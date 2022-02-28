Uzun İnce Bir Yoldayım Şarkı Sözleri
Mahsun Kırmızıgül Uzun İnce Bir Yoldayım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahsun Kırmızıgül Uzun İnce Bir Yoldayım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uzun İnce Bir Yoldayım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mahsun Kırmızıgül
Uzun İnce Bir Yoldayım
Tüm Şarkıları
-
Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın
Veysel gider adı kalır
Dostlar beni hatırlasın
***
Uzun ince bir yoldayım
Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Gidiyorum gündüz gece
***
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece
***
Dünyaya geldiğim anda
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
Yürüdüm aynı zamanda
***
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece
***
Şaşar Veysel işbu hale
Gah ağlayan gah güle
***
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece