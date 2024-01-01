-
180 derece dönenlerden
Yüksekten, uçan insanlardan
Ardına bakmadan kaç
Ardına bakmadan
***
180 derece dönenlerden
Yüksekten, uçan insanlardan
Ardına bakmadan, kaç
Ardına bakmadan
***
Bi saniyede harcarlar
Ruhun duymaz seni satarlar
İflah olmaz gözünü dört aç
Ardına bakmadan kaç
***
Bi saniyede harcarlar
Ruhun duymaz seni satarlar
İflah olmaz gözünü dört aç
Ardına bakmadan
***
180 derece dönenlerden
Yüksekten, uçan insanlardan
Ardına, ardına bakmadan kaç
Ardına bakmadan
***
Bi saniyede harcarlar
Ruhun duymaz seni satarlar
İflah olmaz gözünü dört aç
Ardına bakmadan kaç
***
Bi saniyede harcarlar
Ruhun duymaz seni satarlar
İflah olmaz gözünü dört aç
Ardına bakmadan
***
Bi saniyede harcarlar
Ruhun duymaz seni satarlar
İflah olmaz gözünü dört aç
Ardına bakmadan
***
Bi saniyede harcarlar
Ruhun duymaz seni satarlar
İflah olmaz gözünü dört aç
Ardına bakmadan kaç, kaç, kaç
***
Bi saniyede harcarlar
Ruhun duymaz seni satarlar
İflah olmaz gözünü dört aç
Ardına bakmadan
-
Hey!
Ne zannettin kendini sen hemen
Yok, ben artık bunlara gelemem
***
Ne nerede, ne kimle olduğun belli
Höh! Ali Veli Kırkdokuz Elli
Aklını ver desen de veremem
***
Yok ki varlığından da bir eser
Ne nerede, ne kimle olduğun belli
***
Höh!
Ali Veli Kırkdokuz Elli
Altmış, Yetmiş, Seksen, Doksan, Yüz!
***
Havada yüz, karada yüz
Hahaha!
Arkanı döndün hemen
***
Yine beni sattın hemen
Hey!
***
Aptala yatma öyle hemen
Yok, ben böyle ipe un seremem
Ne nerede, ne kimle olduğun belli
***
Höh!
Ali Veli Kırkdokuz Elli
***
Aklını ver desen de veremem
Yok ki varlığından da bir eser
Ne nerede, ne kimle olduğun belli
***
Höh!
Ali Veli Kırkdokuz Elli
***
Altmış, Yetmiş, Seksen, Doksan, Yüz!
Denizde yüz
Havada Yüz
***
Karada Yüz
Arkanı döndün hemen
***
Yine beni sattın hemen
-
Senden uzakta olsam da sevgilim
Aklım sende Alsancakta
Durmaz yine, gider hep senin yanına
Zor da olsa
Vurur geçer aldırma
Durur zaman hiç sayma
Saatlerin doldukça
Yakınlaşır fikrin bana
Eğer beni anlıyorsan
Ne çektiğimi bilmiyorsan
Eğer beni anlıyorsan
Ne haldeyim duymuyorsan
Eğer beni anlıyorsan
Ne çektiğimi bilmiyorsan
Eğer beni anlıyorsan
Ne haldeyim görmüyorsan
Senden uzakta olsam da sevgilim
Kalbim senle Alsancakta
Çarpmaz burda, durur sen yokken yanımda
Nerde olsa
Vurur geçer aldırma
Durur zaman hiç sayma
Saatlerin doldukça
Yakınlaşır fikrin bana
Eğer beni anlıyorsan
Ne çektiğimi bilmiyorsan
Eğer beni anlıyorsan
Ne haldeyim duymuyorsan
Eğer beni anlıyorsan
Ne çektiğimi bilmiyorsan
Eğer beni anlıyorsan
Ne haldeyim görmüyorsan
-
Senden ve bizden bahsetmek yok artık benim için
Asla kandırmam kendimi bunlarla
Bir daha kanmam ve aldanmam, karnım tok artık bunun için
Oysa katlettim kendimi hunharca
Ama sen boşver bana inanma
Bir hiçim zaten zamanda
Anlatmak zor bir anda
Bir başı açığım ben İran'da
Sen boşver bana aldırma
Geçerim ben de zamanla
Aldatmak çok kolay da
Geri gidemezsin zamanda
***
Senden ve bizden bahsetmek yok artık benim için
Asla kandırmam kendimi bunlarla
Bir daha kanmam ve aldanmam, karnım tok artık bunun için
Oysa katlettim kendimi hunharca
Ama sen boşver bana inanma
Bir hiçim zaten zamanda
Anlatmak zor bir anda
Bir başı açığım ben İran'da
Sen boşver bana aldırma
Geçerim ben de zamanla
Aldatmak çok kolay da
Geri gidemezsin zamanda
***
Sen boşver bana inanma
Bir hiçim zaten zamanda
Anlatmak zor bir anda
Bir başı açığım ben
***
Ama sen boşver bana inanma
Bir hiçim zaten zamanda
Anlatmak zor bir anda
Bir başı açığım ben İran'da
Sen boşver bana aldırma
Geçerim ben de zamanla
Aldatmak çok kolay da
Geri gidemezsin ah
Ah ah ah ah
-
Camdaki buğudan izler
Bi' "Hoh" desen, neler gizler
İkimizin mazilerindeki hayaletler
Neler söyler?
