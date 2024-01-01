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Kralı Gelse Şarkı Sözleri

Mahsun Kırmızıgül Kralı Gelse şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahsun Kırmızıgül Kralı Gelse şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kralı Gelse sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül

Kralı Gelse

  • Şu Garip Halimden

  • Kınayı Getir

  • Ah Şu Güzeller

  • Kralı Gelse

  • Sana Bir Şey Olmasın

  • Zor Değil De Ne

  • Salla

  • Eli Kınalı Yarim

  • Gülüm

  • Yüce Dağ Başına

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