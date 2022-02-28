Yıkılmadım Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Yıkılmadım
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Yokluklara göğüs gerdim
Hep sabrettim kader dedim
Acılarla, çilelerle
Bugünüme böyle geldim
***
Yıkılmadım ayaktayım
Dertlerimle baş başayım
Zalimlere kötülere
Yenilmedim buradayım
***
Yıkılmadım...acılardan
Yıkılmadım...yoksulluktan
Yıkılmadım...yalnızlıktan
Yıkılmadım yıkılmadım
Yıkılmadım...çilelerden
Yıkılmadım...sensizlikten
Yıkılmadım...bu dertlerden
Yıkılmadım yıkılmadım
***
Sonu gelmez yarınlarda
Acılarla doluyum ben
Her şarkıda duygulanan
O hasretin oğluyum ben
***
Yıkılmadım ayaktayım
Dertlerimle baş başayım
zalimlere kötülere
Yenilmedim buradayım
***
Yıkılmadım...acılardan
Yıkılmadım...yoksulluktan
Yıkılmadım...yalnızlıktan
Yıkılmadım yıkılmadım
Yıkılmadım...çilelerden
Yıkılmadım...sensizlikten
Yıkılmadım...bu dertlerden
Yıkılmadım yıkılmadım