Dünya derdi bitmez oldu Çeke çeke bıktım artık Gözlerime yaşlar doldu Ağlamaktan bıktım artık *** Gözlerime yaşlar doldu Ağlamaktan bıktım artık *** Her kapıdan kovuldum Yerden yere vuruldum Bende senin kulunum Yaşamak haram oldu *** Kaybetbişim herşeyimi Hasret yakar yüreğimi Kimse bilmez bu halimi Yalnızlıktan bıktım artık *** Kimse bilmez bu halimi Yalnızlıktan bıktım artık *** Her kapıdan kovuldum Yerden yere vuruldum Bende senin kulunum Yaşamak haram oldu *** Her kapıdan kovuldum Yerden yere vuruldum Bende senin kulunum Yaşamak haram oldu