***
Fotoğraftaki mutlu yüzler
Şimdi ner'de ve kimle beraber?
Tüm o sözler, söylenenler
Resimlerde gözükmez ki
***
Hâlâ bakmak ister gözlerim
Ama yüreğim yetmez ki
Bu renkli ziyana
Ah
***
Hâlâ bakmak ister gözlerim
Ama yüreğim yetmez ki
Bu renkli ziyana
Ah
***
Camdaki buğudan izler
Görmesen de silinmezler
İkimizin mazilerindeki hayaletler
İlgi bekler
***
Fotoğraftaki mutlu yüzler
Şimdi ner'de ve kimle beraber?
Tüm o sözler, söylenenler
Seni bana getirmez ki
***
Hâlâ bakmak ister gözlerim
Ama yüreğim yetmez ki
Bu renkli ziyana
Ah
***
Hâlâ bakmak ister gözlerim
Ama yüreğim yetmez ki
Bu renkli ziyana
Ah
***
Hâlâ bakmak ister gözlerim
Ama yüreğim yetmez ki
Bu renkli ziyana
Ah
***
Hâlâ bakmak ister gözlerim
Ama yüreğim yetmez ki
Bu renkli ziyana
Ah
-
Bir sen iki yanımda
Hayalin iki omzumda
İki yüzün koynumda
Yılan mıydın, yalan mıydın yoksa?
Dertler bana mı kaldı?
Sormak sana mı kaldı?
Bu yalan kışın baharında
Yaşamanın ne anlamı kaldı?
Ellerin dert görmesin
Ölürsem bugün, bu eser senin
Nasıl nefret edeyim ki
Yazık, bu kalp hala senin
Bir sen iki yanımda
Hayalin iki omzumda
İki yüzün koynumda
Yılan mıydın, yalan mıydın yoksa?
Dertler bana mı kaldı?
Sormak sana mı kaldı?
Bu yalan kışın baharında
Yaşamanın ne anlamı kaldı?
Ellerin dert görmesin
Ölürsem bugün, bu eser senin
Nasıl nefret edeyim ki
Yazık, bu kalp hala senin
-
Sen Dön Gel Bakalım Daha Yakın Olalım
Yaraları Saralım Ateşine Bakalım
Aldığını Ver Verdiğini Al
Yol Ver Gitsin Hainler Artık Aldırma
Hiç Yandığın Kadar Aşkınla Yan
Hiç Yapmadığın Gibi Bana inan
Hiç Yandığın Kadar Aşkımla Yan Yan
Hiç Kokrmadığın Kadar Aştan Korksan
Böyle işte iflah Olmaz insan
Hiç Yandığın Kadar Aşkımla Yan Yan
Hadi Sil Baştan Sen Dön Gel Bakalım
Hainleri Unutalım Daha Yakın Olalım
Nefesini Duyalım Aldığını Ver Verdiğini Al
Herşey Birgün Biter Çivi Çiviyi Söker
Hiç Yandığın Kadar Aşkımla Yan
Hiç Yapmadığın Gibi Bana inan
Hiç Yandığın Kadar Aşkımla Yan Yan
Hadi Sil Baştan Hiç Kokrmadığın Kadar
Aşktan Korksan Böyle işte iflah Olmaz insan
Hiç Yandığın Kadar Aşkımla Yan Yan
Hadi Sil Baştan
-
Kendi kendime durup düşündüm de
Senin derdine ben çare olmam
***
Kendi içimde durup düşündüm de
Senin derdine ben çare olmam
***
Aslında iyi biri değilim, aldanma
Kendimden başkasını düşünmem, anla
***
Kendi kendime durup düşündüm de
Senin derdine ben çare olmam
***
Şöyle bir geçmişe bakıp düşündüm de
Senin derdine ben çare olmam
***
Aslında iyi biri değilim, aldanma
Kendimden başkasını düşünmem, anla
***
Aslında iyi biri değilim, aldanma
Kendimden başkasını düşünmem, anla
***
Durdum kendi kendime
Çare olmam derdine
Boş yere aldanma böyle
***
Durdum kendi kendime
Çare olmam derdine
Boş yere aldanma böyle
***
Durdum kendi kendime
Çare olmam derdine
Boş yere aldanma böyle
***
Durdum kendi kendime
Çare olmam derdine
Boş yere aldanma böyle
***
Aslında iyi biri değilim aldanma
Kendimden başkasını düşünmem anla
***
Aslında iyi biri değilim, aldanma
Kendimden başkasını düşünmem, anla (Aslında)
***
İyi biri değilim (Aldanma)
İyi biri değilim (Aldanma)
İyi biri değilim (Aldanma)
***
Aslında (Aslında)
İyi biri değilim
-
Dur, sırtını döndüğün yana
Geri dön bak son defa
Görüp ne var arkanda
Öyle git uzaklara
Günahı da al boynuna
Zaten çok var bende daha
İyi bir bahane bul da
İçin rahat olsun sonra
Hep sen haklı ve hep sen doğruydun
İçin rahat olsun
Seni sevmeyen ölsün beter olsun
İçin rahat olsun
Hadi çek git durma bu sonumuz olsun
İçin rahat olsun
Sana son sözüm budur haberin olsun
İçim rahat olsun
-
Sendeyim
Elimde kumandam
Seyretmekteyim
Uzanıp tutamıyorum kolundan
Evindeyim
Biri öpüyor dudağından
Seyretmekteyim
Sesim çıkmıyor ki ağzımdan
Gelecek mi, geçmiş mi?
Benden vazgeçtin mi?
Rüya mı bu, gerçek mi?
Ben seni kaybettim mi?
Aldığın şeyler geri gelmez
Kötü düşünceler bana miras
Hiç mi sevmedin ve bıraktın
Yanına kalmaz benim hakkım
***
Sendeyim
Elimde kumandam
Seyretmekteyim
Uzanıp tutamıyorum kolundan
Evindeyim
Biri öpüyor dudağından
Seyretmekteyim
Sesim çıkmıyor ki ağzımdan
Gelecek mi, geçmiş mi?
Benden vazgeçtin mi?
Rüya mı bu, gerçek mi?
Ben seni kaybettim mi?
Aldığın şeyler geri gelmez
Kötü düşünceler bana miras
Hiç mi sevmedin ve bıraktın
Yanına kalmaz benim hakkım
-
Sorma çok kızgınım
Bütün bunlara üzgünüm
Karanlıklarda kaldım
Nerde yüzün?
Sorma söyleyemem
İnan bana çok kırgınım
Yarı yolda bıraktın
Nerde sözün?
Sorma artık yeminim var
Anlatamam içim ağlar
Ah kızgınım anla
Çok geçerli sebeplerim var
Sorma artık nedenlerim var
İçim durmaz ve durmaz ağlar
Ah çok geçerli sebeplerim var
Sorma çok kırıldım
Bütün bunlara üzüldüm
Karanlıklarda kaldım
Nerde yüzün?
Sorma söyleyemem
İnan bana çok çok kızdım
Beni burda bıraktın
Nerde sözün?
Sorma artık yeminim var
Anlatamam içim ağlar
Ah kızgınım anla
Çok geçerli sebeplerim var
Sorma artık nedenlerim var
İçim durmaz ve durmaz ağlar
Ah çok geçerli sebeplerim var
Nedenim var
Çok geçerli sebeplerim var