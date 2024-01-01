Mahsun Kırmızıgül

Su Çimeni (Uzun Hava) Su çimeni, su çimeni Su göğertir su çimeni Dağlarda ah, dağlarda lale idim Vallah' kopardı, vallah' kopardı Yolcu beni, yolcu beni *** Ah, ah deryada Deryada balık idim Vallah' tuttu zalım torcu beni Torcu beni ay, ay, ay *** Çöllerde ey, ey, ey, ey, ey, ey Çöllerde ceylan idim Vallah' vurdu zalım kervancı beni Kervancı beni ay, ay, ay, ay, ay, ay *** Bahçada, bahçada bir gül idim Vallah' kopardı, vallah' kopardı Ah, bir güzel beni Güzelin eline kurban olum ay, ay Yaradan aşkına vurma ay, ay, ay

Ağlama Sen Yeller gibi estim durdum Gül gibi soldum Yalnızlığın türküsünü Ben senden çaldım *** Ağlama sen, ağlama sen Haydi biraz gül Geleceksen yollarına Gül dökeyim gül *** Sevdaların durağında Hep yalnız kaldım Yalnızlığın korkusuna Hep sensiz daldım *** Ağlama sen, ağlama sen Haydi biraz gül Geleceksen yollarına Gül dökeyim gül

12'den Vuracağım Düşe kalka çıktım yola Yorulsamda vermem mola Düşe kalka çıktım yola Yorulsamda vermem mola *** Başım koydum ben bu yola 12'den vuracağım Çektim hayat çilesini Düşünmedim hilesini *** Yaşamanın zirvesini 12'den vuracağım Çektim hayat çilesini Düşünmedim hilesini *** Yaşamanın zirvesini 12'den vuracağım *** Hayattayım bir başıma Göz koyamam el aşına Hayattayım bir başıma Boyun eymem el aşına *** Hedefimi tek başıma 12'den vuracağım Çektim hayat çilesini Düşünmedim hilesini *** Yaşamanın zirvesini 12'den vuracağım Çektim hayat çilesini Düşünmedim hilesini *** Yaşamanın zirvesini 12'den vuracağım Çektim hayat çilesini Düşünmedim hilesini *** Yaşamanın zirvesini 12'den vuracağım Çektim hayat çilesini Düşünmedim hilesini *** Yaşamanın zirvesini 12'den ...

Bebeğim Allahını Seveyim Duysun dağlar duysun taşlar Seviyorum içim yanar *** Duysun dağlar duysun taşlar Seviyorum içim yanar Kalbim yalnız sana tapar Allahını seveyim *** Bebeğim benim bebeğim benim İlk göz ağrım sevdiğim benim Bebeğim benim bebeğim benim İlk göz ağrım sevdiğim benim *** Allahını seveyim canımı vereyim Uğruna öleyim bebeğim benim Allahını seveyim canımı vereyim Uğruna öleyim bebeğim benim *** Ateş oldun içimdesin Şarkı oldun dilimdesin Ateş oldun içimdesin Şarkı oldun dilimdesin *** Perde oldun gözümdesin Allahını seveyim *** Bebeğim benim bebeğim benim İlk göz ağrım sevdiğim benim Bebeğim benim bebeğim benim İlk göz ağrım sevdiğim benim *** Allahını seveyim canımı vereyim Uğruna öleyim bebeğim benim Allahını seveyim canımı vereyim Uğruna öleyim bebeğim benim *** Bebeğim benim bebeğim benim İlk göz ağrım sevdiğim benim Bebeğim benim bebeğim benim İlk göz ağrım sevdiğim benim *** Allahını seveyim canımı vereyim Uğruna öleyim bebeğim benim

Bende Sizdenim Gecenin hüzünlü karanlığında İnleyen garipler bende sizdenim Vicdansız hayatın dalgalarında Çırpınan insanlar bende sizdenim Çaresiz insanlar bende sizdenim Hayata kahretmiş yalnız dolaşan Kirpikler islanmış gözler perişan *** Bir lokma ekmeğin peşinde koşan İşçiler memurlar bende sizdenim Çaresiz insanlar bende sizdenim Doğacak güneşten Umut bekleyen Birazcık mutluluk huzur isteyen Yaşama hakkımız nerde diyen Sevdalı insanlar bende sizdenim

Gözleri Fettan Güzel Gözleri Var Karadan Haktir Bizi Yaradan Gözleri Var Karadan Haktir Bizi Yaradan Bir Gün Görmesem Seni Başim Almam Beladan Gözleri Fettan Güzel *** Gözleri Fettan Güzel Derde Dert Katan Güzel Elinden Nere Gidim Ah Bize Şer Satan Güzel *** Gözleri Fettan Güzel Derde Dert Katan Güzel Elinden Nere Gidim Ah Bize Şer Satan Güzel *** Gözleri Biçim Biçim Bilmem Nedir Suçum Gözleri Biçim Biçim Bilmem Nedir Suçum Sen Beni Berdar Ettin Bir Ela Gözlü İçin Gözleri Fettan Güzel *** Gözleri Fettan Güzel Derde Dert Katan Güzel Elinden Nere Gidim Bize Şer Satan Güzel *** Gözleri Fettan Güzel Derde Dert Katan Güzel Elinden Nere Gidim Bize Şer Satan Güzel *** Gözleri Fettan Güzel Derde Dert Katan Güzel Elinden Nere Gidim Bize Şer Satan Güzel *** Gözleri Fettan Güzel Derde Dert Katan Güzel Elinden Nere Gidim Bize Şer Satan Güzel

Günah Dünya zalim bir değirmen Geze geze öğrendim ben Dünya zalim bir değirmen Geze geze öğrendim ben Hayat okul dert öğretmen Yaza çize öğrendim ben Hayat okul dert öğretmen Yaza çize öğrendim ben İçimdeki bu gurbeti Kurşun gibi bu hasreti Kalleşliği ihaneti Bilki senden öğrendim ben *** bana günah (Günah) sana günah (Günah) bize günah günah günah (Günah) bana günah (Günah) sana günah (Günah) bize günah günah günah Bu dünyanın kopmuş ipi Belli değil sonu dibi Bu dünyanın kopmuş ipi Belli değil sonu dibi Acıları tesbih gibi Çeke çeke öğrendim ben Acıları tesbih gibi Çeke çeke öğrendim ben İçimdeki bu gurbeti Kurşun gibi bu hasreti Kalleşliği ihaneti Bilki senden öğrendim ben *** bana günah (Günah) sana günah (Günah) bize günah günah günah (Günah) bana günah (Günah) sana günah (Günah) bize günah günah günah *** bana günah (Günah) sana günah (Günah) bize günah

Mavi Göz Usandım Yalnızlıktan Tanrım El Açıyorum Usandım Yalnızlıktan Tanrım El Açıyorum Beni Candan Sevecek Bir Güzel Arıyorum *** Hangi Göz Mavi Göz Yeşil Göz Ne Ela Gözler Benim İçin En Güzeli Manalı Gözler Hangisi Sarışın Esmeri Ne De Kumralı Benim İçin En Güzeli İnsan Olanı *** Mavi Göz Yeşil Göz Ne Ela Gözler Benim İçin En Güzeli Manalı Gözler Sarışın Esmeri Ne De Kumralı Benim İçin En Güzeli İnsan Olanı *** Aradım Yorulmadım Kimseye Tutulmadım Aradım Yorulmadım Kimseye Tutulmadım Bu Kalbimi Yakacak Bir Güzel Bulamadım *** Hangi Göz Mavi Göz Yeşil Göz Ne Ela Gözler Benim İçin En Güzeli Manalı Gözler Hangisi Sarışın Esmeri Ne De Kumralı Benim İçin En Güzeli İnsan Olanı *** Mavi Göz Yeşil Göz Ne Ela Gözler Benim İçin En Güzeli Manalı Gözler Sarışın Esmeri Ne De Kumralı Benim İçin En Güzeli İnsan Olanı

Maço Erkek Sen büyük şehirlerin süslü kızı Ben uzak köylerin garip çocuğu Senin dudakların boyalı ellerin ojeli Benim ayaklarım çatlak ellerim nasırlı Senin doğduğun büyüdüğün kentlerde çıkar fabrika dumani Benim doğduğum uzak köylerimde çıkar tezek dumanı Dedimya güzel gözlüm Ben sevdim mi allahına kadar severim Ben anlamam poptan cazdan operadan Ben anlarım halaydan horondan zeybekten uzun havadan Dedimya güzel gözlüm Varsın bana anadolu erkeği desinler Varsın bana maço erkek desinler Seviyorum seni hemde allahına kadar Ne derlerse desinler *** Olmayaki bana yanlış yapasın Tanımam vururum seni tamam mı Aşkımızın binasını yıkasın Acımam vururum seni tamam mı *** Varsın bana maço erkek desinler Varsın bana kıskanç erkek desinler Varsın dedikodumuzu etsinler Seviyorum ne derlerse desinler Varsın bana sarhoş erkek desinler Varsın bana berduş erkek desinler Varsın dedikodumuzu etsinler Seviyorum ne derlerse desinler *** Ya benim olursun yada toprağın Yalanı yanlışı olmaz sevdanın Benimle yeşersin dalın yaprağın Yoksa yazın kışa döner tamam mı *** Varsın bana maço erkek desinler Varsın bana kıskanç erkek desinler Varsın dedikodumuzu etsinler Seviyorum ne derlerse desinler Varsın bana sarhoş erkek desinler Varsın bana berduş erkek desinler Varsın dedikodumuzu etsinler Seviyorum ne derlerse desinler

Neyin Peşindesin Can dedin canımı verdim Sev dedin sevgimi verdim Can dedin canımı verdim Sev dedin sevgimi verdim *** Gün dedin ömrümü verdim Daha neyin peşindesin? Gün dedin ömrümü verdim Daha neyin peşindesin? *** Paranın mı havanın mı? Sevginin mi sevdanın mı? Yalanın mı dolanın mı? Neyin peşindesin sen? *** Zenginin mi fakirin mi? Güzelin mi çirkinin mi? Hayalin mi gerçeğin mi? Neyin peşindesin sen? *** Paranın mı havanın mı? Sevginin mi sevdanın mı? Yalanın mı dolanın mı? Neyin peşindesin sen? *** Zenginin mi fakirin mi? Güzelin mi çirkinin mi? Hayalin mi gerçeğin mi? Neyin peşindesin sen? *** Beni garip görme sakın Şöyle bir etrafa bakın Beni garip görme sakın Şöyle bir etrafa bakın *** Varmı benden sana yakın? Daha neyin peşindesin sen? Varmı benden sana yakın? Daha neyin peşindesin sen? *** Paranın mı havanın mı? Sevginin mi sevdanın mı? Yalanın mı dolanın mı? Neyin peşindesin sen? *** Zenginin mi fakirin mi? Güzelin mi çirkinin mi? Hayalin mi gerçeğin mi? Neyin peşindesin sen? *** Paranın mı havanın mı? Sevginin mi sevdanın mı? Yalanın mı dolanın mı? Neyin peşindesin sen? *** Zenginin mi fakirin mi? Güzelin mi çirkinin mi? Hayalin mi gerçeğin mi? Neyin peşindesin sen?

Ayağında Tek Nalın Ayağında tek nalın Salın dilberim salın İstemeye gelmişler Güzelim nedir halın? *** Ayağında tek nalın Salın dilberim salın İstemeye gelmişler Güzelim nedir halın? *** Yanağında gül beni Yakma güzelim beni Sevenlerin pirine Verem güzelim seni *** Yanağında gül beni Yakma güzelim beni Sevenlerin pirine Verem güzelim seni *** Ayağında tek nalın Salın güzelim salın İstemeye gelmişler Güzelim nedir halın? *** Kaşlar kara güzelim Gözler ela güzelim Züluflerin dökülmüş Gerdanına güzelim *** Kaşlar kara güzelim Gözler ela güzelim Züluflerin dökülmüş Gerdanına güzelim *** Yanağında gül beni Yakma güzelim beni Sevenlerin pirine Verem güzelim seni *** Yanağında gül beni Yakma güzelim beni Sevenlerin pirine Verem güzelim seni *** Ayağında tek nalın Salın güzelim salın İstemeye gelmişler Güzelim nedir halın? *** Beni gözün değil, sözlerin vurdu Beni sevdan değil değil, hasretin vurdu Aşığım, seviyorum, vurulmuşum ben *** Ölümüne sevdalıyım Gözü kara efkarlıyım Ayrılamam yaralıyım Vurulmuşum ben *** Ölümüne sevdalıyım Gözü kara efkarlıyım Ayrılamam yaralıyım Vurulmuşum ben, vurulmuşum ben *** Bir canım var sana, fedadır gülüm Bir gönlüm var sana sana, muhtaçtır gülüm Aşığım, seviyorum, vurulmuşum ben *** Ölümüne sevdalıyım Gözü kara efkarlıyım Ayrılamam yaralıyım Vurulmuşum ben *** Ölümüne sevdalıyım Gözü kara efkarlıyım Ayrılamam yaralıyım Vurulmuşum ben, vurulmuşum ben

Leblebi Çok güzelsin, bunu inkar edemem Çok kıskancım, gözün oynar, çekemem Senin işin belli olmaz, sevdiğim Sağın oynar, solun oynar, bilemem Çok güzelsin, bunu inkar edemem Çok kıskancım, gözün oynar, çekemem Senin işin belli olmaz, sevdiğim İçin başka, dışın başka, bilemem *** Leb demeden leblebiyi anlarsın Mahsun yüzün gören der ki "Çok safsın" Halbuki sen tilkilerden kurnazsın Beni böyle dertten derde salarsın Leb demeden leblebiyi anlarsın Mahsun yüzün gören der ki "Çok safsın" Halbuki sen tilkilerden kurnazsın Beni böyle dertten derde salarsın *** Nere gitsen, hemen orda biterem Kem gözlerden seni alıp çekerem Her telden çalıp oynarsın, sevdiğim Gözün başka, sözün başka, bilemem Nere gitsen, hemen orda biterem Kem gözlerden seni alıp çekerem Her telden çalıp oynarsın, sevdiğim Kendin başka, için başka, bilemem *** Leb demeden leblebiyi anlarsın Mahsun yüzün gören der ki "Çok safsın" Halbuki sen tilkilerden kurnazsın Beni böyle dertten derde salarsın Leb demeden leblebiyi anlarsın Mahsun yüzün gören der ki "Çok safsın" Halbuki sen tilkilerden kurnazsın Beni böyle dertten derde salarsın *** Mavi yazma, kardaş, yar bağlamış, mavi yazma Bir yanımı kurtlar, kuşlar yedi Bir yanımı aney, aney, mezarımda, mezarımda karıncalar Ölem, ölem, zalım ölem, hain ölem, zalım ölem, hain ölem Ölem, ölem, ölem, ölem, ölem, ay Yaradan aşkına ölem ay, ay, ay

Söyle Beni görüp yüz çevirme Derdin nedir (söyle) Hani beni çok sevmiştin Sevgin bu mu (söyle) Beni görüp yüz çevirme Derdin nedir (söyle) Hani beni çok sevmiştin Sevgin bu mu (söyle) *** Yar ben senin uğruna Yanmaz mıyım söyle Senin için bu cana Kıymaz mıyım söyle Bu kadar çok seveni Nasıl yaktın böyle Yar ben senin uğruna Yanmaz mıyım söyle Senin için bu cana Kıymaz mıyım söyle Bu kadar çok seveni Nasıl yaktın böyle *** Bir gün seni ağlattım mı Yandırdım mı (söyle) Başka bir yar sevip seni Kandırdım mı (söyle) Bir gün seni ağlattım mı Kandırdım mı (söyle) Başka bir yar sevip seni Kandırdım mı (söyle) *** Yar ben senin uğruna Yanmaz mıyım söyle Senin için bu cana Kıymaz mıyım söyle Bu kadar çok seveni Nasıl yaktın böyle Yar ben senin uğruna Yanmaz mıyım söyle Senin için bu cana Kıymaz mıyım söyle Bu kadar çok seveni Nasıl yaktın böyle