevdamin minik kusu
uca uca yoruldun mu
hey sevdamin minik kusu
uca uca yoruldun mu
noldu sana darildin mi
seve seve yoruldun mu
noldu sana darildin mi
seve seve yoruldun mu
aahhh... kizobom bom
aahhh... kizobom bom
hey sevdamin gokce gulu
aca aca sarardin mi
hey sevdamin gokce gulu
aca aca sarardin mi
noldu sana kirildin mi
seve seve yoruldun mu
noldu sana kirildin mi
seve seve yoruldun mu
aahhh... kizobom bom
aahhh... kizobom bom
hey sevdamin minik kusu
uca uca yoruldun mu
hey sevdamin minik kusu
uca uca yoruldun mu
noldu sana darildin mi
seve seve yoruldun mu
noldu sana darildin mi
seve seve yoruldun mu
aahhh... kizobom bom
aahhh... kizobom bom
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Ayişem ineklerun hep karabaş karabaş
Gelir misun benumla yaylalara arkadaş
Ayişeme yan gözlan kimseler bakmayacak
O yaylaya çıkmadan çiçekler açmayacak
Giyin kuşan Ayişem gel geç bizum köylerden
Bakacağum peşune utanirum ellerden
Atun beni ateşe cayir cayir yanayim
Koyun beni mezara Ayşemlan uyuyayim
Evet Ayşem, memleketler içerisinde bir güzel memlekettir Türkiyem
Ama memleketimizde kadın olmak zor zanaat öyle değil mi
Sen gittikten sonra değişen bir şey yok buralarda
Yine Rahşan var yine Süleyman var ve yine karanlık beyinler
Ama sen ölüme yan, yan ki uyan
Uyan ki bestelerime güldüğünü işleyeyim kadınım
Ablam kızına senin adını verdi, seslenmeye dayanamam
Unutmadan
Bu sene de şampiyonluğa oynuyoruz
Ama sen ölüme yan Ayşem yan, yan ki uyan
Uyan ki bestelerime güldüğünü işleyeyim kadınım, kadınım, kadınım
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Ey İstanbul İstanbul
Yedun gurbetçileri
Yedun gurbetçileri
Ey İstanbul İstanbul
Yedun gu
Yedun gu
Yedun gu
Yedun gu
Yedun gurbetçileri
Yedun gurbetçileri
Kiminun yari ağlar
Kiminun yavrilari
Kiminun yari ağlar
Kiminun yavrilari
Yanayim yarum içun
Savurayim gülumi
Sevda limanlarina
Sürsunler ikimuzi
Pedaliza o Pedaliza
Madem oldi sevdaluk
Seven seveni alsa
Seven seveni alsa
Pedaliza o Pedaliza
Madem oldi sevdaluk
Seven seveni alsa
Seven seveni alsa
Ah benum sari kizum
Birak seveyim seni
Birak seveyim seni
Ah benum sari kizum
Birak se
Birak se
Birak se
Birak se
Birak seveyim seni
Birak seveyim seni
Kovsunlar ikimuzi
Lanetlesunler bizi
Kovsunlar ikimuzi
Lanetlesunler bizi
Yanayim senun içun
Savurayim gülumi
Sevda limanlarina
Sürsunler ikimuzi
Pedaliza o Pedaliza
Madem oldi sevdaluk
Seven seveni alsa
Seven seveni alsa
Pedaliza o Pedaliza
Madem oldi sevdaluk
Seven seveni alsa
Seven seveni alsa
Pedaliza o Pedaliza
Madem oldi sevdaluk
Seven seveni alsa
Seven seveni alsa
Pedaliza o Pedaliza
Madem oldi sevdaluk
Seven seveni alsa
Seven seveni alsa
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Eğilmez başın gibi
Gökler bulutlu efem
Dağlar yoldaşın gibi
Sana ne mutlu efem, efem
Eğilmez başın gibi
Gökler bulutlu efem
Dağlar yoldaşın gibi
Sana ne mutlu efem, efem
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin, şenlik senin
Sana ne mutlu efem efem
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin, şenlik senin
Sana ne mutlu efem efem
Sabah güneşi gibi
Gönlüme doğdun efem
Sabah yıldızı gibi
İçime aktın efem efem
Sabah güneşi gibi
Gönlüme doğdun efem
Sabah yıldızı gibi
İçime aktın efem efem
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin, şenlik senin
Sana ne mutlu efem efem
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin, şenlik senin
Sana ne mutlu efem efem
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin, şenlik senin
Sana ne mutlu efem efem
Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin
Gün senin, şenlik senin
Sana ne mutlu efem efem
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Divane âşuk gibi da dolaşırum yollarda
Divane âşuk gibi da dolaşırum yollarda
Kız senun sebebune, yâr senun sebebune da
Kaldum İstanbul′larda, kaldum İstanbul...
Bi' vefasuz yüzinden, bi′ hayırsuz yüzinden da
Kaldum İstanbul'larda, kaldum İstanbul...
Oy Asiye Asiye, tütün koydum kesiye
Anan seni verecek da bir bağa pirasiya
Oğlu Nazif'um
Nenen seni verecek da bir bağa pirasiya
Oğlu Nazif′um
Ağasar′ın balını da gel salını salını
Ağasar'ın balını da gel salını salını
Adam cebinde taşir senun gibi gelini
Adam cebinde taşir da senun gibi gelini
Oğlu Nazif′um
Adam cebinde taşir da senun gibi gelini
Oğlu Nazif'um
Kuş uşti, yavri kaldi da gökyüzi mavi kaldi
Kuş uşti, yavri kaldi da gökyüzi mavi kaldi
Anahtari sendedur da ey yavrim
Gönlum gilitli kaldi da gönlum gilitli kaldi
Anahtari sendedur da sevduğum
Gönlum gilitli kaldi da gönlum gilitli kaldi
Dere kunduzi misun da sabah yildizi misun?
Geleceğum peşune da beni alaca′ misun?
Dere kunduzi misun da sabah yildizi misun?
Geleceğum peşune da beni alaca' misun?
Yavuz geliyi Yavuz da denizi yara yara
Yavuz geliyi Yavuz da denizi yara yara
Gız ben seni alacağum başuna vura vura
Gız ben seni alacağum başuna vura vura
Dağlar gibi dalgalari ben aşarum, aşarum
Dağlar-lar gibi dalgalari ben aşarum, aşarum
Takamun içerisinde kral gibi yaşarum
Takamun içerisinde kral gibi yaşarum
Uy şalvar güzel şalvar, yedi yerden bağlisun
Oy şalvar güzel şalvar, yedi yerden bağlisuın
Dişaridan çiçek açtun, içerden ne hâldasun?
Dişaridan çiçek açtun, içerden ne hâldasun?
O bokli şalvarunun ben verdum parasini
O bokli şalvarunun ben verdum parasini
Seni alan uşağun severum anasini
Seni alan uşağun severum anasini
Derule del-derule, derule del-derule
Derule del-derule, derule del-derule
Derule del-derule, derule del-derule
Derule del-derule, derule del-derule
Derule del-derule, derule del-derule
Derule del-derule, derule del-derule
Derule del-derule, derule del-derule
Derule del-derule, derule del-derule
Derule del-deru...
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mahirum mahirum
anan kurban olsun kanlaruna
tatli canlaruna baldan tatli
bal aduna e mahirum
oglum oglum oglum oglum
baban kurban olsun canlaruna
baban kurban olsun kanlaruna
atun beni denize
ben daha niye yasayacagum
oy oy oy...
ulan mahir
ulan mahir
ulan mahir
ulan mahir cakmak cakmak
ah buban ahmak
ulan mahir cakmak cakmak
ah buban ahmak
oglum oglum oglum oglum
baban kurban olsun canlaruna
sari iskarpinlarun kan doldi
baban kurban olsun kolundaki nacar saata
oy oy oy...
ulan mahir
ulan mahir
ulan mahir
ulan mahir cakmak cakmak
ah buban ahmak
ulan mahir cakmak cakmak
ah buban ahmak
lalalala...
ulan mahir cakmak cakmak
ah buban ahmak
ulan mahir cakmak cakmak
ah buban ahmak
ulan mahir cakmak cakmak
ah buban ahmak
ulan mahir cakmak cakmak
ah buban ahmak
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Nazlı yârim, geldim sana
Fistanını toplasana
Nazlı yârim, geldim sana
Fistanını toplasana
Kemençeler çalınıyo'
Bize horon oynasana, hey