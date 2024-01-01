Fem Şarkı Sözleri
Mahsun Kırmızıgül Fem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahsun Kırmızıgül Fem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Fem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yokluklara göğüs gerdim
Hep sabrettim kader dedim
Acılarla, çilelerle
Bugünüme böyle geldim
***
Yıkılmadım ayaktayım
Dertlerimle baş başayım
Zalimlere kötülere
Yenilmedim buradayım
***
Yıkılmadım...acılardan
Yıkılmadım...yoksulluktan
Yıkılmadım...yalnızlıktan
Yıkılmadım yıkılmadım
Yıkılmadım...çilelerden
Yıkılmadım...sensizlikten
Yıkılmadım...bu dertlerden
Yıkılmadım yıkılmadım
***
Sonu gelmez yarınlarda
Acılarla doluyum ben
Her şarkıda duygulanan
O hasretin oğluyum ben
***
Yıkılmadım ayaktayım
Dertlerimle baş başayım
zalimlere kötülere
Yenilmedim buradayım
***
Yıkılmadım...acılardan
Yıkılmadım...yoksulluktan
Yıkılmadım...yalnızlıktan
Yıkılmadım yıkılmadım
Yıkılmadım...çilelerden
Yıkılmadım...sensizlikten
Yıkılmadım...bu dertlerden
Yıkılmadım yıkılmadım
-
Bir kere değse şu ellerin ellerime
Sabır bitmekte
Sordular ama varmadım isteyene
Zaman geçmekte
Gel kulun olayım al götür odana
Yâr bir an daha
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Bir kere değse şu ellerin ellerime
Bak sende aklım
Sordular ama varmadım isteyene
Ben sende kaldım
Gel kulun olayım al götür odana
Yâr bir an daha
Dayanamam bu geceye firarım ben
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Çel şu kulun aklını Allah'ım
Alıp da kaldırsın beni dağlara
Ele rezil olurum vallahi
Gelin edecek beni dedim eşe dosta
***
Hadi yârim hazırım dünden
Hele yârim beni al benden
Tutamazlar ki kaçarım zaten
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Hadi yârim hazırım dünden
Hele yârim beni al benden
Tutamazlar ki kaçarım zaten
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Bir kere değse şu ellerin ellerime
Sabır bitmekte
Sordular ama varmadım isteyene
Zaman geçmekte
Gel kulun olayım al götür odana
Yâr bir an daha
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Bir kere değse şu ellerin ellerime
Bak sende aklım
Sordular ama varmadım isteyene
Ben sende kaldım
Gel kulun olayım al götür odana
Yâr bir an daha
Dayanamam bu geceye firarım ben
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Çel şu kulun aklını Allah'ım
Alıp da kaldırsın beni dağlara
Ele rezil olurum vallahi
Gelin edecek beni dedim eşe dosta
***
Hadi yârim hazırım dünden
Hele yârim beni al benden
Tutamazlar ki kaçarım zaten
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Hadi yârim hazırım dünden
Hele yârim beni al benden
Tutamazlar ki kaçarım zaten
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Hadi yârim hazırım dünden
Hele yârim beni al benden
Tutamazlar ki kaçarım zaten
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Hadi yârim hazırım dünden
Hele yârim beni al benden
Tutamazlar ki kaçarım zaten
Dayanamam bu geceye firarım ben
-
-
Benim olmadın, gözüm görmüyor
Ölesim var ya yürek yetmiyor
Şeytanı duydum çek git diyor
Beni gönderme
***
Benim olmadın, yanıyor canım
Sorasım var ya dünüm yarınım
Kafam almıyor bana mı kıydın
Dilim öğretme
***
Küçücük yüreğimle ben sana
Adam boyu sevdalar büyüttüm ama
İnandıramadım
Büyü bozuldu, dünya yalan
İçimde bir şeytan durmadan
***
Yağmurlar düşüyor üzerime
Yâr benden geçiyor bile bile
Emir kimden, niye soldu çiçeğim
Sendin, ben gonca femdim
***
Yağmurlar düşüyor üzerime
Yâr benden geçiyor bile bile
Emir kimden, niye soldu çiçeğim
Sendin, ben gonca femdim
***
Benim olmadın, gözüm görmüyor
Ölesim var ya yürek yetmiyor
Şeytanı duydum çek git diyor
Beni gönderme
***
Benim olmadın, yanıyor canım
Sorasım var ya dünüm yarınım
Kafam almıyor bana mı kıydın
Dilim öğretme
***
Küçücük yüreğimle ben sana
Adam boyu sevdalar büyüttüm ama
İnandıramadım
Büyü bozuldu, dünya yalan
İçimde bir şeytan durmadan
***
Yağmurlar düşüyor üzerime
Yâr benden geçiyor bile bile
Emir kimden, niye soldu çiçeğim
Sendin, ben gonca femdim
***
Yağmurlar düşüyor üzerime
Yâr benden geçiyor bile bile
Emir kimden, niye soldu çiçeğim
Sendin, ben gonca femdim
***
Yağmurlar düşüyor üzerime
Yâr benden geçiyor bile bile
Emir kimden, niye soldu çiçeğim
Sendin, ben gonca femdim
***
Yağmurlar düşüyor üzerime
Yâr benden geçiyor bile bile
Emir kimden, niye soldu çiçeğim
Sendin, ben gonca femdim
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