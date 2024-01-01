×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Sarı Sarı / Başroldeyim

Sarı Sarı / Başroldeyim Şarkı Sözleri

Mahsun Kırmızıgül Sarı Sarı / Başroldeyim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahsun Kırmızıgül Sarı Sarı / Başroldeyim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sarı Sarı / Başroldeyim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül

Sarı Sarı / Başroldeyim

  • Yan Yaralı Yüreğim Yan

  • Kim Tutar Bizi

  • Saygımdan

  • Sarı Sarı

  • Ay Aman

  • Başkoydum

  • Vefasız

  • Hayat Ne Garip

  • Bizden Değildir

  • Başroldeyim

  • Kırmızı Kurdale

  • Bitti Artık

  • Memleketim

  • Daye

  • Düş de Gör

  • Nemrud'un Kızı

  • Gülom

  • Saygımdan (Remix)

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı